Bakan Fidan: Avrupa'nın sürdürülebilir ve caydırıcı güvenlik mimarisi ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkün

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
ABD, neden İsrail’i destekliyor?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Vali açıkladı: Yunanistan sınırına duvar yapılacak
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kadınlar, mobbinge, ücret eşitsizliğine ve bakım yüküne karşı ses yükseltiyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türk dizilerine damga vuran kadın karakterler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Su yalıtımı olmayan binalar 24 yılda çürüyor
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ÖZEL HABER
Evinizin altından fay geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz
15:11
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Terörsüz Türkiye projesi kapsamında son gelişmeler nedir?
19:09
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İş yerlerinde mobbinge karşı yeni adım: Genelge Resmi Gazete'de yayımlandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya’da denetim 'öncelik' kıstasına takılmış
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 6 yıllık ekonomik bilançosu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kadınlar ve alışveriş tutkusu
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarının yapay zeka ihtiyaçları
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP'de neler oluyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/bakan-fidan-avrupanin-surdurulebilir-ve-caydirici-guvenlik-mimarisi-ancak-turkiyenin-katilimiyla-1094265315.html
Bakan Fidan: Avrupa'nın sürdürülebilir ve caydırıcı güvenlik mimarisi ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkün
Bakan Fidan: Avrupa'nın sürdürülebilir ve caydırıcı güvenlik mimarisi ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkün
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Avrupa'nın... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T20:18+0300
2025-03-06T20:18+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
hırvatistan
dışişleri bakanlığı
hakan fidan
gazze
suriye
i̇srail
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/06/1094264830_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c11b24d1fda00adc680f24034c04bb2.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna krizinin müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini en başından beri vurguladıklarını anımsatarak, "Türkiye olarak diyalog ve diplomasiyi temel alan girişimlere katkı sunmaya hazır olduğumuzu her fırsatta dile getirdik, dile getirmekle kalmadık, pratik adımlar attık" diye konuştu.Türkiye'nin tutumunu, geçen hafta sonu İngiltere'de düzenlenen Ukrayna konulu toplantıda Avrupalı müttefikleriyle paylaştığını belirten Fidan, "Avrupa'nın güvenliği meselesi sadece Ukrayna'ya indirgenemez. Avrupa'nın güvenlik mimarisi konusu, uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Bu çerçevede sürdürülebilir ve caydırıcı bir güvenlik mimarisi, ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkündür" ifadelerini kullandı.'İsrail hukuku hiçe saymaya devam etmektedir'Fidan, Gazze'deki ateşkesin tüm aşamalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İsrail hükümeti Gazze ve Batı Şeria'da uluslararası hukuku hiçe saymaya devam etmektedir" dedi.İsrail hükümetinin, insani yardımların Gazze'ye girişini yasakladığını hatırlatan Fidan, bu karardan bir an önce geri dönülmesi gerektiğini kaydetti.'Türkiye ve Hırvatistan bölgesel barış ve istikrar açısından önemli ortaklar'Fidan, Hırvatistan ile karşılıklı yatırımları artırmak için bazı çalışmalar yürüttüklerini ve iki ülkenin savunma sanayi alanındaki işbirliğinin giderek arttığını belirterek, bu işbirliğini daha da derinleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.Enerji konularının iki ülkenin işbirliği alanları arasında yer aldığını aktaran Fidan, Hırvatistan'ın Krk Adası'ndaki enerji terminalinin, Avrupa'nın enerji arz güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.Fidan, Türkiye olarak yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren firmaların yatırımlarıyla Hırvatistan'ın, Avrupa'nın enerji arz güvenliğine daha fazla katkı yapmasını görmek istediklerini aktardı.Balkanlar'da istikrarın korunması için yakın diyaloğu Hırvatistan'la sürdürdüklerini belirten Fidan, şöyle devam etti:Fidan, Türkiye'nin Bosna Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini belirterek, herkesi itidalli davranmaya davet etti ve Türkiye olarak üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurguladı.'Türkiye olarak Suriye halkını desteklemeye devam edeceğiz'Arap Birliğinin (AB) 4 Mart'ta Kahire'de düzenlenen zirvede sunduğu Gazze planını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı’na katılacaklarını ve Filistin meselesini bölge ülkeleriyle yakın bir diyalogla sürdüreceklerini söyledi.Fidan, toplantıda, Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmesine yönelik girişimlere karşı tepkilerini bir kez daha toplu şekilde İslam dünyası olarak ortaya koyacaklarını aktardı.Suriye'de düzenlenen Ulusal Diyalog Konferansı sonrasında ulusal uzlaşının tesisi yönünde atılan adımların önemli olduğuna dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/iran-dini-lideri-hamaneyin-danismanindan-turkiye-aciklamasi-sessiz-kalmayacagiz-1094221954.html
hırvatistan
gazze
suriye
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/06/1094264830_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cda3bfef8c6f945b765e5ea50add01f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, hırvatistan, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, gazze, suriye, i̇srail, avrupa
türkiye, hırvatistan, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, gazze, suriye, i̇srail, avrupa

