https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/insanligin-sakli-kiyamet-kasasinin-sirri-ortaya-cikti-icine-ilk-kez-girdiler-1094140076.html

İnsanlığın saklı 'Kıyamet Kasası'nın sırrı ortaya çıktı: İçine ilk kez girdiler

İnsanlığın saklı 'Kıyamet Kasası'nın sırrı ortaya çıktı: İçine ilk kez girdiler

Sputnik Türkiye

SEO Description:Norveç’in Arktik’te sakladığı gizli kasa, insanlığın son umudu olabilir! Svalbard Küresel Tohum Kasası, kıyamet günü senaryolarına karşı milyonlarca tohumu koruyor. Dünyanın en gizemli deposunun kapıları açıldı!

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Norveç’in Svalbard takımadasında yer alan ve dünyanın en güvenli yeri olarak bilinen Svalbard Küresel Tohum Kasası, adeta bir bilim kurgu filmi sahnesi gibi görünüyor. Felaket senaryolarına karşı oluşturulan bu özel yapı, insanlığın geleceğini garanti altına almak için tasarlandı.Buz gibi bir coğrafyada i̇nşa edildiSvalbard takımadası, Arktik Okyanusu’nun derinliklerinde, yılın üç ayı tamamen karanlık, yazın ise 24 saat gün ışığı olan bir bölge. 2022 nüfus sayımına göre burada yalnızca 2.504 kişi yaşıyor, bu da burayı kıyamet kasası için mükemmel bir yer haline getiriyor.Kasada ne saklanıyor?Svalbard Küresel Tohum Kasası, dünyanın dört bir yanından toplanan milyonlarca tohumun yedek kopyalarını saklıyor. Norveç hükümeti, Crop Trust ve Nordic Genetik Kaynak Merkezi tarafından yönetilen proje, gıda güvenliğini sağlamak için tasarlandı.Crop Trust'un resmi web sitesinde şu ifadeler yer alıyor:👉 "Kasada şu anda 1.214.827 tohum örneği bulunuyor ve milyonlarcasına daha yer var."👉 "Amacı, gelecekteki gıda tedarikimizi güvence altına almak için gen bankası koleksiyonlarını korumaktır."İçeriği yıllarca gizli kaldı, şimdi ortaya çıktı!Yıllarca sır gibi saklanan kasanın içi, yakın zamanda ortaya çıkan nadir görüntülerle gün yüzüne çıktı.İçeri girdiğinizde sizi çift kanatlı bir kapı ve fütüristik bir tünel karşılıyor. Buradan geçince üç parlak metal kapının bulunduğu geniş bir odaya ulaşıyorsunuz. Bu kapıların her biri farklı bir "tohum odasına" açılıyor.Odaların içinde, dünyanın dört bir yanından gelen ülkelerin ve yatırımcıların gönderdiği tohum sandıkları, raflar halinde dizilmiş şekilde duruyor. Her bir tohum odası yaklaşık 32 metre genişliğinde, 20 metre yüksekliğinde ve 88 metre uzunluğunda.Neden böyle bir kasa gerekli?Dünyada 1.700’den fazla gen bankası bulunuyor, ancak birçoğu doğal afetler, savaşlar, kötü yönetim ve fon yetersizliği nedeniyle risk altında.Crop Trust, bu konudaki endişelerini şu sözlerle ifade ediyor:👉 "Kötü çalışan bir dondurucu bile tüm bir koleksiyonu mahvedebilir."👉 "Kasa, gen bankalarının yedeği olarak insanlığın geleceğini güvence altına alıyor."Gizli kasaya giriş yasakSvalbard Kasası, yüksek güvenlik önlemleriyle korunuyor ve sadece özel izinle girilebiliyor. İçeride hiçbir genetik deney veya araştırma yapılmıyor, sadece tohum örnekleri muhafaza ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/yasakli-gizli-gecit-uydu-haritalarindan-sansurlenmisti-okyanusun-ortasinda-sir-gibi-saklanan-bolge-1094138789.html

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