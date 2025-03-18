https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/istanbul-ankara-izmir-dikkat-meteorolojiden-son-dakika-30-il-icin-sari-kodlu-alarm-kar-ve-firtina-1094600246.html

İstanbul, Ankara, İzmir dikkat, Meteoroloji’den son dakika 30 il için sarı kodlu alarm: Kar ve fırtına geliyor

İstanbul, Ankara, İzmir dikkat, Meteoroloji’den son dakika 30 il için sarı kodlu alarm: Kar ve fırtına geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Mart 2025 Salı günü için 30 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli başta olmak üzere birçok... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T08:13+0300

2025-03-18T08:13+0300

2025-03-18T08:13+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle 30 ilde sarı kodlu uyarı yaptı. Sel, su baskını, fırtına ve ulaşımda aksama riskine karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.📌 Sarı kodlu uyarı verilen iller:Ağrı, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muş, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Yalova.İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?🔴 İstanbul: Sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden 50-70 km/s hızında esecek.🟠 Ankara: Parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. Gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur görülebilir.🟢 İzmir: Sabah saatlerinde bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden orta kuvvette esecek.Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısıMGM, şiddetli yağışın etkili olacağı bölgeler için uyarıda bulundu:⚠️ Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli'de kuvvetli yağmur bekleniyor.⚠️ Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi var.⚠️ Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına 70 km/s hıza kadar ulaşabilir.Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerekiyor.Kar, don ve çığ tehlikesine dikkat🌨️ Karla karışık yağmur beklenen iller:🌡️ Gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde don ve buzlanma görülebilir.🚨 Çığ riski taşıyan bölgeler:Tarımla uğraşanlar i̇çin zirai don uyarısı🌱 Zirai don, özellikle Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde etkili olacak.👨‍🌾 Tarımsal faaliyetlerle uğraşan çiftçilerin önlem alması gerekiyor.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Mart 2025 Salı günü için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yayımladı. İstanbul, Bursa, İzmir ve Kocaeli başta olmak üzere birçok şehirde sağanak yağış ve rüzgarın etkili olması bekleniyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.Marmara Bölgesi i̇çin sarı kodlu uyarıMeteoroloji, İstanbul, Bursa, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde ve akşam saatlerinden itibaren Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.🌧️ Rüzgarın yönü: Kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esecek.⚠️ Dikkat! Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve su baskınlarına karşı önlem alınmalı.📍 Bursa: Akşam saatlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.📍 İstanbul: Öğle saatlerinden itibaren şiddetli yağmur etkili olacak.📍 Kocaeli: Gün boyu aralıklı yağmur ve kuvvetli rüzgar görülebilir.Ege Bölgesi’nde kar ve fırtına geliyorEge Bölgesi genelinde Muğla hariç tüm illerde sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren ise İç Ege’de karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olabilir.💨 Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.📍 İzmir: Sabah ve öğle saatlerinde yağmur bekleniyor.📍 Afyonkarahisar: Akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterecek.📍 Denizli: Gün boyu yağmur devam edecek.Akdeniz’de yağışlar devam ediyorAkdeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Kahramanmaraş ve Adana'nın kuzey kesimlerinde sağanak yağmur beklenirken, Antalya’nın doğusunun iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.📍 Adana: Kuzey bölgelerde öğle saatlerinden itibaren yağmur etkili olacak.📍 Antalya: Gece saatlerinden sonra doğusunun iç kesimlerinde kar yağışı görülebilir.📍 Mersin ve Hatay: Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.İç Anadolu’da kar ve soğuk havaBölgede sabah ve öğle saatlerinde yağmur görülecek. Akşam saatlerinden itibaren ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.📍 Ankara: Akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur görülebilir.📍 Eskişehir: Akşam saatlerinde kar yağışına dönüşebilir.📍 Konya ve Nevşehir: Gece saatlerinden sonra kar yağışı etkili olacak.Karadeniz Bölgesi’nde kuvvetli yağış ve fırtınaBatı Karadeniz’de (Sinop hariç) kuvvetli yağmur ve sağanak beklenirken, akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerde kar yağışı görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.📍 Samsun, Trabzon, Zonguldak: Yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.📍 Bolu: Akşam saatlerinden itibaren kar yağışına dönüşebilir.💨 Sinop çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kısa süreli fırtına bekleniyor.Doğu Anadolu’da kar ve çığ tehlikesiDoğu Anadolu genelinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken, gece saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.⚠️ Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.⚠️ Bölgenin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi var.📍 Erzurum ve Kars: Yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.📍 Malatya: Gün boyu sağanak yağış devam edecek.📍 Van: Akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur görülebilir.Güneydoğu Anadolu’da sağanak yağış hakimGüneydoğu Anadolu genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, birçok şehirde sağanak yağış etkili olacak.📍 Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa: Sabah saatlerinde sağanak yağış etkili olacak.📍 Siirt: Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.Denizlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına⚓ Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına; Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.📌 Marmara ve Kuzey Ege: Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek (50-70 km/saat).📌 Karadeniz: Dalga boyu yer yer 3,5 metreye kadar çıkabilir.📌 Van Gölü: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde rüzgar bekleniyor.

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