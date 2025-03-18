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Yeni evlilere özel konut kredisi kampanyası başladı: En düşük faiz oranı ve aylık taksitler hangi bankalarda?
Yeni evlilere özel konut kredisi kampanyası başladı: En düşük faiz oranı ve aylık taksitler hangi bankalarda?
Sputnik Türkiye
Yeni yıl itibarıyla konut kredisi faiz oranlarında düşüş yaşanırken, bir kamu bankası yeni evlilere özel konut kredisi kampanyası başlattı. Yüzde 2.55 faiz... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T07:42+0300
2025-03-18T07:42+0300
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2025 itibarıyla tüm kredi türlerinde faiz oranlarında düşüş eğilimi gözlemlenirken, konut sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar doğmaya başladı. Özel bankalarda en düşük konut kredisi faizi yüzde 2.68 seviyesine gerilerken, kamu bankalarında bu oran daha yüksek seyrediyordu.Bu süreçte bir kamu bankası, yeni evli çiftlere özel konut kredisi kampanyasını duyurdu. Çiftler, yüzde 2.55 faiz oranı ile kredi çekebilecek ve ödemelerini eşit taksitli, serbest ödeme veya 3 ay ödemesiz seçenekler ile yapabilecek.Bir diğer kamu bankasında faiz oranı yüzde 2.59Başka bir kamu bankası ise konut kredisi faiz oranını yüzde 2.59 olarak belirledi. Ancak bu kredinin kullanımında yeni evlilik şartı bulunmuyor.Yeni evli çiftlere özel kampanyanın detaylarıYeni evlilere yönelik konut kredisi kampanyasının detayları belli oldu.Bu şartları taşıyan çiftler, 1 milyon TL’ye kadar kredi kullanabilecek.1 milyon TL konut kredisi i̇çin aylık ödeme ne kadar?Yeni evlilere özel konut kredisi faiz oranları ile yapılan hesaplamalara göre:Faiz oranlarındaki düşüş, konut kredisi kullanmayı planlayanlar için önemli bir fırsat oluşturuyor.Özel bankalar da kampanya başlatabilir mi?Kamu bankalarının faiz oranlarını düşürmesi, özel bankaların da benzer kampanyalar başlatmasına neden olabilir. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde özel bankaların da konut kredisi faiz oranlarında rekabetçi hamleler yapabileceğini öngörüyor.Bu faiz oranlarıyla konut kredisi çekmek mantıklı mı?Gayrimenkul uzmanları, faiz oranlarının 2 seviyelerinin altına inebileceğini belirtirken, mevcut konut fiyatlarının makul seviyelerde olduğunu vurguluyor.Kiralardaki artışın, satılık konut fiyatlarına tam yansımadığı belirtilirken, şu anda konut satın almanın uzun vadede avantaj sağlayabileceği ifade ediliyor.Önümüzdeki süreçte:Uzmanlar, yatırım yapmak isteyenler için şu anın uygun bir dönem olabileceğini söylüyor.
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Yeni evlilere özel konut kredisi kampanyası başladı: En düşük faiz oranı ve aylık taksitler hangi bankalarda?

07:42 18.03.2025
© AAEv, bina, site, tokalaşma
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
© AA
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Yeni yıl itibarıyla konut kredisi faiz oranlarında düşüş yaşanırken, bir kamu bankası yeni evlilere özel konut kredisi kampanyası başlattı. Yüzde 2.55 faiz oranı ile sunulan kredi, belirli şartları taşıyan yeni evli çiftler için geçerli olacak. Kampanyanın detayları, ödeme koşulları ve diğer bankaların uygulamalarına olası etkileri merak konusu.
2025 itibarıyla tüm kredi türlerinde faiz oranlarında düşüş eğilimi gözlemlenirken, konut sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar doğmaya başladı. Özel bankalarda en düşük konut kredisi faizi yüzde 2.68 seviyesine gerilerken, kamu bankalarında bu oran daha yüksek seyrediyordu.
Bu süreçte bir kamu bankası, yeni evli çiftlere özel konut kredisi kampanyasını duyurdu. Çiftler, yüzde 2.55 faiz oranı ile kredi çekebilecek ve ödemelerini eşit taksitli, serbest ödeme veya 3 ay ödemesiz seçenekler ile yapabilecek.

Bir diğer kamu bankasında faiz oranı yüzde 2.59

Başka bir kamu bankası ise konut kredisi faiz oranını yüzde 2.59 olarak belirledi. Ancak bu kredinin kullanımında yeni evlilik şartı bulunmuyor.

Yeni evli çiftlere özel kampanyanın detayları

Yeni evlilere yönelik konut kredisi kampanyasının detayları belli oldu.
Evlilik süresi 3 yılı geçmemiş olmalı.
Tapu, eşlerden biri adına kayıtlı olmalı.
Çiftlerden herhangi birinin üzerinde başka bir gayrimenkul bulunmamalı.
Başvuru anında eşlerden biri 35 yaşını doldurmamış olmalı.
Bu şartları taşıyan çiftler, 1 milyon TL’ye kadar kredi kullanabilecek.

1 milyon TL konut kredisi i̇çin aylık ödeme ne kadar?

Yeni evlilere özel konut kredisi faiz oranları ile yapılan hesaplamalara göre:
Yüzde 2.55 faiz oranıyla 120 ay vadeli 1 milyon TL kredi için aylık ödeme: 26.806 TL
Yüzde 2.59 faiz oranıyla 120 ay vadeli 1 milyon TL kredi için aylık ödeme: 27.163 TL
Faiz oranlarındaki düşüş, konut kredisi kullanmayı planlayanlar için önemli bir fırsat oluşturuyor.

Özel bankalar da kampanya başlatabilir mi?

Kamu bankalarının faiz oranlarını düşürmesi, özel bankaların da benzer kampanyalar başlatmasına neden olabilir. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde özel bankaların da konut kredisi faiz oranlarında rekabetçi hamleler yapabileceğini öngörüyor.

Bu faiz oranlarıyla konut kredisi çekmek mantıklı mı?

Gayrimenkul uzmanları, faiz oranlarının 2 seviyelerinin altına inebileceğini belirtirken, mevcut konut fiyatlarının makul seviyelerde olduğunu vurguluyor.
Kiralardaki artışın, satılık konut fiyatlarına tam yansımadığı belirtilirken, şu anda konut satın almanın uzun vadede avantaj sağlayabileceği ifade ediliyor.
Önümüzdeki süreçte:
Faiz oranlarının daha da düşmesi mümkün.
Önceden çekilmiş kredilerin yapılandırılması gündeme gelebilir.
Konut fiyatlarının yükselme ihtimali göz önünde bulundurulmalı.
Uzmanlar, yatırım yapmak isteyenler için şu anın uygun bir dönem olabileceğini söylüyor.
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