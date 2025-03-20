Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
SEYİR HALİ
Operasyon süreciyle başlayan dijital izolasyon
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
8 dk
YERİ VE ZAMANI
İstismar neden cezalandırılmıyor?
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Gazete manşetlerinde İmamoğlu soruşturması
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınma süreci
12:06
83 dk
HABER MASASI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı soruşturma sürüyor.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Bant daraltma uygulamasının iş dünyasına zararı: Günlük 5 milyon TL
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Uluslararası Ceza Mahkemeleri işlevsiz mi kaldı?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Nazilerin Ukrayna’daki katliamlara ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı.
17:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li profesör: ‘Türkiye, denklemdeki yerini değiştirmeli’
18:09
8 dk
SESLİ HABER
Trump’ın başlattığı yeni küresel vergi dönemi: Çok uluslu şirketler etkilenecek
18:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
İBB’nin devam eden metro projesi Ulaştırma Bakanlığı’na devredildi
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: ‘Kilit soru protestoların nereye evrileceği’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Gençler Özgür Özel'i dışarı çağırdı. Bir Özgür dışarı çıktı ama o başka Özgür'dü'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Dünya tarihindeki protest müziklerden seçmeler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
‘Hayalet çalışan’ sendromu: İş yerine aidiyeti neler düşürüyor?
18:10
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/1094685601.html
Gazete manşetlerinde İmamoğlu soruşturması
Gazete manşetlerinde İmamoğlu soruşturması
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fethi Yılmaz Yazı-Yorum programında İmamoğlu soruşturması ile ilgili gazete manşetlerini aktardı. 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T11:05+0300
2025-03-21T14:10+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094730188_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c3f28bf6fe3af943a0350709faed46ef.jpg
Gazete manşetlerinde İmamoğlu soruşturması
Sputnik Türkiye
Fethi Yılmaz'la Yazı-Yorum'da bugünün konuları; -İmamoğlu soruşturması ve TV’lerde kurulan “mahkemeler” -“Kent Uzlaşısı” hangi gerekçelerle “terör” soruşturmasına döndü? -Soruşturmada adı geçen İBB iştiraklarının faaliyetleri neler? - Gazeteci İsmail Saymaz’dan ilk açıklama - İmamoğlu soruşturmasında ismi geçenler kim? -İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Bülent Zülfikar kim?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlamalarıyla başlatılan operasyonda gözaltına alındı. Belediye başkanları dahil 106 kişi için gözaltı kararı çıkarılırken şu anda 86 kişi gözaltında bulunuyor.Radyo Sputnik’te yayınlanan Yazı-Yorum programında Fethi Yılmaz, İmamoğlu soruşturmasının gazete manşetlerinde nasıl yer aldığını tek tek aktardı. Gazeteciliğin dedikodulara değil, olgulara dayandırılarak yapılması gerektiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094730188_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_56ab02510fab64c7733f6afbeb016a1f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇mamoğlu son durum, i̇mamoğlu neden gözaltında, i̇mamoğlu gözaltında
i̇mamoğlu son durum, i̇mamoğlu neden gözaltında, i̇mamoğlu gözaltında

Gazete manşetlerinde İmamoğlu soruşturması

11:05 20.03.2025 (güncellendi: 14:10 21.03.2025)
Gazete manşetlerinde İmamoğlu soruşturması
Abone ol
Gazeteci Fethi Yılmaz Yazı-Yorum programında İmamoğlu soruşturması ile ilgili gazete manşetlerini aktardı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlamalarıyla başlatılan operasyonda gözaltına alındı. Belediye başkanları dahil 106 kişi için gözaltı kararı çıkarılırken şu anda 86 kişi gözaltında bulunuyor.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Yazı-Yorum programında Fethi Yılmaz, İmamoğlu soruşturmasının gazete manşetlerinde nasıl yer aldığını tek tek aktardı. Gazeteciliğin dedikodulara değil, olgulara dayandırılarak yapılması gerektiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

“Türkiye Gazetesi ‘Hiç kimse dokunulmaz değildir’ manşeti ile çıkmış.

Sözcü Gazetesi’nde ‘Önce Allah’a, sonra milletime emanetim’ Ekrem İmamoğlu’nun sözlerinden bir manşet çıkarmış, operasyon sırasında kendisi bir video yayınlamıştı, daha sonra sosyal medya hesabından yazılı bir mesaj da yayınladı. Sözcü Gazetesi Ekrem İmamoğlu’nun bu mesajını manşetine taşımış.

Bir Gün Gazetesi ‘Bu halk yenilmez’ manşeti ile çıkmış.

Milli Gazete manşetinde ‘İmamoğlu ve 106 kişi gözaltına alındı’ demiş. Düzeltelim, göz altına alındı değil, haklarında göz altı kararı verildi. Çünkü 106 kişiden 87 kişi gözaltına alındı. Diğerleri şu an aranıyorlar, yurt dışına gittiği söylenenler var.

Dünya gazetesi ekonomi gazetesi olduğu için meseleyi manşetine şöyle taşıyor; ‘İBB Başkanı İmamoğlu gözaltına alındı, piyasa dalgalandı. Borsa İstanbul devre kesti, euro, dolar tarihi zirvelerde’

Milliyet Gazetesi ‘İBB Başkanı gözaltına alındı: İmamoğlu depremi’ diye vermiş.

Takvim Gazetesi ‘Eko sisteme operasyon’ manşeti ile çıkmış.

Sabah gazetesi de Takvim Gazetesi ile benzer bir başlık ‘Eko sistem’ demiş manşetinde.

Nefes Gazetesi ‘Teröre destek ve suç örgütü lideri olmaktan iki soruşturma açıldı’ ‘İmamoğlu’na gözaltı’ manşeti.

Akit Gazetesi ‘Ne dediysek o’ demiş. Daha önceki bir manşetini koymuş sürmanşette. Orada da İmamoğlu ile ilgili iddiaları var. Ben bunu okumak istemiyorum. Çünkü zaten bu konu ile ilgili bir yargılama yapmış, kararı da vermiş.

Akşam Gazetesi manşette ‘Suç örgütü ele başı’ demiş. Dünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına atıf yapıyor. Devlet Bahçeli de ‘Yargıya güvenim tam’ diye bir açıklama yaptı ama aynı açıklamanın içinde ‘Masumiyet karinesi’ demişti. Yani kesin hüküm olmadan kimseyi suçlu sayamazsınız. Hele ki gazeteciyseniz araştırmanız gerekiyor. Keza hatırlatayım, dosyada gizlilik kararı var.

Yeni Şafak ‘İmamoğlu gözaltında’ demiş.

Keza Posta Gazetesi de aynı şekilde ‘İmamoğlu’na gözaltı’ manşeti ile çıkmış.

Cumhuriyet Gazetesi de manşetinde ‘Sivil darbe’ ifadesini kullanmış. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu ifadeyi kullanmıştı, oraya da gönderme yaparak kullanmış. Gazete manşetlerinin İmamoğlu operasyonunu görmesi bu şekilde.”

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала