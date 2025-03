https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/bakan-fidan-avrupanin-surdurulebilir-ve-caydirici-guvenlik-mimarisi-ancak-turkiyenin-katilimiyla-1094265315.html

Bakan Fidan: Avrupa'nın sürdürülebilir ve caydırıcı güvenlik mimarisi ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkün

Dışişleri Bakanı Fidan Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Avrupa'nın... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/06/1094264830_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c11b24d1fda00adc680f24034c04bb2.jpg

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna krizinin müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini en başından beri vurguladıklarını anımsatarak, "Türkiye olarak diyalog ve diplomasiyi temel alan girişimlere katkı sunmaya hazır olduğumuzu her fırsatta dile getirdik, dile getirmekle kalmadık, pratik adımlar attık" diye konuştu.Türkiye'nin tutumunu, geçen hafta sonu İngiltere'de düzenlenen Ukrayna konulu toplantıda Avrupalı müttefikleriyle paylaştığını belirten Fidan, "Avrupa'nın güvenliği meselesi sadece Ukrayna'ya indirgenemez. Avrupa'nın güvenlik mimarisi konusu, uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Bu çerçevede sürdürülebilir ve caydırıcı bir güvenlik mimarisi, ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkündür" ifadelerini kullandı.'İsrail hukuku hiçe saymaya devam etmektedir'Fidan, Gazze'deki ateşkesin tüm aşamalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İsrail hükümeti Gazze ve Batı Şeria'da uluslararası hukuku hiçe saymaya devam etmektedir" dedi.İsrail hükümetinin, insani yardımların Gazze'ye girişini yasakladığını hatırlatan Fidan, bu karardan bir an önce geri dönülmesi gerektiğini kaydetti.'Türkiye ve Hırvatistan bölgesel barış ve istikrar açısından önemli ortaklar'Fidan, Hırvatistan ile karşılıklı yatırımları artırmak için bazı çalışmalar yürüttüklerini ve iki ülkenin savunma sanayi alanındaki işbirliğinin giderek arttığını belirterek, bu işbirliğini daha da derinleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.Enerji konularının iki ülkenin işbirliği alanları arasında yer aldığını aktaran Fidan, Hırvatistan'ın Krk Adası'ndaki enerji terminalinin, Avrupa'nın enerji arz güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.Fidan, Türkiye olarak yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren firmaların yatırımlarıyla Hırvatistan'ın, Avrupa'nın enerji arz güvenliğine daha fazla katkı yapmasını görmek istediklerini aktardı.Balkanlar'da istikrarın korunması için yakın diyaloğu Hırvatistan'la sürdürdüklerini belirten Fidan, şöyle devam etti:Fidan, Türkiye'nin Bosna Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini belirterek, herkesi itidalli davranmaya davet etti ve Türkiye olarak üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurguladı.'Türkiye olarak Suriye halkını desteklemeye devam edeceğiz'Arap Birliğinin (AB) 4 Mart'ta Kahire'de düzenlenen zirvede sunduğu Gazze planını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı’na katılacaklarını ve Filistin meselesini bölge ülkeleriyle yakın bir diyalogla sürdüreceklerini söyledi.Fidan, toplantıda, Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmesine yönelik girişimlere karşı tepkilerini bir kez daha toplu şekilde İslam dünyası olarak ortaya koyacaklarını aktardı.Suriye'de düzenlenen Ulusal Diyalog Konferansı sonrasında ulusal uzlaşının tesisi yönünde atılan adımların önemli olduğuna dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti:

