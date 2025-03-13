https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/icisleri-bakani-yerlikayadan-sokak-hayvanlari-duzenlemesine-yonelik-aciklama-1094475833.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya sokak hayvanları düzenlemesine yönelik açıklama yaptı: Belediyelere uyarı
İçişleri Bakanı Yerlikaya sokak hayvanları düzenlemesine yönelik açıklama yaptı: Belediyelere uyarı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili olarak 81 ile müfettiş gönderildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, müfettişlerin 14 gün... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T13:34+0300
2025-03-13T13:34+0300
2025-03-13T13:49+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
sokak hayvanları
i̇çişleri bakanlığı
köpek
sokak köpeği
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İçişleri Bakanı Yerlikaya sokak hayvanları düzenlemesine yönelik açıklama yapıyor:81 ile müfettişRana bebeğin ölümü ve son günlerde yaşanan sahipsiz köpek saldırıları, sokak hayvanlarına ilişkin yasayı bir kez daha gündeme getirdi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde müfettişlerin 14 gün boyunca bu konuda inceleme yapacağını açıkladı. Bakan Yerlikaya, belediyelerin iki ayda bir denetime alınacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/kopeklerin-saldirisinda-can-vermisti-minik-rananin-otopsi-raporu-cikti-1094355743.html
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içişleri bakanı yerlikaya, yerlikaya sokak hayvanları, sokak hayvanları düzenlemesi
içişleri bakanı yerlikaya, yerlikaya sokak hayvanları, sokak hayvanları düzenlemesi
İçişleri Bakanı Yerlikaya sokak hayvanları düzenlemesine yönelik açıklama yaptı: Belediyelere uyarı
13:34 13.03.2025 (güncellendi: 13:49 13.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili olarak 81 ile müfettiş gönderildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, müfettişlerin 14 gün süreyle inceleme yapacaklarını söyledi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya sokak hayvanları düzenlemesine yönelik açıklama yapıyor:
Müfettişlerimiz yerinde inceleme yapacak. Bazı belediyeler hayvanları toplayıp başka belediye sınırlarında bırakıyor. Gereken adli soruşturmayı başlatacağız. Bazı belediyeler yeterli bütçe ayırmalarına rağmen kampanya yapmak istediler yardım toplamak için, ben izin verdim. Sokak hayvanlarına iyi davranmak istiyoruz
Rana bebeğin ölümü ve son günlerde yaşanan sahipsiz köpek saldırıları, sokak hayvanlarına ilişkin yasayı bir kez daha gündeme getirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde müfettişlerin 14 gün boyunca bu konuda inceleme yapacağını açıkladı. Bakan Yerlikaya, belediyelerin iki ayda bir denetime alınacağını söyledi.