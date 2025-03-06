https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/turkiye-kupasinda-kuralar-cekildi-fenerbahce-galatasaray-ile-eslesti-1094256317.html
Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi: Fenerbahçe, Galatasaray ile eşleşti
Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi: Fenerbahçe, Galatasaray ile eşleşti
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi. Kupanın çeyrek finali derbiye sahne olacak. 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T14:47+0300
2025-03-06T14:47+0300
2025-03-06T14:53+0300
spor
ziraat türkiye kupası
ziraat türkiye kupası
galatasaray
fenerbahçe
derbi
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Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final ve yarı final kura çekimi gerçekleşti.Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı olarak katıldı.Kura çekimindeki diğer torbada ise gruplarını ikinci sırada tamamlayan İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK yer aldı.Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/fenerbahce-rangers-maci-oncesi-bir-iskoc-taraftari-hayatini-kaybetti-1094254111.html
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ziraat türkiye kupası, ziraat türkiye kupası, galatasaray, fenerbahçe, derbi
ziraat türkiye kupası, ziraat türkiye kupası, galatasaray, fenerbahçe, derbi
Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi: Fenerbahçe, Galatasaray ile eşleşti
14:47 06.03.2025 (güncellendi: 14:53 06.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi. Kupanın çeyrek finali derbiye sahne olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final ve yarı final kura çekimi gerçekleşti.
Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı olarak katıldı.
Kura çekimindeki diğer torbada ise gruplarını ikinci sırada tamamlayan İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK yer aldı.
Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.
Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şöyle: