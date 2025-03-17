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Panama’da büyük elektrik kesintisi: Ülke karanlığa gömüldü
Panama’da büyük elektrik kesintisi: Ülke karanlığa gömüldü
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Orta Amerika ülkesi Panama, büyük çaplı bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya. La Chorrera kentindeki Pan Am Santrali'nde meydana gelen trafo patlaması... 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T08:07+0300
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Panama'nın La Chorrera kentinde bulunan Pan Am Santrali'nde büyük bir trafo patlaması meydana geldi. Olay, ülkenin büyük bir kısmında elektrik kesintisine yol açtı.Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada yaşanan kesintiye sert tepki gösterdi.Yetkililerden acil müdahale açıklamasıPanama Ulusal Kamu Hizmetleri Kurumu (ASEP) Direktörü Zelmar Rodriguez Crespo, olayın trafo patlamasından kaynaklandığını doğruladı.Rodriguez Crespo, elektrik kesintisinin en kısa sürede giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Ancak, kesintinin ne zaman sona ereceğine dair net bir tarih verilmedi.Panama daha önce de büyük elektrik kesintileri yaşamıştıBu olay, Panama’nın karşı karşıya kaldığı ilk büyük elektrik krizi değil. 2023 yılında yaşanan benzer bir trafo patlaması, ülke genelinde milyonlarca kişiyi uzun süre elektriksiz bırakmıştı.Bu kesinti, enerji altyapısının zayıflığını bir kez daha gözler önüne sererken, vatandaşlar kesintilerin sık sık tekrarlanmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.
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Panama’da büyük elektrik kesintisi: Ülke karanlığa gömüldü
Orta Amerika ülkesi Panama, büyük çaplı bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya. La Chorrera kentindeki Pan Am Santrali'nde meydana gelen trafo patlaması nedeniyle ülkenin büyük bölümünde elektrikler kesildi. Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, durumu sert sözlerle eleştirerek yetkililerden acil rapor talep etti.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Panama'nın La Chorrera kentinde bulunan Pan Am Santrali'nde büyük bir trafo patlaması meydana geldi. Olay, ülkenin büyük bir kısmında elektrik kesintisine yol açtı.
Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino
, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada
yaşanan kesintiye sert tepki gösterdi.
"Boquete’de elektriksiz kaldım. Affedilemez bir durum. Aldığım bilgiye göre hasar çok büyük. Ulusal Kamu Hizmetleri Kurumu (ASEP) ve Enerji Sekreterliğinden derhal rapor isteyeceğim. Bu kadar kötü hizmet yeter!"
Yetkililerden acil müdahale açıklaması
Panama Ulusal Kamu Hizmetleri Kurumu (ASEP) Direktörü Zelmar Rodriguez Crespo, olayın trafo patlamasından kaynaklandığını doğruladı.
Rodriguez Crespo, elektrik kesintisinin en kısa sürede giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Ancak, kesintinin ne zaman sona ereceğine dair net bir tarih verilmedi.
Panama daha önce de büyük elektrik kesintileri yaşamıştı
Bu olay, Panama’nın karşı karşıya kaldığı ilk büyük elektrik krizi değil. 2023 yılında yaşanan benzer bir trafo patlaması, ülke genelinde milyonlarca kişiyi uzun süre elektriksiz bırakmıştı.
Bu kesinti, enerji altyapısının zayıflığını bir kez daha gözler önüne sererken, vatandaşlar kesintilerin sık sık tekrarlanmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.