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Akaryakıta yeni zam: Yarından itibaren benzinin fiyatı artacak, motorine zam gelecek mi?
Akaryakıta yeni zam: Yarından itibaren benzinin fiyatı artacak, motorine zam gelecek mi?
Sputnik Türkiye
Son dakika haberi... Benzine 1.81 TL zam! Brent petrol, döviz kuru ve vergi artışlarının etkisiyle 13 Mart 2025’ten itibaren akaryakıt fiyatları değişiyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları!
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Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilikle değişmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve ÖTV düzenlemeleri nedeniyle araç sahipleri için yeni bir zam kapıda. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 1 lira 81 kuruşluk zam yansıtılacak. Benzin zammı yarından itibaren geçerli olacak.Motorine zam gelecek mi?Son fiyat güncellemesi sadece benzin fiyatlarına yansıtıldı. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir artış ya da indirim beklenmiyor.İstanbul, Ankara ve İzmir’de Güncel Akaryakıt FiyatlarıSon düzenlemeyle birlikte büyükşehirlerde benzin, motorin ve LPG’nin litre fiyatları şöyle şekillendi:İstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/akaryakit-fiyatlari-gece-yarisi-degisti-benzin-ve-motorine-pes-pese-indirim-1094308548.html
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Akaryakıta yeni zam: Yarından itibaren benzinin fiyatı artacak, motorine zam gelecek mi?

09:28 13.03.2025 (güncellendi: 10:00 13.03.2025)
Benzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
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Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle benzine 1 lira 81 kuruşluk zam geliyor. Yarın itibarıyla geçerli olacak yeni fiyatlarla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden güncellenecek. İşte güncel akaryakıt fiyatları…
Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilikle değişmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve ÖTV düzenlemeleri nedeniyle araç sahipleri için yeni bir zam kapıda.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 1 lira 81 kuruşluk zam yansıtılacak. Benzin zammı yarından itibaren geçerli olacak.

Motorine zam gelecek mi?

Son fiyat güncellemesi sadece benzin fiyatlarına yansıtıldı. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir artış ya da indirim beklenmiyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de Güncel Akaryakıt Fiyatları

Son düzenlemeyle birlikte büyükşehirlerde benzin, motorin ve LPG’nin litre fiyatları şöyle şekillendi:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 43,41 TL
Motorin: 45,36 TL
LPG: 27,59 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 43,26 TL
Motorin: 45,24 TL
LPG: 26,99 TL

Ankara

Benzin: 43,96 TL
Motorin: 46,09 TL
LPG: 27,49 TL

İzmir

Benzin: 44,33 TL
Motorin: 46,46 TL
LPG: 27,34 TL
Akaryakıt zam - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2025
EKONOMİ
Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti: Benzin ve motorine peş peşe indirim
8 Mart, 08:35
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