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Trafikte yeni dönem: Kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne kadar olacak? Bunu yapanın ehliyeti iptal olacak
Trafikte yeni dönem: Kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne kadar olacak? Bunu yapanın ehliyeti iptal olacak
Sputnik Türkiye
Kırmızı ışık ihlali cezaları 2025’te katlanıyor! İlk ihlal 5 bin TL, altıncı ihlal 80 bin TL ceza ve ehliyet iptali ile sonuçlanacak. Yeni trafik cezaları ve detaylar için işte 2025 güncel kırmızı ışık ceza tutarları
2025-03-13T09:43+0300
2025-03-13T09:43+0300
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ali yerlikaya
kırmızı ışık
trafik cezası
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarını azaltmaya yönelik eylem planı kapsamında kırmızı ışık ihlali cezalarının artırılacağını açıkladı. Daha önce 2 bin 167 TL olan kırmızı ışık cezası, yeni düzenlemeyle kademeli olarak artırılacak ve ihlallerin tekrarlanması durumunda sürücülere ağır yaptırımlar uygulanacak.Kırmızı ışık ihalili cezası ne kadar olacak?Bakan Yerlikaya, MOTOBIKE İstanbul 2025 Fuarı'nda yaptığı konuşmada, kırmızı ışıkta geçmenin ceza miktarlarını şu şekilde açıkladı:6 i̇hlalde ehliyet tamamen i̇ptal edilecekYeni düzenlemeye göre, bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyeti tamamen iptal edilecek. Bakan Yerlikaya, ehliyeti iptal edilen sürücülerin sıfırdan yeniden ehliyet alması gerektiğini belirtti.
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ali yerlikaya, kırmızı ışık, trafik cezası, trafik cezaları
ali yerlikaya, kırmızı ışık, trafik cezası, trafik cezaları

Trafikte yeni dönem: Kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne kadar olacak? Bunu yapanın ehliyeti iptal olacak

09:43 13.03.2025
© AATrafik polisi
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
© AA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı ışık cezası için yeni düzenlemeyi duyurdu. Yeni cezalar kapsamında ilk ihlalde 5 bin TL, altıncı ihlalde ise 80 bin TL ve ehliyet iptali öngörülüyor. İşte 2025 kırmızı ışık cezası tutarları ve detayları…
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarını azaltmaya yönelik eylem planı kapsamında kırmızı ışık ihlali cezalarının artırılacağını açıkladı. Daha önce 2 bin 167 TL olan kırmızı ışık cezası, yeni düzenlemeyle kademeli olarak artırılacak ve ihlallerin tekrarlanması durumunda sürücülere ağır yaptırımlar uygulanacak.

Kırmızı ışık ihalili cezası ne kadar olacak?

Bakan Yerlikaya, MOTOBIKE İstanbul 2025 Fuarı'nda yaptığı konuşmada, kırmızı ışıkta geçmenin ceza miktarlarını şu şekilde açıkladı:
İlk ihlal5.000 TL ceza
İkinci ihlal10.000 TL ceza
Üçüncü ihlal15.000 TL ceza + 30 gün ehliyet alıkonulması
Dördüncü ihlal20.000 TL ceza + 60 gün ehliyet alıkonulması
Beşinci ihlal30.000 TL ceza + 90 gün ehliyet alıkonulması
Altıncı ihlal80.000 TL ceza + Ehliyet iptali + Göz muayenesi zorunluluğu

6 i̇hlalde ehliyet tamamen i̇ptal edilecek

Yeni düzenlemeye göre, bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyeti tamamen iptal edilecek. Bakan Yerlikaya, ehliyeti iptal edilen sürücülerin sıfırdan yeniden ehliyet alması gerektiğini belirtti.
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