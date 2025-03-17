https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/milyonlarca-kisi-icin-takvim-belli-oldu-emeklilere-zamli-bayram-ikramiyesi-ne-zaman-odenecek-1094569905.html

Milyonlarca kişi için takvim belli oldu: Emeklilere zamlı bayram i̇kramiyesi ne zaman ödenecek?

Milyonlarca kişi için takvim belli oldu: Emeklilere zamlı bayram i̇kramiyesi ne zaman ödenecek?

Sputnik Türkiye

Emekli bayram ikramiyesi 2024 ne zaman yatacak? Zamlı ikramiye 4 bin TL oldu! Ödeme tarihleri ve detaylar belli oldu. Emekli, dul, yetim ve hak sahipleri için ödeme takvimi ve son gelişmeler burada!

2025-03-17T07:25+0300

2025-03-17T07:25+0300

2025-03-17T07:26+0300

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Geçtiğimiz hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen yasa teklifi, bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda ele alınacak. Teklifin onaylanması halinde, emeklilere verilecek bayram ikramiyesi 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarılacak. Ramazan Bayramı’nın 30 Mart’ta başlayacağı göz önüne alındığında, ödemelerin bayramdan önce yapılması bekleniyor.Kimler bayram i̇kramiyesi alacak?Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, belirli sosyal güvenlik hak sahipleri de yararlanıyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Bayram ikramiyesi, yalnızca emekli aylığı alanlara değil; yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara da ödenmektedir. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi almaktadır.”Dul ve yetim aylığı alanlar ne kadar i̇kramiye alacak?Vefat eden sigortalının hak sahipleri, bayram ikramiyesini hisse oranlarına göre alacak. Örneğin:Bu hesaplamaya göre, hak sahiplerinin aldığı hisse oranına göre ödeme yapılacak.Ödemeler ne zaman yapılacak?Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında iki farklı ödeme senaryosu öne çıkıyor:Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından, 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında ödemelerin yapılması ihtimali daha yüksek görünüyor. Bayram haftasına sarkmadan ikramiyelerin hesaplara yatırılması bekleniyor.

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