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Meteoroloji saat vererek uyardı, 26 şehre sarı alarm verildi: Kuvvetli yağmur, fırtına ve kar Türkiye'yi donduracak
Meteoroloji saat vererek uyardı, 26 şehre sarı alarm verildi: Kuvvetli yağmur, fırtına ve kar Türkiye'yi donduracak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek, kar, fırtına ve sağanak yağış Türkiye’yi saracak. İstanbul, Ankara ve İzmir için alarm verildi! Soğuk hava dalgası ne zaman geliyor? Hangi illerde kar yağacak?
2025-03-17T07:50+0300
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yaşam
doğu anadolu
ankara
edirne
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
akom
hava durumu
hava durumu
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Havalar hızla değişiyor! Meteoroloji’ye göre, haftanın ilk günü Marmara ve Karadeniz'de başlayacak olan yağışlar, kısa sürede tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak.“Özellikle iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Soğuk hava dalgası, 24 Mart’a kadar etkisini sürdürecek.”İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerde önemli sıcaklık düşüşleri bekleniyor.Sıcaklıkta ani düşüş!Meteoroloji’nin tahminlerine göre;Bu değerler, normalin çok altında olup, vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.AKOM’dan İstanbul i̇çin kritik yağış uyarısıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 20 dereceye varan sıcaklık düşüşü ve kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.Özellikle trafikte aksamalara ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.Sarı kodlu uyarı verilen i̇llerMeteoroloji, aşırı yağış ve sıcaklık düşüşü nedeniyle şu iller için sarı kodlu uyarı yaptı:Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale.17 Mart hava durumu: Fırtına, kar ve sağanak yağış kapıdaMeteoroloji’nin 17 Mart tahminlerine göre:Meteoroloji’den kritik uyarılar📌 Kuvvetli Yağış Uyarısı: Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşı dikkatli olunmalı.📌 Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da fırtına bekleniyor, çatı uçmaları ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir.📌 Buzlanma ve Çığ Uyarısı: Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de çığ tehlikesine karşı önlem alınmalı.Bugün hava nasıl olacak?Marmara Bölgesi: Kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor!Marmara Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisi altına girerken, Edirne ve Kırklareli’nde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İstanbul ve Kocaeli'de de aralıklı gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.🌡 Bursa: 10°C - 24°C, İstanbul: 13°C - 20°C, Edirne: 11°C - 20°C💨 Rüzgar: Marmara’nın güneyinde güney yönlerden 40-70 km/saat hızla esmesi bekleniyor.Ege Bölgesi: Fırtınamsı rüzgar kapıda!Ege’de parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak ancak iç kesimlerde rüzgarın kuvvetlenmesi bekleniyor. Özellikle Afyonkarahisar ve Denizli çevresinde kısa süreli fırtına riski var.🌡 İzmir: 17°C - 24°C, Muğla: 5°C - 21°C, Denizli: 13°C - 26°C💨 Rüzgar: İç Ege’de güney yönlerden esen rüzgarın hızının 40-70 km/saat arasında olacağı tahmin ediliyor.Akdeniz Bölgesi: Akşam saatlerinden sonra sağanak yağış geliyor!Akdeniz’in doğusunda akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri yağışlı havadan en çok etkilenecek bölgeler arasında.🌡 Adana: 11°C - 27°C, Antalya: 16°C - 20°C, Hatay: 12°C - 28°C💨 Rüzgar: İç kesimlerde fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.İç Anadolu Bölgesi: Fırtına ve sağanak yağış uyarısı!İç Anadolu'da hava parçalı ve az bulutlu başlasa da zamanla çok bulutlanacak. Öğle saatlerinden sonra Sivas, Kayseri ve Niğde’de sağanak yağış bekleniyor.🌡 Ankara: 12°C - 23°C, Eskişehir: 9°C - 24°C, Konya: 11°C - 24°C💨 Rüzgar: Bölge genelinde güney yönlerden 40-70 km/saat hızında kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor.Batı Karadeniz: Sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor!Batı Karadeniz’de çok bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinden itibaren Bolu, Düzce, Sinop ve Zonguldak çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak.🌡 Bolu: 8°C - 23°C, Düzce: 12°C - 24°C, Sinop: 13°C - 21°C💨 Rüzgar: Özellikle kıyı kesimlerde şiddetli rüzgar bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz: Çığ tehlikesine dikkat!Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Tokat çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde rüzgarın fırtına şiddetinde esmesi beklenirken, yüksek yamaçlarda çığ riski bulunuyor.🌡 Amasya: 11°C - 29°C, Trabzon: 15°C - 21°C, Samsun: 14°C - 19°C💨 Rüzgar: Bölgenin iç kesimlerinde 40-80 km/saat hızında kuvvetli rüzgar bekleniyor.⚠️ Çığ Uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor.Doğu Anadolu: Buzlanma ve don olayına dikkat!Doğu Anadolu’da parçalı ve az bulutlu hava zamanla yerini çok bulutlu ve sağanak yağışa bırakacak. Sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma ve don olayı görülebilir.🌡 Erzurum: -1°C - 15°C, Kars: -2°C - 16°C, Malatya: 8°C - 24°C💨 Rüzgar: Bölgenin batısında kuvvetli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor.⚠️ Çığ Uyarısı: Eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı önlem alınmalı.Güneydoğu Anadolu: Sıcaklıklar mevsim normallerindeBölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Yağış beklenmezken, rüzgarın zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.🌡 Diyarbakır: 8°C - 28°C, Gaziantep: 11°C - 26°C, Şanlıurfa: 16°C - 28°C💨 Rüzgar: Bölgede rüzgarın güney yönlerden esmesi bekleniyor.
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meteoroloji hava durumu, hava durumu son dakika, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, izmir hava durumu, 17 mart hava durumu, sıcaklıklar kaç derece düşecek, kar yağışı ne zaman başlayacak, sağanak yağış uyarısı, sarı kodlu uyarı verilen iller, meteoroloji son dakika açıklaması, hava sıcaklığı kaç derece düşecek, balkanlar üzerinden gelen soğuk hava, akom hava durumu açıklaması, türkiye geneli hava tahmini, kuvvetli rüzgar uyarısı, fırtına uyarısı, don ve buzlanma tehlikesi, çığ tehlikesi olan bölgeler, istanbul’a kar yağacak mı, hava durumu tahmini, en düşük sıcaklıklar, mart ayında kar yağacak mı, hava durumu değişiyor, aniden soğuyan havalar, meteoroloji genel müdürlüğü hava durumu tahmini, hava durumu son gelişmeler, yağmur ne zaman başlayacak, istanbul’a kar yağışı geliyor mu, akom son dakika açıklaması, hava sıcaklığı düşüyor, kış geri mi dönüyor, mart ayında havalar nasıl olacak

