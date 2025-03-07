https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/arac-sahibi-olmak-icin-buyuk-firsat-tasit-kredisi-faizlerinde-keskin-dusus-kredi-ceken-aylik-ne-1094272084.html

Araç sahibi olmak için büyük fırsat, taşıt kredisi faizlerinde keskin düşüş: Kredi çeken aylık ne kadar ödeyecek?

Araç sahibi olmak için büyük fırsat, taşıt kredisi faizlerinde keskin düşüş: Kredi çeken aylık ne kadar ödeyecek?

Sputnik Türkiye

2025 itibarıyla taşıt kredisi faiz oranlarında düşüş trendi başladı. Geçen ay en düşük yüzde 3.15 seviyesinde olan faiz oranları, bu hafta yüzde 3.00'e kadar... 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T07:44+0300

2025-03-07T07:44+0300

2025-03-07T07:44+0300

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Geçtiğimiz dönemde enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikası, taşıt kredisi faizlerini yukarı çekmiş, birçok kişi için otomobil sahibi olmayı zorlaştırmıştı. Ancak 2025 itibarıyla Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ve bankaların kredi politikalarındaki değişiklikler, taşıt kredisi faizlerinde düşüşe yol açtı.Son verilere göre, bazı bankalar yüzde 3.00 seviyesinden taşıt kredisi sunmaya başladı. Ancak genel piyasa ortalaması yüzde 3.25 ile yüzde 3.50 arasında seyrediyor.Faizler daha da düşecek mi?Uzmanlar, kademeli faiz indirimlerinin devam etmesi halinde yılın ikinci yarısında yüzde 2.50 seviyelerinin görülebileceğini belirtiyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, faiz oranlarındaki gevşemenin yaz aylarında hızlanabileceğini ve 2.00 seviyelerinin ise yıl sonuna doğru mümkün olabileceğini ifade ediyor.Ancak sadece faizlerin düşmesi yeterli değil. Bankaların taşıt kredisi limitleri de güncellenmeli. Çünkü geçtiğimiz yıl Merkez Bankası’nın kredi büyümesini sınırlandırma adımları nedeniyle taşıt kredisi kullanımında ciddi kısıtlamalar yaşandı.400 bin TL taşıt kredisi çeken ne kadar ödeyecek?Şu an piyasada yüzde 3.00 faiz oranıyla 400 bin TL taşıt kredisi çeken biri için hesaplama şöyle:✅ Vade: 36 ay✅ Aylık Taksit: 21.000 TL✅ Toplam Geri Ödeme: 750.000 TL (banka masrafları hariç)Faizlerin yüzde 2.50 seviyelerine düşmesi durumunda ise aynı kredinin aylık taksiti yaklaşık 19.000 TL’ye gerileyebilir.Kredi ile araç almak i̇çin doğru zaman mı?Uzmanlara göre otomobil almak için en iyi zaman, ihtiyaç duyulan andır. Faizlerin düşmesi beklenirken araç fiyatlarında artış yaşanabilir. Özellikle yılın son çeyreğinde kredi faizlerinin %2.00 seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor. Ancak 2.00 altı oranlara ulaşmak için 2026 yılı ilk çeyreği beklenebilir.Eğer taşıt kredisi kullanmayı planlıyorsanız, mevcut faiz oranlarını ve banka kampanyalarını karşılaştırarak en uygun seçeneği değerlendirmek önemli.

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