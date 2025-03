https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/memur-anne-ve-babalar-icin-yari-zamanli-calisma-donemi-basliyor-kimler-yararlanabilir-maaslar-ne-1094600005.html

Memur anne ve babalar için yarı zamanlı çalışma dönemi başlıyor: Kimler yararlanabilir, maaşlar ne kadar olacak?

Memur anne ve babalar için yarı zamanlı çalışma dönemi başlıyor: Kimler yararlanabilir, maaşlar ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

Memur anne ve babalar, çocukları ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışma hakkı elde edecek. Hükümetin "Aile Yılı" kapsamında hazırladığı yeni... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T07:52+0300

2025-03-18T07:52+0300

2025-03-18T07:52+0300

ekonomi̇

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

tbmm

maaş

brüt maaş

net maaş

eşit maaş

maaş krizi

yüksek maaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1f/1074185301_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_21b9c0fd0ce3d0b4534eba8436cc0ddb.jpg

Devlet Memurları Kanunu’nda 2016 yılında yapılan düzenleme ile doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı getirilmişti. Ancak bu hak, yönetmeliğin yürürlüğe girmemesi nedeniyle uygulanamıyordu.Bu yılın "Aile Yılı" ilan edilmesiyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilgili yönetmelik taslağını görüş ve önerilere açtı. Yönetmeliğin yayınlanmasıyla birlikte, doğum yapan veya evlat edinen memurlar, çocuklarının bakımıyla daha yakından ilgilenme fırsatı bulacak.Kimler yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanabilecek?Taslağa göre:✅ Doğum yapan kadın memurlar ve eşi doğum yapan erkek memurlar, analık veya babalık izni sonrası bu haktan yararlanabilecek.✅ Evlat edinen memurlar, aynı hakka sahip olacak.✅ Eşlerin ikisi de memursa, yarı zamanlı çalışma hakkını dönüşümlü olarak kullanabilecek.✅ Doğum veya evlat edinme, memuriyetten önce gerçekleşmişse, memur göreve başladıktan sonra talep etmesi halinde bu haktan faydalanabilecek.Memurlar, yarı zamanlı çalışmaya başlamadan en az 1 ay önce kuruma yazılı olarak başvuruda bulunacak. Normal haftalık çalışma süresi 40 saat olarak kabul edildiğinden, yarım zamanlı çalışma 20 saat olacak.Çalışma düzeni nasıl olacak?Memurlara iki seçenek sunulacak:📌 Belirli günlerde tam gün çalışma📌 Haftanın her gününe yayılmış kısmi süreli çalışmaBu hak, çocuğun ilkokula başlama tarihini takip eden ayın başında sona erecek.Yarı zamanlı çalışan memurlar ne kadar maaş alacak?Bu hak yalnızca bir kez kullanılabilecek. Yarı zamanlı çalışma süresince memurun maaşı ve sosyal yardımları yarıya düşecek. Ancak:🔹 Yıllık izin ve mazeret izni gibi haklar tam olarak kullanılacak.🔹 Kademe ilerleme ve derece yükselmesi için gerekli hizmet süresi, yarım zamanlı çalışılan dönemde "yarım" olarak hesaplanacak.🔹 Öğretmenlerin çalışma esasları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrıca belirlenecek.Ticaret yapan veya memurlara yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunan memurların yarım zamanlı çalışma hakkı iptal edilecek.Doğum i̇zni ve doğum yardımı ödemeleri güncellendi✅ Kamu ve özel sektörde anneler için ücretli doğum izni, doğumdan önce ve sonra toplamda 16 hafta uygulanıyor.✅ Kamu çalışanları 2 yıla kadar, özel sektör çalışanları ise 6 aya kadar ücretsiz doğum izni kullanabiliyor.✅ Babalık izni kamu sektöründe 10 gün, özel sektörde 5 gün olarak uygulanıyor.Yeni doğum yardımı ödemeleri:🟢 1 Ocak 2025’ten itibaren doğan ilk çocuk için anneye bir seferlik 5.000 TL ödenecek.🟢 İkinci çocuk için her ay 1.500 TL destek sağlanacak.🟢 Üçüncü çocuk için her ay 5.000 TL ödeme yapılacak.🟢 Bu destek, çocuk 5 yaşını doldurana kadar devam edecek.TBMM'de bu hafta görüşülecek torba yasa teklifiyle düzenlemelerin resmileşmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/yeni-evlilere-ozel-konut-kredisi-kampanyasi-basladi-en-dusuk-faiz-orani-ve-aylik-taksitler-hangi-1094599606.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

memur yarı zamanlı çalışma, memur anne baba yarı zamanlı çalışma, devlet memuru yarı zamanlı çalışma hakkı, memurlar için yeni düzenleme, memur annelere yarı zamanlı çalışma, kamu çalışanlarına yarı zamanlı çalışma, yarım zamanlı çalışma memur, devlet memurlarına yeni hak, memur ebeveynlere yarı zamanlı çalışma, çocuğu olan memurlar için esnek çalışma, memurlar için çalışma saati düzenlemesi, memurlar haftada kaç saat çalışacak, memur çalışma saatleri değişti mi, memurlar için yeni yönetmelik, aile yılı kapsamında memur hakları, doğum sonrası memurlar için yeni hak, memur anne babalara müjde, devlet memurları için yeni yasa, memurlar için çocuk bakım izni, memur yarı zamanlı çalışma maaş, memurlar için esnek çalışma modeli