Meteoroloji saat vererek uyardı, 26 şehre sarı alarm verildi: Kuvvetli yağmur, fırtına ve kar Türkiye'yi donduracak

07:50 17.03.2025 (güncellendi: 07:55 17.03.2025)
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2025
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta için önemli hava durumu uyarısı yaptı. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar yerini yağmur, kar ve sert rüzgârlara bırakacak. Sıcaklıklar 10-20 derece birden düşecek, İstanbul’da 20 dereceye varan sıcaklık kaybı yaşanacak. İşte şehir şehir hava tahminleri ve kritik uyarılar…
Havalar hızla değişiyor! Meteoroloji’ye göre, haftanın ilk günü Marmara ve Karadeniz'de başlayacak olan yağışlar, kısa sürede tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak.
“Özellikle iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Soğuk hava dalgası, 24 Mart’a kadar etkisini sürdürecek.”
İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerde önemli sıcaklık düşüşleri bekleniyor.

Sıcaklıkta ani düşüş!

Meteoroloji’nin tahminlerine göre;
Ankara: -4°C
İstanbul: 2°C
İzmir: 3°C
Konya: -3°C
Antalya: 6°C
Bolu: -4°C
Samsun: 3°C
Trabzon: 3°C
Erzurum: -4°C
Diyarbakır: 3°C
Bu değerler, normalin çok altında olup, vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

AKOM’dan İstanbul i̇çin kritik yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 20 dereceye varan sıcaklık düşüşü ve kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.
"Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası, İstanbul'da sağanak yağmur geçişlerine neden olacak."
Özellikle trafikte aksamalara ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Sarı kodlu uyarı verilen i̇ller

Meteoroloji, aşırı yağış ve sıcaklık düşüşü nedeniyle şu iller için sarı kodlu uyarı yaptı:
Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale.

