https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/sinasi-yurtseverin-cenazesine-katilmamisti-ilker-aksum-paranin-kolesisiniz-elestirisine-yanit-verdi-1094562749.html
Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılmamıştı: İlker Aksum 'paranın kölesisiniz' eleştirisine yanıt verdi
Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılmamıştı: İlker Aksum 'paranın kölesisiniz' eleştirisine yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Komedi dizileriyle tanınan dizi ve tiyatro oyuncusu Şinasi Yurtsever’in cenazesine katılmadığı için eleştirilen İlker Aksum, 'paranın kölesisiniz' yorumuna... 16.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-16T20:03+0300
2025-03-16T20:03+0300
2025-03-16T20:06+0300
türki̇ye
şi̇nasi yurtsever
i̇lker aksum
cenaze
cenaze töreni
cenaze namazı
cenaze evi
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yerli oyuncu
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Şinasi Yurtsever’in cenazesine katılmadığı için eleştirilen İlker Aksum, gelen yorumlara sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.Oyuncu Şinasi Yurtsever, mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Yurtsever için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve birçok ünlü isim katılırken rol arkadaşı İlker Aksum, cenazeye katılamama sebebini sosyal medya hesabından açıklamıştı. 'Şinasi'me kendimi affettireceğim'Gündem olan açıklama sonrası bir çok kullanıcı usta oyuncuya tepki gösterirken İlker Aksum, gelen yorumlara sert şekilde cevap verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/oyuncu-sinasi-yurtsever-51-yasinda-hayatini-kaybetti-1094489859.html
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şi̇nasi yurtsever, i̇lker aksum, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi, cenaze nakil aracı, oyuncu, yerli oyuncu, en iyi oyuncu, oyuncu değişikliği, profesyonel oyuncu, dizi, tv dizisi, türk dizileri
Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılmamıştı: İlker Aksum 'paranın kölesisiniz' eleştirisine yanıt verdi
20:03 16.03.2025 (güncellendi: 20:06 16.03.2025)
Komedi dizileriyle tanınan dizi ve tiyatro oyuncusu Şinasi Yurtsever’in cenazesine katılmadığı için eleştirilen İlker Aksum, 'paranın kölesisiniz' yorumuna yanıt verdi. Ünlü oyuncu, eleştirilere sosyal medyadan karşı açıklama yaparak kendini savundu.
Şinasi Yurtsever’in cenazesine katılmadığı için eleştirilen İlker Aksum, gelen yorumlara sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.
Oyuncu Şinasi Yurtsever, mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Yurtsever için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve birçok ünlü isim katılırken rol arkadaşı İlker Aksum, cenazeye katılamama sebebini sosyal medya hesabından açıklamıştı.
'Şinasi'me kendimi affettireceğim'
Gündem olan açıklama sonrası bir çok kullanıcı usta oyuncuya tepki gösterirken İlker Aksum, gelen yorumlara sert şekilde cevap verdi:
Sevgili dostlar dün bir yayın yaptım Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamadığım için. Mesleğime serzenişte bulundum. Yüz binler başsağlığı diledi. Fakat birçok yorumda da 'İşte sizin dünyanız böyle', 'Siz paranın kölesisiniz'... Bakın dostlar, bu olaydan yapımcımın haberi dahi yok. Başıma ne geleceğini biliyorum ben. Neler olacağını, olamayacağını biliyorum. Ben 'Dün 150 kişi para kazanamayacak' dedim. Aileleriyle beraber 500'ü buluyor. Biz bölüm başı kazanıyoruz. Bu olmayacaktı. Bunun bizim elimizde olmayan tarafları var. Ben Şinasi'mi yaşatacağım. Ben dünkü üzüntümü telafi edeceğim. Şinasi'me kendimi affettireceğim ama lütfen 'Paranın kölesi olmuşsunuz' demeyin. Yazıklar olsun! Ne zaman gördünüz benden böyle bir şey? Kaç yıldır bu işin içindeyim, ne zaman paranın kölesi oldum? Hayır kabul etmiyorum bunu.