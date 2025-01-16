https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/bagisikligi-zayiflatan-kritik-10-maddeyi-siraladi-ilk-madde-degismedi--1092739597.html
Bağışıklığı zayıflatan kritik 10 maddeyi sıraladı: İlk madde değişmedi
Bağışıklığı zayıflatan kritik 10 maddeyi sıraladı: İlk madde değişmedi
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugünkü yazısında bağışıklığı zayıflatan 10 yanlışı sıraladı. İlk madde ise stres oldu. 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T11:11+0300
2025-01-16T11:11+0300
2025-01-16T11:11+0300
sağlik
osman müftüoğlu
toplumsal bağışıklık
stres
stres seviyesi
metil alkol
obezite
sağlık
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Profesör Doktor Osman Müftüoğlu bağışıklığı zayıflatan 10 maddeyi saydı. Stresin ilk sırayı aldığı listede alkol ve kilo ise üst sıralarda.Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında bağışıklık konusunda değinen Müftüoğlu, uzakl durulması gerekenleri sıraladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/meyve-ve-sebzelerdeki-pestisit-kalintisi-nasil-temizlenir-sirkeli-su-mu-karbonatli-su-mu-1092661577.html
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osman müftüoğlu, toplumsal bağışıklık, stres, stres seviyesi, metil alkol, obezite, sağlık
osman müftüoğlu, toplumsal bağışıklık, stres, stres seviyesi, metil alkol, obezite, sağlık
Bağışıklığı zayıflatan kritik 10 maddeyi sıraladı: İlk madde değişmedi
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugünkü yazısında bağışıklığı zayıflatan 10 yanlışı sıraladı. İlk madde ise stres oldu.
Profesör Doktor Osman Müftüoğlu bağışıklığı zayıflatan 10 maddeyi saydı. Stresin ilk sırayı aldığı listede alkol ve kilo ise üst sıralarda.
Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında bağışıklık konusunda değinen
Müftüoğlu, uzakl durulması gerekenleri sıraladı:
1.
Stres, üzüntü ve depresyon.
2.
Alkol ve benzeri kötü alışkanlıklar.
3.
Kilo fazlalığı, obezite.
7.
Vitamin, mineral eksikliği.
9.
Koruyucu aşıları ihmal etmek.