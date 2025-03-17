https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/milyonlarca-kisi-icin-takvim-belli-oldu-emeklilere-zamli-bayram-ikramiyesi-ne-zaman-odenecek-1094569905.html
Milyonlarca kişi için takvim belli oldu: Emeklilere zamlı bayram i̇kramiyesi ne zaman ödenecek?
Milyonlarca kişi için takvim belli oldu: Emeklilere zamlı bayram i̇kramiyesi ne zaman ödenecek?
Sputnik Türkiye
Emekli bayram ikramiyesi 2024 ne zaman yatacak? Zamlı ikramiye 4 bin TL oldu! Ödeme tarihleri ve detaylar belli oldu. Emekli, dul, yetim ve hak sahipleri için ödeme takvimi ve son gelişmeler burada!
2025-03-17T07:25+0300
2025-03-17T07:25+0300
2025-03-17T07:26+0300
ekonomi̇
emekli
meclis genel kurulu
meclis
tl
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
ikramiye
i̇kramiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089913170_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_e13398906156846b817bcb003b90eb67.jpg
Geçtiğimiz hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen yasa teklifi, bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda ele alınacak. Teklifin onaylanması halinde, emeklilere verilecek bayram ikramiyesi 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarılacak. Ramazan Bayramı’nın 30 Mart’ta başlayacağı göz önüne alındığında, ödemelerin bayramdan önce yapılması bekleniyor.Kimler bayram i̇kramiyesi alacak?Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, belirli sosyal güvenlik hak sahipleri de yararlanıyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Bayram ikramiyesi, yalnızca emekli aylığı alanlara değil; yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara da ödenmektedir. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi almaktadır.”Dul ve yetim aylığı alanlar ne kadar i̇kramiye alacak?Vefat eden sigortalının hak sahipleri, bayram ikramiyesini hisse oranlarına göre alacak. Örneğin:Bu hesaplamaya göre, hak sahiplerinin aldığı hisse oranına göre ödeme yapılacak.Ödemeler ne zaman yapılacak?Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında iki farklı ödeme senaryosu öne çıkıyor:Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından, 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında ödemelerin yapılması ihtimali daha yüksek görünüyor. Bayram haftasına sarkmadan ikramiyelerin hesaplara yatırılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/esnaftan-yeni-hamle-kart-ile-odeme-resmen-rafa-kalkiyor-yeni-iban-donemi-basliyor-1094541961.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089913170_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_17bef2f7933da6831fae28247216fabf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
emekli ikramiyesi 2025, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi ödeme tarihi, zamlı bayram ikramiyesi 2025, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, 4 bin tl bayram ikramiyesi, dul ve yetim aylığı ikramiyesi, emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi, emekli maaşı ne zaman yatacak, ramazan bayramı ikramiyesi ödeme tarihi, sgk bayram ikramiyesi 2025, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri, mecliste bayram ikramiyesi kararı, emekli bayram ikramiyesi son dakika, bayram ikramiyesi dul ve yetim maaşı, emekliye ikramiye ödeme tarihi 2025, bayram ikramiyesi kimlere verilecek, sgk bayram ikramiyesi ödeme takvimi, bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman, emekli ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi için son durum, emekli bayram ikramiyesi hesaplama, bayram ikramiyesi ödeme günleri 2025
emekli ikramiyesi 2025, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi ödeme tarihi, zamlı bayram ikramiyesi 2025, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, 4 bin tl bayram ikramiyesi, dul ve yetim aylığı ikramiyesi, emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi, emekli maaşı ne zaman yatacak, ramazan bayramı ikramiyesi ödeme tarihi, sgk bayram ikramiyesi 2025, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri, mecliste bayram ikramiyesi kararı, emekli bayram ikramiyesi son dakika, bayram ikramiyesi dul ve yetim maaşı, emekliye ikramiye ödeme tarihi 2025, bayram ikramiyesi kimlere verilecek, sgk bayram ikramiyesi ödeme takvimi, bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman, emekli ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi için son durum, emekli bayram ikramiyesi hesaplama, bayram ikramiyesi ödeme günleri 2025
Milyonlarca kişi için takvim belli oldu: Emeklilere zamlı bayram i̇kramiyesi ne zaman ödenecek?
07:25 17.03.2025 (güncellendi: 07:26 17.03.2025)
Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekli, zamlı bayram ikramiyesi ödemelerinin ne zaman yapılacağını merakla bekliyor. İkramiyelerin 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükselmesini sağlayan yasa teklifi, geçen hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Peki, emeklilere zamlı bayram i̇kramiyesi ne zaman ödenecek?
Geçtiğimiz hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen yasa teklifi, bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda ele alınacak. Teklifin onaylanması halinde, emeklilere verilecek bayram ikramiyesi 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarılacak. Ramazan Bayramı’nın 30 Mart’ta başlayacağı göz önüne alındığında, ödemelerin bayramdan önce yapılması bekleniyor.
Kimler bayram i̇kramiyesi alacak?
Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, belirli sosyal güvenlik hak sahipleri de yararlanıyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Bayram ikramiyesi, yalnızca emekli aylığı alanlara değil; yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara da ödenmektedir. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi almaktadır.”
Dul ve yetim aylığı alanlar ne kadar i̇kramiye alacak?
Vefat eden sigortalının hak sahipleri, bayram ikramiyesini hisse oranlarına göre alacak. Örneğin:
Eşin hisse oranı yüzde 50 ise:
2.000 TL
Yetim çocuğun hisse oranı yüzde 25 ise:
1.000 TL
Bu hesaplamaya göre, hak sahiplerinin aldığı hisse oranına göre ödeme yapılacak.
Ödemeler ne zaman yapılacak?
Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında iki farklı ödeme senaryosu öne çıkıyor:
1.Emekli maaşlarıyla birlikte ödeme yapılması
2.Bayramdan önceki hafta içinde ödeme yapılması
Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından, 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında ödemelerin yapılması ihtimali daha yüksek görünüyor. Bayram haftasına sarkmadan ikramiyelerin hesaplara yatırılması bekleniyor.