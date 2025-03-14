https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/musktan-izin-alan-calisanlara-sert-onlem-hasta-calisanlari-takip-ediyor-maaslari-kesiyor-1094531613.html

Musk’tan izin alan çalışanlara sert önlem: Hasta çalışanları takip ediyor, maaşları kesiyor

Musk’tan izin alan çalışanlara sert önlem: Hasta çalışanları takip ediyor, maaşları kesiyor

Sputnik Türkiye

Almanya’da Tesla’nın Grünheide fabrikasında çalışanların hasta raporlarını sorguladığı ve hastalık iznindeki bazı çalışanların maaşlarını kestiği öne sürüldü... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T23:58+0300

2025-03-14T23:58+0300

2025-03-14T23:58+0300

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ABD'li milyarder Elon Musk'ın Almanya'da bulunan Tesla fabrikasındaki çalışanların izin günlerinden şikayetçi olduğu belirtildi.IG Metall Sendikası'na göre, Tesla şirketi hasta çalışanların teşhis bilgilerini paylaşmasını talep ederken, bazı çalışanlara fazla ödeme yapıldığını iddia ederek, bu borçlardan kurtulmaları için fesih sözleşmesi imzalamalarını önerdi. Sendika, Tesla’daki çalışanlarının hukuki desteğe başvurma oranının diğer iş yerlerine kıyasla 21 kat daha fazla olduğunu ve yüksek hastalık oranlarının yoğun iş yükünden kaynaklandığını belirtti.Tesla’nın kurucusu Elon Musk'ın ise Grünheide fabrikasındaki yüksek devamsızlık oranlarından şikâyet ettiği ve bazı hasta çalışanlara habersiz ev ziyaretleri yapılmasını önerdiği öne sürüldü. Şirketin ise iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadığı ifade edildi.

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