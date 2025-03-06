https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/turkiye-kupasinda-kuralar-cekildi-fenerbahce-galatasaray-ile-eslesti-1094256317.html

Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi: Fenerbahçe, Galatasaray ile eşleşti

Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi: Fenerbahçe, Galatasaray ile eşleşti

Sputnik Türkiye

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi. Kupanın çeyrek finali derbiye sahne olacak. 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T14:47+0300

2025-03-06T14:47+0300

2025-03-06T14:53+0300

spor

ziraat türkiye kupası

ziraat türkiye kupası

galatasaray

fenerbahçe

derbi

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Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final ve yarı final kura çekimi gerçekleşti.Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı olarak katıldı.Kura çekimindeki diğer torbada ise gruplarını ikinci sırada tamamlayan İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK yer aldı.Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/fenerbahce-rangers-maci-oncesi-bir-iskoc-taraftari-hayatini-kaybetti-1094254111.html

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ziraat türkiye kupası, ziraat türkiye kupası, galatasaray, fenerbahçe, derbi