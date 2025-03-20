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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/chpli-gokhan-gunaydin-acikladi-istanbul-valiliginden-yeni-karar-1094701258.html
CHP'li Gökhan Günaydın açıkladı: İstanbul Valiliği'nden yeni karar
CHP'li Gökhan Günaydın açıkladı: İstanbul Valiliği'nden yeni karar
Sputnik Türkiye
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Valiliği'nin cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi’nde yapılması planlanan toplantıya izin vermediğini duyurdu. 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T16:44+0300
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türki̇ye
i̇stanbul valiliği
gökhan günaydın
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ekrem i̇mamoğlu gözaltı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu hakkında iki ayrı soruşturma yürütülüyor. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Valiliği’nin, cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi’nde yapılması planlanan toplantıya izin vermediğini açıkladı. Günaydın, kararın hukuksuz olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:“Perşembe ve cuma Saraçhane önünde olmaya devam edeceğiz. Milletvekillerimiz Saraçhane‘de, diğer ilçe belediyelerinde, Vatan Emniyet’in önünde, gerekirse Çağlayan Adliyesi’nde yurttaşlarla beraber olmaya devam edecekler. Pazar günü Nevruz’a izin verdi valilik. Vermelidir, Nevruz önemli bir kutlamadır. Ama Nevruz’a izin veren valiliğin cumartesi günü, Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak toplantıya yönelik yasaklama kararı aldığını ifade edelim. Bu hukuka da aykırıdır adalete de aykırıdır vicdanına da aykırıdır. CHP’yi ötekileştirmeye kalkışmak, İstanbul Valisi’nin, savcısının boyunu 50 kere aşar. CHP 102 yıllık bir partidir, bu memleketin kurucu partisidir. Onu terörize etmeye çalışmak kimsenin haddine, hududuna değildir. Kaldı ki biz hep hukuk içerisinde kalıyoruz, demokrasi içerisinde davranıyoruz. 2911 sayılı yasa açık. O yasanın 4/A maddesine açıp baksınlar bir zahmet. Bu yasaklama kararını veren her kimse, o talimatı veren her kimse açıp baksın. O 4/A diyor ki: ‘Siyasal partilerin kapalı salon toplantıları, her türlü yasaklamanın istisnasını oluşturur.’
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i̇stanbul valiliği, gökhan günaydın, haliç kongre merkezi, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı
i̇stanbul valiliği, gökhan günaydın, haliç kongre merkezi, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı

CHP'li Gökhan Günaydın açıkladı: İstanbul Valiliği'nden yeni karar

16:44 20.03.2025 (güncellendi: 16:48 20.03.2025)
© AACHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© AA
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Valiliği'nin cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi’nde yapılması planlanan toplantıya izin vermediğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu hakkında iki ayrı soruşturma yürütülüyor. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Valiliği’nin, cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi’nde yapılması planlanan toplantıya izin vermediğini açıkladı. Günaydın, kararın hukuksuz olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Perşembe ve cuma Saraçhane önünde olmaya devam edeceğiz. Milletvekillerimiz Saraçhane‘de, diğer ilçe belediyelerinde, Vatan Emniyet’in önünde, gerekirse Çağlayan Adliyesi’nde yurttaşlarla beraber olmaya devam edecekler. Pazar günü Nevruz’a izin verdi valilik. Vermelidir, Nevruz önemli bir kutlamadır. Ama Nevruz’a izin veren valiliğin cumartesi günü, Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak toplantıya yönelik yasaklama kararı aldığını ifade edelim. Bu hukuka da aykırıdır adalete de aykırıdır vicdanına da aykırıdır. CHP’yi ötekileştirmeye kalkışmak, İstanbul Valisi’nin, savcısının boyunu 50 kere aşar. CHP 102 yıllık bir partidir, bu memleketin kurucu partisidir. Onu terörize etmeye çalışmak kimsenin haddine, hududuna değildir. Kaldı ki biz hep hukuk içerisinde kalıyoruz, demokrasi içerisinde davranıyoruz. 2911 sayılı yasa açık. O yasanın 4/A maddesine açıp baksınlar bir zahmet. Bu yasaklama kararını veren her kimse, o talimatı veren her kimse açıp baksın. O 4/A diyor ki: ‘Siyasal partilerin kapalı salon toplantıları, her türlü yasaklamanın istisnasını oluşturur.’
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