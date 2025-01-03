ABD basını: Trump'ın oteli önünde Tesla Cybertruck'ı patlatan şahıs Ukrayna'da görev yaptı
© AP Photoвзрыв автомобиля Cybertruck у Башен Трампа (Trump Towers)
© AP Photo
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Ukrayna'daki savaşın saçma olduğunu ve bir an önce sona ermesi gerektiğini söyleyen Donald Trump ve Elon Musk'ın isimlerinin ön plana çıktığı saldırıyı gerçekleştiren şahsın Ukrayna'da görev yaptığı ortaya çıktı.
ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı, Las Vegas'ta müstakbel ABD Başkanı Donald Trump'a ait otelin önünde patlayan Tesla Cybertruck aracını kullanan ve olayda hayatını kaybeden Matthew Alan Livelsberger'in Ukrayna ordusunda görev yaptığını belirtti.
AP'nin ABD ordusundan kaynaklarına dayandırdığı haberine göre 2006 yılında orduya katılan Livelsberger, uzun süre yurtdışında görev yaptı.
Livelsberger'in 2 kez Afganistan'a gönderildiğini ve Ukrayna'da görev yaptığını söyleyen kaynaklar, Tacikistan, Gürcistan ve Kongo'da da askeri hizmette bulunduğunun altını çizdi.
Kaynaklar, Livelsberger'in hangi tarihte ve ne kadar süreyle Ukrayna'da bulunduğuna dair bilgi vermedi.
Colorado doğumlu 37 yaşındaki Livelsberger’in, Ocak 2006'da özel kuvvetler iletişim uzmanı olarak ABD ordusuna katıldığı ve Almanya'daki bir askeri üste görev yaptığı belirtilmişti. Livelsberger, görevdeyken gösterdiği cesaretten dolayı cesaret nişanı, muharebe piyade rozeti ve cesaret madalyası ile iki Bronz Yıldız ödülü kazanmıştı.
Patlamadan dolayı Livelsberger'in aracın içinde tanınmayacak halde yandığı, bulunan kimliklerin yanı sıra eşinin vücudunda tespit ettiği dövmelere dayanarak aracın sürücüsü olduğu sonucuna varıldığı, bunu doğrulamak için DNA dahil olmak üzere daha fazla testlerin yapılacağı kaydedilmişti.
AP'nin ABD ordusundan kaynaklarına dayandırdığı haberine göre 2006 yılında orduya katılan Livelsberger, uzun süre yurtdışında görev yaptı.
Livelsberger'in 2 kez Afganistan'a gönderildiğini ve Ukrayna'da görev yaptığını söyleyen kaynaklar, Tacikistan, Gürcistan ve Kongo'da da askeri hizmette bulunduğunun altını çizdi.
Kaynaklar, Livelsberger'in hangi tarihte ve ne kadar süreyle Ukrayna'da bulunduğuna dair bilgi vermedi.
Colorado doğumlu 37 yaşındaki Livelsberger’in, Ocak 2006'da özel kuvvetler iletişim uzmanı olarak ABD ordusuna katıldığı ve Almanya'daki bir askeri üste görev yaptığı belirtilmişti. Livelsberger, görevdeyken gösterdiği cesaretten dolayı cesaret nişanı, muharebe piyade rozeti ve cesaret madalyası ile iki Bronz Yıldız ödülü kazanmıştı.
Patlamadan dolayı Livelsberger'in aracın içinde tanınmayacak halde yandığı, bulunan kimliklerin yanı sıra eşinin vücudunda tespit ettiği dövmelere dayanarak aracın sürücüsü olduğu sonucuna varıldığı, bunu doğrulamak için DNA dahil olmak üzere daha fazla testlerin yapılacağı kaydedilmişti.
Trump ve Musk Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesini istiyor
20 Ocak'ta başkanlık görevini resmen devralacak Trump, seçim kampanyası sırasında Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi gerektiğini söyleyerek kazanması halinde bunu 24 saat içinde gerçekleştirmeyi vaat etmişti.
Daha önce Musk da, Batılı ülkelerin Rusya ile savaşta Ukraynalıları kurban etmeyi bırakmaları, çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmaları ve Moskova ile normal ilişkileri yeniden tesis etmeleri gerektiğini söylemişti.
Ukrayna'nın Kırım ve doğu bölgeleri sonsuza dek kaybettiğini kabul ederek Kiev'i Odessa ve Harkov'un da yitirilebileceği konusunda uyaran Musk, Kiev'in çatışmayı kazanamayacağının altını çizmişti.
Daha önce Musk da, Batılı ülkelerin Rusya ile savaşta Ukraynalıları kurban etmeyi bırakmaları, çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmaları ve Moskova ile normal ilişkileri yeniden tesis etmeleri gerektiğini söylemişti.
Ukrayna'nın Kırım ve doğu bölgeleri sonsuza dek kaybettiğini kabul ederek Kiev'i Odessa ve Harkov'un da yitirilebileceği konusunda uyaran Musk, Kiev'in çatışmayı kazanamayacağının altını çizmişti.
Ne olmuştu?
Yeni yılın ilk günü yerel saatle sabah 08.15 sularında Las Vegas'taki Trump International Hotel'in önünde Tesla marka bir araç patlayarak yanmış, olayda araçta bulunan kişi hayatını kaybetmiş ve civardaki 7 kişi de hafif şekilde yaralanmıştı.
Las Vegas polisi, aracın bagajında havai fişeklerin yanı sıra, doldurulmuş piknik tüplerinin bulunduğunu açıklamıştı.
ABD Başkanı Joe Biden da akşam yaptığı açıklamada, FBI tarafından New Orleans’ta 15 kişinin hayatını kaybettiği araçlı saldırı ile Las Vegas’taki Tesla patlaması arasında bir ilişki olup olmadığının araştırıldığını ancak henüz açıklanacak bir sonuca ulaşılmadığını belirtmişti.
FBI Terörle Mücadele Bölümünden Yardımcı Asistan Christopher Raia ise yaptığı açıklamada, New Orleans şehrindeki araçlı saldırı ile Las Vegas'taki "Trump International" otelinin dışında Tesla Cybertruck aracının patlaması arasında "kesin bir bağlantı olmadığını" bildirmişti.
Raia, 'bu olasılığı da dışlamadıklarını' belirterek soruşturmanın henüz başlarında olunduğunu ve olayın detaylarına yönelik hiçbir ihtimalin göz ardı edilmediğini de eklemişti.