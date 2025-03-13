https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/trafikte-yeni-donem-kirmizi-isikta-gecmenin-cezasi-ne-kadar-olacak-bunu-yapanin-ehliyeti-iptal-1094463890.html

Trafikte yeni dönem: Kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne kadar olacak? Bunu yapanın ehliyeti iptal olacak

Trafikte yeni dönem: Kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne kadar olacak? Bunu yapanın ehliyeti iptal olacak

Sputnik Türkiye

Kırmızı ışık ihlali cezaları 2025’te katlanıyor! İlk ihlal 5 bin TL, altıncı ihlal 80 bin TL ceza ve ehliyet iptali ile sonuçlanacak. Yeni trafik cezaları ve detaylar için işte 2025 güncel kırmızı ışık ceza tutarları

2025-03-13T09:43+0300

2025-03-13T09:43+0300

2025-03-13T09:43+0300

türki̇ye

ali yerlikaya

kırmızı ışık

trafik cezası

trafik cezaları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094465121_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_06455dfd6e4ebff09815a2cc12795667.jpg

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarını azaltmaya yönelik eylem planı kapsamında kırmızı ışık ihlali cezalarının artırılacağını açıkladı. Daha önce 2 bin 167 TL olan kırmızı ışık cezası, yeni düzenlemeyle kademeli olarak artırılacak ve ihlallerin tekrarlanması durumunda sürücülere ağır yaptırımlar uygulanacak.Kırmızı ışık ihalili cezası ne kadar olacak?Bakan Yerlikaya, MOTOBIKE İstanbul 2025 Fuarı'nda yaptığı konuşmada, kırmızı ışıkta geçmenin ceza miktarlarını şu şekilde açıkladı:6 i̇hlalde ehliyet tamamen i̇ptal edilecekYeni düzenlemeye göre, bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyeti tamamen iptal edilecek. Bakan Yerlikaya, ehliyeti iptal edilen sürücülerin sıfırdan yeniden ehliyet alması gerektiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/akaryakita-yeni-zam-yarindan-itibaren-benzinin-fiyati-artacak-motorine-zam-gelecek-mi-1094459954.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, kırmızı ışık, trafik cezası, trafik cezaları