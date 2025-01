https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/abd-basini-trumpin-oteli-onunde-tesla-cybertrucki-patlatan-sahis-ukraynada-gorev-yapti-1092311630.html

ABD basını: Trump'ın oteli önünde Tesla Cybertruck'ı patlatan şahıs Ukrayna'da görev yaptı

ABD basını: Trump'ın oteli önünde Tesla Cybertruck'ı patlatan şahıs Ukrayna'da görev yaptı

Sputnik Türkiye

Ukrayna'daki savaşın saçma olduğunu ve bir an önce sona ermesi gerektiğini söyleyen Donald Trump ve Elon Musk'ın isimlerinin ön plana çıktığı saldırıyı... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T10:21+0300

2025-01-03T10:21+0300

2025-01-03T10:21+0300

dünya

abd

donald trump

joe biden

ukrayna

new orleans

associated press (ap)

las vegas

fbi

elon musk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/03/1092309792_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_c0c766c2ddff9a498bccfed8360287eb.jpg

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı, Las Vegas'ta müstakbel ABD Başkanı Donald Trump'a ait otelin önünde patlayan Tesla Cybertruck aracını kullanan ve olayda hayatını kaybeden Matthew Alan Livelsberger'in Ukrayna ordusunda görev yaptığını belirtti.AP'nin ABD ordusundan kaynaklarına dayandırdığı haberine göre 2006 yılında orduya katılan Livelsberger, uzun süre yurtdışında görev yaptı.Livelsberger'in 2 kez Afganistan'a gönderildiğini ve Ukrayna'da görev yaptığını söyleyen kaynaklar, Tacikistan, Gürcistan ve Kongo'da da askeri hizmette bulunduğunun altını çizdi.Kaynaklar, Livelsberger'in hangi tarihte ve ne kadar süreyle Ukrayna'da bulunduğuna dair bilgi vermedi.Colorado doğumlu 37 yaşındaki Livelsberger’in, Ocak 2006'da özel kuvvetler iletişim uzmanı olarak ABD ordusuna katıldığı ve Almanya'daki bir askeri üste görev yaptığı belirtilmişti. Livelsberger, görevdeyken gösterdiği cesaretten dolayı cesaret nişanı, muharebe piyade rozeti ve cesaret madalyası ile iki Bronz Yıldız ödülü kazanmıştı.Patlamadan dolayı Livelsberger'in aracın içinde tanınmayacak halde yandığı, bulunan kimliklerin yanı sıra eşinin vücudunda tespit ettiği dövmelere dayanarak aracın sürücüsü olduğu sonucuna varıldığı, bunu doğrulamak için DNA dahil olmak üzere daha fazla testlerin yapılacağı kaydedilmişti.Trump ve Musk Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesini istiyor20 Ocak'ta başkanlık görevini resmen devralacak Trump, seçim kampanyası sırasında Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi gerektiğini söyleyerek kazanması halinde bunu 24 saat içinde gerçekleştirmeyi vaat etmişti.Daha önce Musk da, Batılı ülkelerin Rusya ile savaşta Ukraynalıları kurban etmeyi bırakmaları, çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmaları ve Moskova ile normal ilişkileri yeniden tesis etmeleri gerektiğini söylemişti.Ukrayna'nın Kırım ve doğu bölgeleri sonsuza dek kaybettiğini kabul ederek Kiev'i Odessa ve Harkov'un da yitirilebileceği konusunda uyaran Musk, Kiev'in çatışmayı kazanamayacağının altını çizmişti.Ne olmuştu?Yeni yılın ilk günü yerel saatle sabah 08.15 sularında Las Vegas'taki Trump International Hotel'in önünde Tesla marka bir araç patlayarak yanmış, olayda araçta bulunan kişi hayatını kaybetmiş ve civardaki 7 kişi de hafif şekilde yaralanmıştı.Las Vegas polisi, aracın bagajında havai fişeklerin yanı sıra, doldurulmuş piknik tüplerinin bulunduğunu açıklamıştı.ABD Başkanı Joe Biden da akşam yaptığı açıklamada, FBI tarafından New Orleans’ta 15 kişinin hayatını kaybettiği araçlı saldırı ile Las Vegas’taki Tesla patlaması arasında bir ilişki olup olmadığının araştırıldığını ancak henüz açıklanacak bir sonuca ulaşılmadığını belirtmişti.FBI Terörle Mücadele Bölümünden Yardımcı Asistan Christopher Raia ise yaptığı açıklamada, New Orleans şehrindeki araçlı saldırı ile Las Vegas'taki "Trump International" otelinin dışında Tesla Cybertruck aracının patlaması arasında "kesin bir bağlantı olmadığını" bildirmişti.Raia, 'bu olasılığı da dışlamadıklarını' belirterek soruşturmanın henüz başlarında olunduğunu ve olayın detaylarına yönelik hiçbir ihtimalin göz ardı edilmediğini de eklemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/galatasaray-iki-turk-oyuncunun-pesinde-sartlar-olusursa-satisini-dusunebiliriz-1092302231.html

ukrayna

new orleans

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, joe biden, ukrayna, new orleans, associated press (ap), las vegas, fbi, elon musk, tesla, cybertruck, trump international hotel