Gazete manşetlerinde İmamoğlu soruşturması

“Türkiye Gazetesi ‘Hiç kimse dokunulmaz değildir’ manşeti ile çıkmış.

Sözcü Gazetesi’nde ‘Önce Allah’a, sonra milletime emanetim’ Ekrem İmamoğlu’nun sözlerinden bir manşet çıkarmış, operasyon sırasında kendisi bir video yayınlamıştı, daha sonra sosyal medya hesabından yazılı bir mesaj da yayınladı. Sözcü Gazetesi Ekrem İmamoğlu’nun bu mesajını manşetine taşımış.

Bir Gün Gazetesi ‘Bu halk yenilmez’ manşeti ile çıkmış.

Milli Gazete manşetinde ‘İmamoğlu ve 106 kişi gözaltına alındı’ demiş. Düzeltelim, göz altına alındı değil, haklarında göz altı kararı verildi. Çünkü 106 kişiden 87 kişi gözaltına alındı. Diğerleri şu an aranıyorlar, yurt dışına gittiği söylenenler var.

Dünya gazetesi ekonomi gazetesi olduğu için meseleyi manşetine şöyle taşıyor; ‘İBB Başkanı İmamoğlu gözaltına alındı, piyasa dalgalandı. Borsa İstanbul devre kesti, euro, dolar tarihi zirvelerde’

Milliyet Gazetesi ‘İBB Başkanı gözaltına alındı: İmamoğlu depremi’ diye vermiş.

Takvim Gazetesi ‘Eko sisteme operasyon’ manşeti ile çıkmış.

Sabah gazetesi de Takvim Gazetesi ile benzer bir başlık ‘Eko sistem’ demiş manşetinde.

Nefes Gazetesi ‘Teröre destek ve suç örgütü lideri olmaktan iki soruşturma açıldı’ ‘İmamoğlu’na gözaltı’ manşeti.

Akit Gazetesi ‘Ne dediysek o’ demiş. Daha önceki bir manşetini koymuş sürmanşette. Orada da İmamoğlu ile ilgili iddiaları var. Ben bunu okumak istemiyorum. Çünkü zaten bu konu ile ilgili bir yargılama yapmış, kararı da vermiş.

Akşam Gazetesi manşette ‘Suç örgütü ele başı’ demiş. Dünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına atıf yapıyor. Devlet Bahçeli de ‘Yargıya güvenim tam’ diye bir açıklama yaptı ama aynı açıklamanın içinde ‘Masumiyet karinesi’ demişti. Yani kesin hüküm olmadan kimseyi suçlu sayamazsınız. Hele ki gazeteciyseniz araştırmanız gerekiyor. Keza hatırlatayım, dosyada gizlilik kararı var.

Yeni Şafak ‘İmamoğlu gözaltında’ demiş.

Keza Posta Gazetesi de aynı şekilde ‘İmamoğlu’na gözaltı’ manşeti ile çıkmış.

Cumhuriyet Gazetesi de manşetinde ‘Sivil darbe’ ifadesini kullanmış. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu ifadeyi kullanmıştı, oraya da gönderme yaparak kullanmış. Gazete manşetlerinin İmamoğlu operasyonunu görmesi bu şekilde.”