https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/kopeklerin-saldirisinda-can-vermisti-minik-rananin-otopsi-raporu-cikti-1094355743.html
Köpeklerin saldırısında can vermişti: Minik Rana'nın otopsi raporu çıktı
Köpeklerin saldırısında can vermişti: Minik Rana'nın otopsi raporu çıktı
Sputnik Türkiye
Konya'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki Rana bebeğin otopsisinde, köpek ısırıklarından başka bir bulgu görülmedi. 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T15:00+0300
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, 2 yaşındaki Rana bebeğin otopsi raporunda, vücudunda boyun ve omuz bölgesi ile çeşitli yerlerde köpek ısırıkları tespiti yer aldı.Rana'nın ölüm nedeni belli olduRaporda, köpek ısırıkları dışında başka bir ölüm nedeni bulgusuna rastlanmadığı aktarıldı.Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci, 7 Mart'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramış, yaralı bebek ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/konyada-2-yasindaki-ranaya-saldiran-kopeklerin-kacirildigi-iddiasi-dernek-aciklama-yapti-1094348429.html
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köpek, sokak köpeği, konya
Köpeklerin saldırısında can vermişti: Minik Rana'nın otopsi raporu çıktı
15:00 10.03.2025 (güncellendi: 15:01 10.03.2025)
Konya'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki Rana bebeğin otopsisinde, köpek ısırıklarından başka bir bulgu görülmedi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, 2 yaşındaki Rana bebeğin otopsi raporunda, vücudunda boyun ve omuz bölgesi ile çeşitli yerlerde köpek ısırıkları tespiti yer aldı.
Rana'nın ölüm nedeni belli oldu
Raporda, köpek ısırıkları dışında başka bir ölüm nedeni bulgusuna rastlanmadığı aktarıldı.
Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci, 7 Mart'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramış, yaralı bebek ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirmişti.