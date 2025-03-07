Meteoroloji'den büyük hava değişim uyarısı: 'Hava 20 dereceye çıkıyor ama sonrası korkutucu'
© AA / Karar EssaIrak - sıcaklık - sıcak hava - termometre
© AA / Karar Essa
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Meteoroloji, hava durumu tahminlerini güncelledi. İstanbul'da sıcaklıklar 20 dereceye kadar çıkacak ve bahar havası etkisini gösterecek. Doğu Anadolu ve Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor. Yurt genelinde pus, sis ve buzlanma görülebilir. İşte 7 Mart hava durumu raporu ve detaylar…
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle İstanbul’da sıcaklıkların 20 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, son iki gündür hissedilen bahar havası devam edecek. Marmara ve Ege’de hava az bulutlu ve açık olacak.
Çığ Tehlikesi ve Buzlanmaya Dikkat!
Meteoroloji’nin değerlendirmesine göre Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Aynı bölgelerde kar erimeleri nedeniyle heyelan riski de var. Sabah ve gece saatlerinde doğu ve iç kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
Rüzgar Nasıl Olacak?
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Denizlerde ise Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar etkili olabilir.
Bölge Bölge Hava Durumu
Marmara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
Ege: Açık ve güneşli, iç kesimlerde sabah saatlerinde sis görülebilir.
Akdeniz: Az bulutlu ve açık, sıcaklıklar 25 dereceye kadar çıkıyor.
İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sis etkili olabilir.
Karadeniz: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’de çığ riski devam ediyor.
Doğu Anadolu: Yüksek kesimlerde çığ ve buzlanma tehlikesi var.
Güneydoğu Anadolu: Açık ve güneşli, sıcaklıklar yükselişte.
Meteoroloji’den Uyarılar!
Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ ve kar erimesi nedeniyle heyelan riski var.
Buzlanma ve Don: İç ve doğu bölgelerde gece saatlerinde don ve buzlanma görülebilir.
Pus ve Sis: Kuzey ve iç kesimlerde sabah saatlerinde görüş mesafesi düşebilir.
İl İl Hava Durumu (7 Mart 2025)
Marmara Bölgesi
İstanbul: 15°C, az bulutlu
Edirne: 19°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 19°C, parçalı ve az bulutlu
Kocaeli: 18°C, az bulutlu
Bursa: 18°C, parçalı ve az bulutlu
Balıkesir: 20°C, parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 18°C, parçalı ve az bulutlu
Ege Bölgesi
İzmir: 21°C, az bulutlu ve açık
Manisa: 22°C, az bulutlu
Denizli: 23°C, az bulutlu ve açık
Muğla: 22°C, az bulutlu ve açık
Aydın: 24°C, az bulutlu ve açık
Afyonkarahisar: 17°C, az bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Antalya: 24°C, az bulutlu ve açık
Mersin: 24°C, az bulutlu
Adana: 27°C, az bulutlu
Hatay: 24°C, az bulutlu
Isparta: 20°C, parçalı bulutlu
Burdur: 19°C, parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Ankara: 20°C, parçalı ve az bulutlu
Konya: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 18°C, parçalı ve az bulutlu
Nevşehir: 14°C, parçalı ve az bulutlu
Kayseri: 16°C, parçalı bulutlu
Sivas: 12°C, parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi
Bolu: 20°C, parçalı ve az bulutlu
Düzce: 18°C, parçalı ve az bulutlu
Samsun: 16°C, parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
Rize: 13°C, parçalı bulutlu
Artvin: 14°C, parçalı ve çok bulutlu
Sinop: 13°C, parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 12°C, parçalı ve az bulutlu
Amasya: 19°C, parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Erzurum: 5°C, parçalı ve az bulutlu
Kars: 12°C, parçalı ve az bulutlu
Malatya: 16°C, parçalı ve az bulutlu
Van: 6°C, parçalı ve az bulutlu
Elazığ: 15°C, parçalı bulutlu
Ağrı: 8°C, parçalı bulutlu
Tunceli: 14°C, parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Diyarbakır: 21°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep: 21°C, az bulutlu ve açık
Şanlıurfa: 23°C, az bulutlu ve açık
Batman: 20°C, az bulutlu ve açık
Siirt: 20°C, az bulutlu ve açık
Mardin: 19°C, az bulutlu ve açık