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Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sadece 15 dakika oynayabildi: Taraftardan tepki yağdı
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sadece 15 dakika oynayabildi: Taraftardan tepki yağdı
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, İskoçya'nın Rangers takımıyla Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın kritik dakikalarında... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe'nin savunma yıldızı Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Rangers karşısında maça devam edemedi.UEFA Avrupa Ligi müsabakasında Fenerbahçe, kendi evinde İskoçya'nın Rangers takımını ağırladı. Maçın erken dakikalarında Fenerbahçe'nin savunma yıldızı Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Söyüncü, 16. dakikada yerini Alexander Djiku'ya bıraktı.Sosyal medyada taraftarlar, Söyüncü'nün bu kadar kısa sürede sakatlanıp oyundan çıkmasına tepki gösterdi. Taraftarlar, hem oyuncunun sağlığı hem de takımın savunma düzeni için endişelerini dile getirirken gelecek hafta oynanacak milli maç öncesi sakatlığını eleştirdi. Fenerbahçe, Söyüncü'nün sakatlığının ciddiyeti ve ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.
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çağlar söyüncü, fenerbahçe, uefa avrupa ligi, maç, tarihi maç, maç yayını, avrupa ligi, uefa avrupa ligi kura çekimi, sakatlık, glasgow rangers
çağlar söyüncü, fenerbahçe, uefa avrupa ligi, maç, tarihi maç, maç yayını, avrupa ligi, uefa avrupa ligi kura çekimi, sakatlık, glasgow rangers

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sadece 15 dakika oynayabildi: Taraftardan tepki yağdı

22:34 06.03.2025
© AA / Serhat ÇağdaşÇağlar Söyüncü
Çağlar Söyüncü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© AA / Serhat Çağdaş
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, İskoçya'nın Rangers takımıyla Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın kritik dakikalarında Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, bir pozisyon sonrası sakatlanarak mücadeleye devam edemedi. Söyüncü, sadece 15 dakika sahada kalınca taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin savunma yıldızı Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Rangers karşısında maça devam edemedi.
UEFA Avrupa Ligi müsabakasında Fenerbahçe, kendi evinde İskoçya'nın Rangers takımını ağırladı. Maçın erken dakikalarında Fenerbahçe'nin savunma yıldızı Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Söyüncü, 16. dakikada yerini Alexander Djiku'ya bıraktı.
Sosyal medyada taraftarlar, Söyüncü'nün bu kadar kısa sürede sakatlanıp oyundan çıkmasına tepki gösterdi. Taraftarlar, hem oyuncunun sağlığı hem de takımın savunma düzeni için endişelerini dile getirirken gelecek hafta oynanacak milli maç öncesi sakatlığını eleştirdi. Fenerbahçe, Söyüncü'nün sakatlığının ciddiyeti ve ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.
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