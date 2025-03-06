https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/fenerbahcede-caglar-soyuncu-sadece-15-dakika-oynayabildi-taraftardan-tepki-yagdi-1094267201.html

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sadece 15 dakika oynayabildi: Taraftardan tepki yağdı

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sadece 15 dakika oynayabildi: Taraftardan tepki yağdı

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, İskoçya'nın Rangers takımıyla Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın kritik dakikalarında... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T22:34+0300

2025-03-06T22:34+0300

2025-03-06T22:34+0300

spor

çağlar söyüncü

fenerbahçe

uefa avrupa ligi

maç

tarihi maç

maç yayını

avrupa ligi

uefa avrupa ligi kura çekimi

sakatlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/06/1094267027_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_8f06b79e562527a98db4dae9bc3965a9.jpg

Fenerbahçe'nin savunma yıldızı Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Rangers karşısında maça devam edemedi.UEFA Avrupa Ligi müsabakasında Fenerbahçe, kendi evinde İskoçya'nın Rangers takımını ağırladı. Maçın erken dakikalarında Fenerbahçe'nin savunma yıldızı Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Söyüncü, 16. dakikada yerini Alexander Djiku'ya bıraktı.Sosyal medyada taraftarlar, Söyüncü'nün bu kadar kısa sürede sakatlanıp oyundan çıkmasına tepki gösterdi. Taraftarlar, hem oyuncunun sağlığı hem de takımın savunma düzeni için endişelerini dile getirirken gelecek hafta oynanacak milli maç öncesi sakatlığını eleştirdi. Fenerbahçe, Söyüncü'nün sakatlığının ciddiyeti ve ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/turkiye-kupasinda-kuralar-cekildi-fenerbahce-galatasaray-ile-eslesti-1094256317.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çağlar söyüncü, fenerbahçe, uefa avrupa ligi, maç, tarihi maç, maç yayını, avrupa ligi, uefa avrupa ligi kura çekimi, sakatlık, glasgow rangers