https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/icisleri-bakani-yerlikayadan-sokak-hayvanlari-duzenlemesine-yonelik-aciklama-1094475833.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya sokak hayvanları düzenlemesine yönelik açıklama yaptı: Belediyelere uyarı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sokak hayvanları düzenlemesine yönelik açıklama yaptı: Belediyelere uyarı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili olarak 81 ile müfettiş gönderildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, müfettişlerin 14 gün... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T13:34+0300

2025-03-13T13:34+0300

2025-03-13T13:49+0300

türki̇ye

ali yerlikaya

sokak hayvanları

i̇çişleri bakanlığı

köpek

sokak köpeği

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sokak hayvanları düzenlemesine yönelik açıklama yapıyor:81 ile müfettişRana bebeğin ölümü ve son günlerde yaşanan sahipsiz köpek saldırıları, sokak hayvanlarına ilişkin yasayı bir kez daha gündeme getirdi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde müfettişlerin 14 gün boyunca bu konuda inceleme yapacağını açıkladı. Bakan Yerlikaya, belediyelerin iki ayda bir denetime alınacağını söyledi.

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içişleri bakanı yerlikaya, yerlikaya sokak hayvanları, sokak hayvanları düzenlemesi