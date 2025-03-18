https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/yeni-evlilere-ozel-konut-kredisi-kampanyasi-basladi-en-dusuk-faiz-orani-ve-aylik-taksitler-hangi-1094599606.html

Yeni evlilere özel konut kredisi kampanyası başladı: En düşük faiz oranı ve aylık taksitler hangi bankalarda?

Yeni evlilere özel konut kredisi kampanyası başladı: En düşük faiz oranı ve aylık taksitler hangi bankalarda?

Sputnik Türkiye

Yeni yıl itibarıyla konut kredisi faiz oranlarında düşüş yaşanırken, bir kamu bankası yeni evlilere özel konut kredisi kampanyası başlattı. Yüzde 2.55 faiz... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T07:42+0300

2025-03-18T07:42+0300

2025-03-18T07:42+0300

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2025 itibarıyla tüm kredi türlerinde faiz oranlarında düşüş eğilimi gözlemlenirken, konut sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar doğmaya başladı. Özel bankalarda en düşük konut kredisi faizi yüzde 2.68 seviyesine gerilerken, kamu bankalarında bu oran daha yüksek seyrediyordu.Bu süreçte bir kamu bankası, yeni evli çiftlere özel konut kredisi kampanyasını duyurdu. Çiftler, yüzde 2.55 faiz oranı ile kredi çekebilecek ve ödemelerini eşit taksitli, serbest ödeme veya 3 ay ödemesiz seçenekler ile yapabilecek.Bir diğer kamu bankasında faiz oranı yüzde 2.59Başka bir kamu bankası ise konut kredisi faiz oranını yüzde 2.59 olarak belirledi. Ancak bu kredinin kullanımında yeni evlilik şartı bulunmuyor.Yeni evli çiftlere özel kampanyanın detaylarıYeni evlilere yönelik konut kredisi kampanyasının detayları belli oldu.Bu şartları taşıyan çiftler, 1 milyon TL’ye kadar kredi kullanabilecek.1 milyon TL konut kredisi i̇çin aylık ödeme ne kadar?Yeni evlilere özel konut kredisi faiz oranları ile yapılan hesaplamalara göre:Faiz oranlarındaki düşüş, konut kredisi kullanmayı planlayanlar için önemli bir fırsat oluşturuyor.Özel bankalar da kampanya başlatabilir mi?Kamu bankalarının faiz oranlarını düşürmesi, özel bankaların da benzer kampanyalar başlatmasına neden olabilir. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde özel bankaların da konut kredisi faiz oranlarında rekabetçi hamleler yapabileceğini öngörüyor.Bu faiz oranlarıyla konut kredisi çekmek mantıklı mı?Gayrimenkul uzmanları, faiz oranlarının 2 seviyelerinin altına inebileceğini belirtirken, mevcut konut fiyatlarının makul seviyelerde olduğunu vurguluyor.Kiralardaki artışın, satılık konut fiyatlarına tam yansımadığı belirtilirken, şu anda konut satın almanın uzun vadede avantaj sağlayabileceği ifade ediliyor.Önümüzdeki süreçte:Uzmanlar, yatırım yapmak isteyenler için şu anın uygun bir dönem olabileceğini söylüyor.

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