17 Mart hava durumu: Fırtına, kar ve sağanak yağış kapıda

Meteoroloji’nin 17 Mart tahminlerine göre:
Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak.
Rüzgâr, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’da 40-70 km/saat hızla esecek.
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de çığ tehlikesi var!

Meteoroloji’den kritik uyarılar

📌 Kuvvetli Yağış Uyarısı: Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşı dikkatli olunmalı.
📌 Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da fırtına bekleniyor, çatı uçmaları ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir.
📌 Buzlanma ve Çığ Uyarısı: Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de çığ tehlikesine karşı önlem alınmalı.

Bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor!

Marmara Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisi altına girerken, Edirne ve Kırklareli’nde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İstanbul ve Kocaeli'de de aralıklı gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
🌡 Bursa: 10°C - 24°C, İstanbul: 13°C - 20°C, Edirne: 11°C - 20°C
💨 Rüzgar: Marmara’nın güneyinde güney yönlerden 40-70 km/saat hızla esmesi bekleniyor.

Ege Bölgesi: Fırtınamsı rüzgar kapıda!

Ege’de parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak ancak iç kesimlerde rüzgarın kuvvetlenmesi bekleniyor. Özellikle Afyonkarahisar ve Denizli çevresinde kısa süreli fırtına riski var.
🌡 İzmir: 17°C - 24°C, Muğla: 5°C - 21°C, Denizli: 13°C - 26°C
💨 Rüzgar: İç Ege’de güney yönlerden esen rüzgarın hızının 40-70 km/saat arasında olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi: Akşam saatlerinden sonra sağanak yağış geliyor!

Akdeniz’in doğusunda akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri yağışlı havadan en çok etkilenecek bölgeler arasında.
🌡 Adana: 11°C - 27°C, Antalya: 16°C - 20°C, Hatay: 12°C - 28°C
💨 Rüzgar: İç kesimlerde fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi: Fırtına ve sağanak yağış uyarısı!

İç Anadolu'da hava parçalı ve az bulutlu başlasa da zamanla çok bulutlanacak. Öğle saatlerinden sonra Sivas, Kayseri ve Niğde’de sağanak yağış bekleniyor.
🌡 Ankara: 12°C - 23°C, Eskişehir: 9°C - 24°C, Konya: 11°C - 24°C
💨 Rüzgar: Bölge genelinde güney yönlerden 40-70 km/saat hızında kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz: Sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor!

Batı Karadeniz’de çok bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinden itibaren Bolu, Düzce, Sinop ve Zonguldak çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak.
🌡 Bolu: 8°C - 23°C, Düzce: 12°C - 24°C, Sinop: 13°C - 21°C
💨 Rüzgar: Özellikle kıyı kesimlerde şiddetli rüzgar bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Çığ tehlikesine dikkat!

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Tokat çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde rüzgarın fırtına şiddetinde esmesi beklenirken, yüksek yamaçlarda çığ riski bulunuyor.
🌡 Amasya: 11°C - 29°C, Trabzon: 15°C - 21°C, Samsun: 14°C - 19°C
💨 Rüzgar: Bölgenin iç kesimlerinde 40-80 km/saat hızında kuvvetli rüzgar bekleniyor.
⚠️ Çığ Uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor.

Doğu Anadolu: Buzlanma ve don olayına dikkat!

Doğu Anadolu’da parçalı ve az bulutlu hava zamanla yerini çok bulutlu ve sağanak yağışa bırakacak. Sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma ve don olayı görülebilir.
🌡 Erzurum: -1°C - 15°C, Kars: -2°C - 16°C, Malatya: 8°C - 24°C
💨 Rüzgar: Bölgenin batısında kuvvetli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor.
⚠️ Çığ Uyarısı: Eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı önlem alınmalı.

Güneydoğu Anadolu: Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Yağış beklenmezken, rüzgarın zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.
🌡 Diyarbakır: 8°C - 28°C, Gaziantep: 11°C - 26°C, Şanlıurfa: 16°C - 28°C
💨 Rüzgar: Bölgede rüzgarın güney yönlerden esmesi bekleniyor.
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2025
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