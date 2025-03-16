Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılmamıştı: İlker Aksum 'paranın kölesisiniz' eleştirisine yanıt verdi

Sevgili dostlar dün bir yayın yaptım Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamadığım için. Mesleğime serzenişte bulundum. Yüz binler başsağlığı diledi. Fakat birçok yorumda da 'İşte sizin dünyanız böyle', 'Siz paranın kölesisiniz'... Bakın dostlar, bu olaydan yapımcımın haberi dahi yok. Başıma ne geleceğini biliyorum ben. Neler olacağını, olamayacağını biliyorum. Ben 'Dün 150 kişi para kazanamayacak' dedim. Aileleriyle beraber 500'ü buluyor. Biz bölüm başı kazanıyoruz. Bu olmayacaktı. Bunun bizim elimizde olmayan tarafları var. Ben Şinasi'mi yaşatacağım. Ben dünkü üzüntümü telafi edeceğim. Şinasi'me kendimi affettireceğim ama lütfen 'Paranın kölesi olmuşsunuz' demeyin. Yazıklar olsun! Ne zaman gördünüz benden böyle bir şey? Kaç yıldır bu işin içindeyim, ne zaman paranın kölesi oldum? Hayır kabul etmiyorum bunu.