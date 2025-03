https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/1094140360.html

Obezite tehdidi büyüyor: Türkiye, Avrupa'nın en kilolu ülkesi, dünyada ise ikinci sırada

Bugün 4 Mart Dünya Obezite Günü. Dünyada ve Türkiye'de obezite bir salgına dönüşürken, 2035 yılında Türkiye'de erişkin nüfusun yarısından fazlasının obez... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

Dünyada ve Türkiye'de obezite giderek salgın haline dönüşürken rakamlar da endişe verici artışı gözler önüne seriyor. Dünya Obezite Federasyonu'nun 2023 yılı raporuna göre 2035 yılında Türkiye'de erişkin nüfusun yarısından fazlası obez olabilir. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Obezite Raporu verilerine göre ise obezite sıklığı en yüksek olan ülke Türkiye ve yine bu rapora göre Türkiye obezitede dünya ikincisi. Bütün bu bilimsel veriler obezitenin tehlikelerini bir kez daha gözler önüne sererken 4 Mart Dünya Obezite Günü'nde uzmanlar tehlikenin büyüklüğünü, obeziteye karşı mücadalede yapılması gerekenleri anlattılar. Peki obezite nedir? Dünyada ve Türkiye'de obezite rakamları neler? Obezite gençleri ve çocukları tehdit ediyor mu? Türkiye obezitede dünya ikincisiDünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine ve Türkiye'deki çeşitli araştırmalara göre, obezite prevalansının giderek arttığını belirten Acıbadem Kartal Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, öncelikle artışta olan rakamlara dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı: Çocuklarda obezite alarm verici boyuttaBeslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, çocuklarda obezite artış hızının yüksek olduğunu hatta 'alarm' verici boyutlara ulaştığını dile getirirken, "Dünya Obezite Federasyonu’nun 2023 yılı raporuna göre 2020 yılında her 11 çocuktan 1’inin obez olduğu, 2035 yılına kadar yüzde 100’ün üzerinde bir artışla 400 milyon çocuğun obez olacağı öngörülmektedir. Beslenme tercihlerinde işlenmiş gıda, yüksek kalorili yiyecekler, fast food ve şekerli yiyeceklerin tüketimine yönelmek, artan hareketsizlik, düzensiz beslenme, ekran önünde geçirilen sürenin artması, stres, ekonomik sıkıntılar ve sağlıklı gıdaların daha maliyetli olması obezitenin artmasının nedenleri diyebiliriz." diye konuştu. Artık obezite bir pandemi Dünya genelinde obezitenin 'pandemi' olarak nitelendirildiğinin altını çizen Sungur, dünya genelinde 1.9 milyardan fazla yetişkinin obez olarak sınıflandırılabildiğini söyledi. Genel tablo hakkında da veriler şu şekilde: Her yıl 3.7 milyon insan obeziteden hayatını kaybediyor Obezitenin dünya genelinde her yıl yaklaşık 3.7 milyon insanın ölümüne neden olduğunu belirten Sungur, "Obezite, kalp-damar hastalıkları, diyabet, yüksek tansiyon, bazı kanser türleri, osteoartrit, uyku apnesi, felç, karaciğer yağlanması ve metabolik sendrom gibi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Özellikle kardiyovasküler hastalıklar ve bazı kanser türleri, obeziteye bağlı ölümlerin başlıca nedenlerinden" diye konuştu. Obezite ile nasıl savaşmak gerekiyor? Nelere dikkat edilmeli? Nasıl önlemler alınmalı?Obezite ile mücadelede kapsamlı bir yaklaşım gerektiğini dile getiren Sungur, özellikle çocukluk çağı obezitesinde ailelere büyük görevler düştüğünü dile getirdi.Peki obezite ile mücadelede neler yapmalı? sorusuna ise şu yanıtı verdi: Pastane ürünleri, hamur işleri, tatlı ve hazır paketli ürünlerin tüketimini azaltınObezite hastalıkları da beraberinde getiriyor

