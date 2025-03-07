https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/meteorolojiden-buyuk-hava-degisim-uyarisi-hava-20-dereceye-cikiyor-ama-sonrasi-korkutucu-1094271202.html

Meteoroloji'den büyük hava değişim uyarısı: 'Hava 20 dereceye çıkıyor ama sonrası korkutucu'

Meteoroloji'den büyük hava değişim uyarısı: 'Hava 20 dereceye çıkıyor ama sonrası korkutucu'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul’da sıcaklık 20 dereceye çıkıyor! Bugün hava nasıl olacak? İşte il il 7 Mart hava durumu tahmini ve tüm detaylar!

2025-03-07T07:29+0300

2025-03-07T07:29+0300

2025-03-07T07:29+0300

yaşam

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hava durumu

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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle İstanbul’da sıcaklıkların 20 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, son iki gündür hissedilen bahar havası devam edecek. Marmara ve Ege’de hava az bulutlu ve açık olacak.Çığ Tehlikesi ve Buzlanmaya Dikkat!Meteoroloji’nin değerlendirmesine göre Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Aynı bölgelerde kar erimeleri nedeniyle heyelan riski de var. Sabah ve gece saatlerinde doğu ve iç kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.Rüzgar Nasıl Olacak?Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Denizlerde ise Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar etkili olabilir.Bölge Bölge Hava DurumuMeteoroloji’den Uyarılar!İl İl Hava Durumu (7 Mart 2025)Marmara BölgesiEge BölgesiAkdeniz Bölgesiİç Anadolu BölgesiKaradeniz BölgesiDoğu Anadolu BölgesiGüneydoğu Anadolu Bölgesi

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doğu anadolu

doğu karadeniz

karadeniz

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