Bakan Fidan: Avrupa'nın sürdürülebilir ve caydırıcı güvenlik mimarisi ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkün

20:18 06.03.2025
© AA / Murat GökDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlić-Radman ile Ankara’da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlić-Radman ile Ankara’da bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© AA / Murat Gök
Abone ol
Dışişleri Bakanı Fidan Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Avrupa'nın sürdürülebilir ve caydırıcı güvenlik mimarisinin ancak Türkiye'nin katılımı ile mümkün olabileceğini dile getirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna krizinin müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini en başından beri vurguladıklarını anımsatarak, "Türkiye olarak diyalog ve diplomasiyi temel alan girişimlere katkı sunmaya hazır olduğumuzu her fırsatta dile getirdik, dile getirmekle kalmadık, pratik adımlar attık" diye konuştu.
Türkiye'nin tutumunu, geçen hafta sonu İngiltere'de düzenlenen Ukrayna konulu toplantıda Avrupalı müttefikleriyle paylaştığını belirten Fidan, "Avrupa'nın güvenliği meselesi sadece Ukrayna'ya indirgenemez. Avrupa'nın güvenlik mimarisi konusu, uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Bu çerçevede sürdürülebilir ve caydırıcı bir güvenlik mimarisi, ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkündür" ifadelerini kullandı.

'İsrail hukuku hiçe saymaya devam etmektedir'

Fidan, Gazze'deki ateşkesin tüm aşamalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İsrail hükümeti Gazze ve Batı Şeria'da uluslararası hukuku hiçe saymaya devam etmektedir" dedi.
İsrail hükümetinin, insani yardımların Gazze'ye girişini yasakladığını hatırlatan Fidan, bu karardan bir an önce geri dönülmesi gerektiğini kaydetti.

'Türkiye ve Hırvatistan bölgesel barış ve istikrar açısından önemli ortaklar'

Fidan, Hırvatistan ile karşılıklı yatırımları artırmak için bazı çalışmalar yürüttüklerini ve iki ülkenin savunma sanayi alanındaki işbirliğinin giderek arttığını belirterek, bu işbirliğini daha da derinleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Enerji konularının iki ülkenin işbirliği alanları arasında yer aldığını aktaran Fidan, Hırvatistan'ın Krk Adası'ndaki enerji terminalinin, Avrupa'nın enerji arz güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.
Fidan, Türkiye olarak yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren firmaların yatırımlarıyla Hırvatistan'ın, Avrupa'nın enerji arz güvenliğine daha fazla katkı yapmasını görmek istediklerini aktardı.
Balkanlar'da istikrarın korunması için yakın diyaloğu Hırvatistan'la sürdürdüklerini belirten Fidan, şöyle devam etti:

Türkiye ve Hırvatistan bölgesel barış ve istikrar açısından önemli ortaklardır. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Hırvatistan ve Bosna Hersek'le malumunuz üçlü istişare mekanizmasını tesis etmiştik. Aynı anlayışla Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci kapsamında da Hırvatistan'la işbirliğimiz sürmekte.

Maalesef Bosna Hersek'teki kurucu halklar arasındaki ahengi ve dengeyi riske atan beyan ve kararların arttığını görüyoruz. Bazı ülkelerin tansiyonu yükselten hamleler yaptığına tanıklık ediyoruz. Tek taraflı söylemlerden kaçınılması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi büyük önem taşımakta.

Fidan, Türkiye'nin Bosna Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini belirterek, herkesi itidalli davranmaya davet etti ve Türkiye olarak üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

'Türkiye olarak Suriye halkını desteklemeye devam edeceğiz'

Arap Birliğinin (AB) 4 Mart'ta Kahire'de düzenlenen zirvede sunduğu Gazze planını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı’na katılacaklarını ve Filistin meselesini bölge ülkeleriyle yakın bir diyalogla sürdüreceklerini söyledi.
Fidan, toplantıda, Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmesine yönelik girişimlere karşı tepkilerini bir kez daha toplu şekilde İslam dünyası olarak ortaya koyacaklarını aktardı.
Suriye'de düzenlenen Ulusal Diyalog Konferansı sonrasında ulusal uzlaşının tesisi yönünde atılan adımların önemli olduğuna dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti:

Uluslararası toplum da bu sürece destek vermelidir, bu desteği göstermenin en somut yolu ise yaptırımları koşulsuz ve azami oranda kaldırmaktır. Son dönemde bazı çevrelerin tahrik ve kışkırtmalara hız verdiğini görmekteyiz. Suriye halkının ülkenin toprak bütünlüğü ve birliği paydasında kenetlenmesi önem taşımakta. Türkiye olarak Suriye halkını desteklemeye devam edeceğiz.

İran, İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
POLİTİKA
İran dini lideri Hamaney'in danışmanından Türkiye açıklaması: 'Sessiz kalmayacağız'
Dün, 16:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала