https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/iran-dini-lideri-hamaneyin-danismanindan-turkiye-aciklamasi-sessiz-kalmayacagiz-1094221954.html
İran dini lideri Hamaney'in danışmanından Türkiye açıklaması: 'Sessiz kalmayacağız'
İran dini lideri Hamaney'in danışmanından Türkiye açıklaması: 'Sessiz kalmayacağız'
Sputnik Türkiye
İran dini lideri Hamaney'in danışmanı Velayeti, Tahran'ın 'abartılı söylemler' karşısında sessiz kalmayacağını dile getirerek Türkiye'ye 'diplomatik nezakete... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T16:32+0300
2025-03-05T16:32+0300
2025-03-05T16:32+0300
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İran İslam Cumhuriyeti liderini Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "İran, kadim bir medeniyete sahip bölgesel güvenlik ve iş birliğini her zaman hedefleyen güçlü bir ülkedir" ifadesini kullanarak Tahran'ın abartılı söylemler karşısında sessiz kalmayacağını dile getirdi.Velayeti yaptığı konuşmada, Türk yetkililere seslenerek 'diplomatik nezakete uymaya' ve 'temelsiz, gerçek dışı ve müdahaleci iddiaları tekrarlamaktan kaçınmaya' çağrısında bulunarak, "Bazı Türk yetkililer, gerçek dışı ve müdahaleci iddiaları tekrarlamanın ikili ilişkilere hiçbir şekilde yardımcı olmayacağını bilmelidirler” dedi.İran'ın bölgedeki konumunu Ankara'nın yetkililerinin zayıflatamayacağını dile getiren Velayeti, "Tahran'ın diyaloga açık ancak abartılı söylemler karşısında asla sessiz kalmayacak ve saygısızlığa uygun bir yanıt verecek" cümlesini kaydetti.İran maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştıDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı duyurulmuştu.İranlı yetkililerin son dönemde Türkiye'ye yönelik eleştirilerini kamuoyu önünde daha sık dile getirdiklerini belirten Keçeli şu cümleleri kaydetmişti:İran, Türk büyükelçiyi bakanlığa çağırmıştıİran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pazartesi günü Türkiye'nin İran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç ile İran Dışişleri Bakanlığı Akdeniz ve Doğu Avrupa Genel Sorumlusu Mahmud Heydari arasında bir görüşme gerçekleştiği belirtilmişti.Heydari tarafından yapılan açıklamada, “İki ülkenin ortak çıkarları ve bölgesel koşulların hassasiyeti, ikili ilişkilerimizde farklılıklara ve gerginliklere yol açabilecek yanlış yorumlardan ve gerçek dışı analizlerden kaçınılmasını gerektirmektedir” demişti.Ne olmuştu?El Cezire'ye verdiği röportajda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın geçmişteki gibi politikaları devam ettirmesinin doğru bir yol olmayacağını vurgulayarak, "Eğer siz başka bir ülkedeki bir grubu destekleyerek orada rahatsızlık oluşturmak isterseniz, başka bir ülke de sizdeki başka bir grubu destekleyerek size rahatsızlık oluşturmak ister" cümlesini kaydetmiştYani dünyada artık hiçbir şey gizlenemiyor. Sizde olan yetenekler başkasında da var. Dolayısıyla camınıza taş atılmasını istemiyorsanız başkasının camına taş atmayacaksınız" diye konuşmuştu.İran Dışişleri Bakanlığı verdiği yanıtta Türk Büyükelçiyi karmaşık bölgesel ortamda iyi ilişkilerin ve ikili işbirliğinin sürdürülmesinin önemine odaklanmaya ve iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verebilecek açıklamalar yapmaktan kaçınmaya çağırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/iran-maslahatguzari-disisleri-bakanligina-cagrildi-dis-politika-konulari-ic-politika-malzemesi-1094185038.html
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türkiye, hakan fidan, i̇ran, tahran, dışişleri bakanlığı, i̇ran dışişleri bakanlığı, ayetullah ali hamaney
İran dini lideri Hamaney'in danışmanından Türkiye açıklaması: 'Sessiz kalmayacağız'
İran dini lideri Hamaney'in danışmanı Velayeti, Tahran'ın 'abartılı söylemler' karşısında sessiz kalmayacağını dile getirerek Türkiye'ye 'diplomatik nezakete uyma' çağrısında bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti liderini Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "İran, kadim bir medeniyete sahip bölgesel güvenlik ve iş birliğini her zaman hedefleyen güçlü bir ülkedir" ifadesini kullanarak Tahran'ın abartılı söylemler karşısında sessiz kalmayacağını dile getirdi.
Velayeti yaptığı konuşmada, Türk yetkililere seslenerek 'diplomatik nezakete uymaya' ve 'temelsiz, gerçek dışı ve müdahaleci iddiaları tekrarlamaktan kaçınmaya' çağrısında bulunarak, "Bazı Türk yetkililer, gerçek dışı ve müdahaleci iddiaları tekrarlamanın ikili ilişkilere hiçbir şekilde yardımcı olmayacağını bilmelidirler” dedi.
İran'ın bölgedeki konumunu Ankara'nın yetkililerinin zayıflatamayacağını dile getiren Velayeti, "Tahran'ın diyaloga açık ancak abartılı söylemler karşısında asla sessiz kalmayacak ve saygısızlığa uygun bir yanıt verecek" cümlesini kaydetti.
İran maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı duyurulmuştu.
İranlı yetkililerin son dönemde Türkiye'ye yönelik eleştirilerini kamuoyu önünde daha sık dile getirdiklerini belirten Keçeli şu cümleleri kaydetmişti:
Biz her halükarda dış politikayla ilgili konuların iç siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede, diğer bir ülkeye verilmesi gereken kritik mesajları doğrudan muhataplarına iletmeyi tercih ediyoruz. Bugün de bu yolu izledik. İran'la ilişkilerimize büyük değer veriyoruz. Türkiye ve İran arasındaki ilişkileri güçlendirmek bizim için önem arz ediyor.
İran, Türk büyükelçiyi bakanlığa çağırmıştı
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pazartesi günü Türkiye'nin İran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç ile İran Dışişleri Bakanlığı Akdeniz ve Doğu Avrupa Genel Sorumlusu Mahmud Heydari arasında bir görüşme gerçekleştiği belirtilmişti.
Heydari tarafından yapılan açıklamada, “İki ülkenin ortak çıkarları ve bölgesel koşulların hassasiyeti, ikili ilişkilerimizde farklılıklara ve gerginliklere yol açabilecek yanlış yorumlardan ve gerçek dışı analizlerden kaçınılmasını gerektirmektedir” demişti.
El Cezire'ye verdiği röportajda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın geçmişteki gibi politikaları devam ettirmesinin doğru bir yol olmayacağını vurgulayarak, "Eğer siz başka bir ülkedeki bir grubu destekleyerek orada rahatsızlık oluşturmak isterseniz, başka bir ülke de sizdeki başka bir grubu destekleyerek size rahatsızlık oluşturmak ister" cümlesini kaydetmiştYani dünyada artık hiçbir şey gizlenemiyor. Sizde olan yetenekler başkasında da var. Dolayısıyla camınıza taş atılmasını istemiyorsanız başkasının camına taş atmayacaksınız" diye konuşmuştu.
İran Dışişleri Bakanlığı verdiği yanıtta Türk Büyükelçiyi karmaşık bölgesel ortamda iyi ilişkilerin ve ikili işbirliğinin sürdürülmesinin önemine odaklanmaya ve iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verebilecek açıklamalar yapmaktan kaçınmaya çağırmıştı.