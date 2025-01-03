ABD basını: Trump'ın oteli önünde Tesla Cybertruck'ı patlatan şahıs Ukrayna'da görev yaptı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
DÜNYAYI NE BEKLİYOR
2025'e damga vuracak 25 olay
00:00
13 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
00:16
30 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
00:51
7 dk
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
01:00
3 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
01:15
8 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
01:30
9 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
Gollerini yılın son ayına sakladı
01:45
4 dk
2024'ÜN SPOR GÜNDEMİ
Hop oturup hop kalktığımız anlar
02:00
17 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
En fazla satış yapılan üç ülke onlar
02:28
4 dk
2024 YAPAY ZEKANIN SIÇRAMA YILI
Dünyaya nasıl şekil veriyor?
02:36
21 dk
2024'ÜN SİYASİ GELİŞMELERİ
Kimler masayı terk etti, kimler el sıkıştı?
03:00
105 dk
2024'TE ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bedenleri gitse de sesleri kulaklarımızda
05:00
29 dk
2024'ÜN ARKEOLOJİK KEŞİFLERİ
Anadolu'da 12 bin yıl önce bir Şaman kadın
05:39
17 dk
TÜRKİYE BU ADLİ OLAYLARI KONUŞTU
Narin'den Yenidoğan Çetesine, Seçil Erzan'dan Dilan Polat'a
06:00
30 dk
ALTININ 2024'Ü
Yine yüzleri güldürdü
06:43
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
TÜGVA, İBB arazisini mahkeme kararıyla tahliye edecek
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem davalarının 16 kaçak sanığı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Belli bir yaşın üstünde olan vatandaşlar geçinebilmek için çalışma gayreti gösteriyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2025'te yeni bir insan nesli başlıyor
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Sağlıkta yapay zeka kullanımı konusunda atılacak adımlar
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
2025’te ekonomide bizi ne bekliyor?
15:00
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Elon Musk bu yapay zeka sistemiyle dakikalık olarak seçmen eğilimlerini ölçebiliyor’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Bulgaristan ve Romanya Schengen'e resmen dahil oldu
17:41
1 dk
SESLİ HABER
İsviçre’de kamu alanlarında burka yasağı başladı
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
MODERN HALK OZANI
İsmini savaş yıllarında barışa duyulan özlemden almıştı
18:17
17 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları duyurdu: Elektronik sigara kullanımı bunamaya neden oluyor
18:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, partisiyle resmi bağını noktaladığını duyurdu
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2024 enflasyonu ne olacak?
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Aile hekimliğinde yeni dönem başladı
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/abd-basini-trumpin-oteli-onunde-tesla-cybertrucki-patlatan-sahis-ukraynada-gorev-yapti-1092311630.html
ABD basını: Trump'ın oteli önünde Tesla Cybertruck'ı patlatan şahıs Ukrayna'da görev yaptı
ABD basını: Trump'ın oteli önünde Tesla Cybertruck'ı patlatan şahıs Ukrayna'da görev yaptı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'daki savaşın saçma olduğunu ve bir an önce sona ermesi gerektiğini söyleyen Donald Trump ve Elon Musk'ın isimlerinin ön plana çıktığı saldırıyı... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T10:21+0300
2025-01-03T10:21+0300
dünya
abd
donald trump
joe biden
ukrayna
new orleans
associated press (ap)
las vegas
fbi
elon musk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/03/1092309792_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_c0c766c2ddff9a498bccfed8360287eb.jpg
ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı, Las Vegas'ta müstakbel ABD Başkanı Donald Trump'a ait otelin önünde patlayan Tesla Cybertruck aracını kullanan ve olayda hayatını kaybeden Matthew Alan Livelsberger'in Ukrayna ordusunda görev yaptığını belirtti.AP'nin ABD ordusundan kaynaklarına dayandırdığı haberine göre 2006 yılında orduya katılan Livelsberger, uzun süre yurtdışında görev yaptı.Livelsberger'in 2 kez Afganistan'a gönderildiğini ve Ukrayna'da görev yaptığını söyleyen kaynaklar, Tacikistan, Gürcistan ve Kongo'da da askeri hizmette bulunduğunun altını çizdi.Kaynaklar, Livelsberger'in hangi tarihte ve ne kadar süreyle Ukrayna'da bulunduğuna dair bilgi vermedi.Colorado doğumlu 37 yaşındaki Livelsberger’in, Ocak 2006'da özel kuvvetler iletişim uzmanı olarak ABD ordusuna katıldığı ve Almanya'daki bir askeri üste görev yaptığı belirtilmişti. Livelsberger, görevdeyken gösterdiği cesaretten dolayı cesaret nişanı, muharebe piyade rozeti ve cesaret madalyası ile iki Bronz Yıldız ödülü kazanmıştı.Patlamadan dolayı Livelsberger'in aracın içinde tanınmayacak halde yandığı, bulunan kimliklerin yanı sıra eşinin vücudunda tespit ettiği dövmelere dayanarak aracın sürücüsü olduğu sonucuna varıldığı, bunu doğrulamak için DNA dahil olmak üzere daha fazla testlerin yapılacağı kaydedilmişti.Trump ve Musk Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesini istiyor20 Ocak'ta başkanlık görevini resmen devralacak Trump, seçim kampanyası sırasında Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi gerektiğini söyleyerek kazanması halinde bunu 24 saat içinde gerçekleştirmeyi vaat etmişti.Daha önce Musk da, Batılı ülkelerin Rusya ile savaşta Ukraynalıları kurban etmeyi bırakmaları, çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmaları ve Moskova ile normal ilişkileri yeniden tesis etmeleri gerektiğini söylemişti.Ukrayna'nın Kırım ve doğu bölgeleri sonsuza dek kaybettiğini kabul ederek Kiev'i Odessa ve Harkov'un da yitirilebileceği konusunda uyaran Musk, Kiev'in çatışmayı kazanamayacağının altını çizmişti.Ne olmuştu?Yeni yılın ilk günü yerel saatle sabah 08.15 sularında Las Vegas'taki Trump International Hotel'in önünde Tesla marka bir araç patlayarak yanmış, olayda araçta bulunan kişi hayatını kaybetmiş ve civardaki 7 kişi de hafif şekilde yaralanmıştı.Las Vegas polisi, aracın bagajında havai fişeklerin yanı sıra, doldurulmuş piknik tüplerinin bulunduğunu açıklamıştı.ABD Başkanı Joe Biden da akşam yaptığı açıklamada, FBI tarafından New Orleans’ta 15 kişinin hayatını kaybettiği araçlı saldırı ile Las Vegas’taki Tesla patlaması arasında bir ilişki olup olmadığının araştırıldığını ancak henüz açıklanacak bir sonuca ulaşılmadığını belirtmişti.FBI Terörle Mücadele Bölümünden Yardımcı Asistan Christopher Raia ise yaptığı açıklamada, New Orleans şehrindeki araçlı saldırı ile Las Vegas'taki "Trump International" otelinin dışında Tesla Cybertruck aracının patlaması arasında "kesin bir bağlantı olmadığını" bildirmişti.Raia, 'bu olasılığı da dışlamadıklarını' belirterek soruşturmanın henüz başlarında olunduğunu ve olayın detaylarına yönelik hiçbir ihtimalin göz ardı edilmediğini de eklemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/galatasaray-iki-turk-oyuncunun-pesinde-sartlar-olusursa-satisini-dusunebiliriz-1092302231.html
ukrayna
new orleans
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/03/1092309792_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_306b60e2bccad9f2f8c3875d8ece519a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, joe biden, ukrayna, new orleans, associated press (ap), las vegas, fbi, elon musk, tesla, cybertruck, trump international hotel
abd, donald trump, joe biden, ukrayna, new orleans, associated press (ap), las vegas, fbi, elon musk, tesla, cybertruck, trump international hotel

ABD basını: Trump'ın oteli önünde Tesla Cybertruck'ı patlatan şahıs Ukrayna'da görev yaptı

10:21 03.01.2025
© AP Photoвзрыв автомобиля Cybertruck у Башен Трампа (Trump Towers)
взрыв автомобиля Cybertruck у Башен Трампа (Trump Towers) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
© AP Photo
Abone ol
Ukrayna'daki savaşın saçma olduğunu ve bir an önce sona ermesi gerektiğini söyleyen Donald Trump ve Elon Musk'ın isimlerinin ön plana çıktığı saldırıyı gerçekleştiren şahsın Ukrayna'da görev yaptığı ortaya çıktı.
ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı, Las Vegas'ta müstakbel ABD Başkanı Donald Trump'a ait otelin önünde patlayan Tesla Cybertruck aracını kullanan ve olayda hayatını kaybeden Matthew Alan Livelsberger'in Ukrayna ordusunda görev yaptığını belirtti.

AP'nin ABD ordusundan kaynaklarına dayandırdığı haberine göre 2006 yılında orduya katılan Livelsberger, uzun süre yurtdışında görev yaptı.

Livelsberger'in 2 kez Afganistan'a gönderildiğini ve Ukrayna'da görev yaptığını söyleyen kaynaklar, Tacikistan, Gürcistan ve Kongo'da da askeri hizmette bulunduğunun altını çizdi.

Kaynaklar, Livelsberger'in hangi tarihte ve ne kadar süreyle Ukrayna'da bulunduğuna dair bilgi vermedi.

Colorado doğumlu 37 yaşındaki Livelsberger’in, Ocak 2006'da özel kuvvetler iletişim uzmanı olarak ABD ordusuna katıldığı ve Almanya'daki bir askeri üste görev yaptığı belirtilmişti. Livelsberger, görevdeyken gösterdiği cesaretten dolayı cesaret nişanı, muharebe piyade rozeti ve cesaret madalyası ile iki Bronz Yıldız ödülü kazanmıştı.

Patlamadan dolayı Livelsberger'in aracın içinde tanınmayacak halde yandığı, bulunan kimliklerin yanı sıra eşinin vücudunda tespit ettiği dövmelere dayanarak aracın sürücüsü olduğu sonucuna varıldığı, bunu doğrulamak için DNA dahil olmak üzere daha fazla testlerin yapılacağı kaydedilmişti.

Trump ve Musk Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesini istiyor

20 Ocak'ta başkanlık görevini resmen devralacak Trump, seçim kampanyası sırasında Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi gerektiğini söyleyerek kazanması halinde bunu 24 saat içinde gerçekleştirmeyi vaat etmişti.

Daha önce Musk da, Batılı ülkelerin Rusya ile savaşta Ukraynalıları kurban etmeyi bırakmaları, çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmaları ve Moskova ile normal ilişkileri yeniden tesis etmeleri gerektiğini söylemişti.

Ukrayna'nın Kırım ve doğu bölgeleri sonsuza dek kaybettiğini kabul ederek Kiev'i Odessa ve Harkov'un da yitirilebileceği konusunda uyaran Musk, Kiev'in çatışmayı kazanamayacağının altını çizmişti.

Ne olmuştu?

Yeni yılın ilk günü yerel saatle sabah 08.15 sularında Las Vegas'taki Trump International Hotel'in önünde Tesla marka bir araç patlayarak yanmış, olayda araçta bulunan kişi hayatını kaybetmiş ve civardaki 7 kişi de hafif şekilde yaralanmıştı.
Las Vegas polisi, aracın bagajında havai fişeklerin yanı sıra, doldurulmuş piknik tüplerinin bulunduğunu açıklamıştı.
ABD Başkanı Joe Biden da akşam yaptığı açıklamada, FBI tarafından New Orleans’ta 15 kişinin hayatını kaybettiği araçlı saldırı ile Las Vegas’taki Tesla patlaması arasında bir ilişki olup olmadığının araştırıldığını ancak henüz açıklanacak bir sonuca ulaşılmadığını belirtmişti.
FBI Terörle Mücadele Bölümünden Yardımcı Asistan Christopher Raia ise yaptığı açıklamada, New Orleans şehrindeki araçlı saldırı ile Las Vegas'taki "Trump International" otelinin dışında Tesla Cybertruck aracının patlaması arasında "kesin bir bağlantı olmadığını" bildirmişti.
Raia, 'bu olasılığı da dışlamadıklarını' belirterek soruşturmanın henüz başlarında olunduğunu ve olayın detaylarına yönelik hiçbir ihtimalin göz ardı edilmediğini de eklemişti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
SPOR
Galatasaray, iki Türk oyuncunun peşinde: 'Şartlar oluşursa satışını düşünebiliriz'
Dün, 22:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала