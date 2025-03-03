'Yasaklı gizli geçit' uydu haritalarından sansürlenmişti: Okyanusun ortasında sır gibi saklanan bölge ilk kez keşfedildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sahne adını plak şirketi verdi
12:10
15 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:31
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Meltem Özdemir: 'Yaşadığım her şehirde bir sürü sessiz kadın vardı aslında'
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
GÜNDEM ÖZEL
Oval Ofis'teki krizin perde arkası
18:08
153 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kurumsal duruş tartışması: "Ramazan e-postası" nedeniyle Zorlu Holding CEO' su Cem Köksal istifa etti
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Sosyal konut projeleri ilerlemiyor’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Özgür Mikrofon şubat ayı enflasyon rakamları
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile haber masasında bu haftanın dosya konusu ‘’Kadınlar’’.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/yasakli-gizli-gecit-uydu-haritalarindan-sansurlenmisti-okyanusun-ortasinda-sir-gibi-saklanan-bolge-1094138789.html
'Yasaklı gizli geçit' uydu haritalarından sansürlenmişti: Okyanusun ortasında sır gibi saklanan bölge ilk kez keşfedildi
'Yasaklı gizli geçit' uydu haritalarından sansürlenmişti: Okyanusun ortasında sır gibi saklanan bölge ilk kez keşfedildi
Sputnik Türkiye
Haritada keşfedilen gizemli ‘kara delik’, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! Okyanusun ortasındaki bu esrarengiz bölge sansürlü bir yer mi, yoksa doğanın gizemli bir oyunu mu? Gerçek ortaya çıkınca herkes şaşkına döndü!
2025-03-03T11:13+0300
2025-03-03T11:13+0300
okyanus
okyanus
okyanus
yaşam
pasifik okyanusu
antarktika
büyük britanya
national geographic
gizem
gizemli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/03/1094139217_7:0:855:477_1920x0_80_0_0_ffe1bdde5d9cfa4b05b9a4fc67dbe053.png
Sosyal medya kullanıcıları, uydu haritalarında okyanusun ortasında devasa bir kara delik keşfettiğini düşündü. Görüntü o kadar gizemliydi ki, bölgenin sansürlenmiş bir askeri üs mü, uzaylılarla ilgili bir alan mı, yoksa henüz keşfedilmemiş bir doğa harikası mı olduğu konusunda çılgın teoriler üretildi.Ancak aylar süren tartışmaların ardından, Kasım 2021'de gerçek ortaya çıktı!Kara delik değil, ıssız bir adaSöz konusu siyah bölgenin, aslında Pasifik Okyanusu'nda yer alan Vostok Adası olduğu açıklandı. Bu ada, Kiribati Cumhuriyeti'ne ait ıssız bir kara parçasıydı.Peki, ada neden tamamen karanlık görünüyordu? Uzaydan bakıldığında devasa bir boşluk gibi duran bu alanın sırrı, yoğun Pisonia ağaçlarıyla kaplı olmasından kaynaklanıyordu.Pisonia ağaçları her şeyi kararttıVostok Adası’nın yüzeyini neredeyse tamamen kaplayan Pisonia ağaçları, o kadar yoğun bir orman oluşturuyordu ki, bu durum uydu haritalarında adayı simsiyah bir boşluk gibi gösterdi.Bir sosyal medya kullanıcısı, "Siyah olarak gördüğünüz şey aslında çok koyu yeşil, çünkü bu ağaçlar çok sık bir arada büyüyor" diyerek tartışmalara açıklık getirdi.Dalgıçlar keşfetti, manzara şoke ettiKara delik sanılan Vostok Adası’nın gizemi çözülse de, bölgeye olan ilgi azalmadı. National Geographic'in 15 yıl önce yayınladığı bir belgesel, bu adada yapılan efsanevi bir dalışı gözler önüne serdi.Deneyimli dalgıç Enric Sala, adanın mercan resiflerine yaptığı keşif dalışını şu sözlerle anlattı:👉 "Vostok Adası'ndaki bir dalıştan yeni döndük. Hayatımın en iyi dalışını yaptım!"👉 "Etrafımızda köpekbalıkları, baraküdalar ve sayısız deniz canlısı vardı. İnanılmaz bir deneyimdi!"Bu açıklamalar, Vostok Adası'nın sadece gizemiyle değil, aynı zamanda el değmemiş doğal güzellikleriyle de dikkat çektiğini gösterdi.Komplo teorileri bitmiyorHer ne kadar adanın gerçek kimliği ortaya çıkmış olsa da, internet dünyasında çılgın teoriler tükenmek bilmiyor.Bir Reddit kullanıcısı, "İlk düşüncem buranın sansürlenmiş bir bölge olduğuydu" diyerek hala şüpheli olduğunu belirtti.Bir diğer kullanıcı ise "Bu, LOST dizisindeki kayıp ada olabilir mi?" diyerek ünlü televizyon dizisine gönderme yaptı.Vostok Adası’nın tarihi ve sahiplik tartışmalarıBrittanica'ya göre, Vostok Adası ilk kez 1820 yılında Rus Antarktika kaşifi Fabian Gottlieb von Bellingshausen tarafından keşfedildi.Daha sonra ada, 1860 yılında ABD, 1873 yılında ise Britanya tarafından talep edildi. Ancak şu anda Kiribati Cumhuriyeti'ne ait ve üzerinde herhangi bir insan yerleşimi bulunmuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/bu-kesif-antik-misir-tarihini-yeniden-yazacak-3-bin-yillik-kayip-altin-sehir-bulundu-colun-alti-1094072657.html
okyanus
pasifik okyanusu
antarktika
büyük britanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/03/1094139217_113:0:749:477_1920x0_80_0_0_9e79efaa0b08822505e4e3c2929d1216.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
google haritalar kara delik, google haritalar gizemli ada, okyanusun ortasında kara delik, haritalarda keşfedilen siyah bölge, google earth gizemleri, vostok adası nedir, vostok adası nerede, google haritalarda sansürlenen yerler, okyanustaki kara delik gerçek mi, google maps gizemleri, haritalarda görülen esrarengiz yerler, google earth kara delik görüntüsü, vostok adası google haritalar, haritalarda sansürlenen bölgeler, okyanusun ortasında gizemli ada
google haritalar kara delik, google haritalar gizemli ada, okyanusun ortasında kara delik, haritalarda keşfedilen siyah bölge, google earth gizemleri, vostok adası nedir, vostok adası nerede, google haritalarda sansürlenen yerler, okyanustaki kara delik gerçek mi, google maps gizemleri, haritalarda görülen esrarengiz yerler, google earth kara delik görüntüsü, vostok adası google haritalar, haritalarda sansürlenen bölgeler, okyanusun ortasında gizemli ada

'Yasaklı gizli geçit' uydu haritalarından sansürlenmişti: Okyanusun ortasında sır gibi saklanan bölge ilk kez keşfedildi

11:13 03.03.2025
© FotoğrafVostok Adası
Vostok Adası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Uydu haritasında keşfedilen gizemli 'kara delik', sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! Tamamen karanlık bir boşluk gibi görünen bu bölge, birçok komplo teorisine yol açtı. Ancak gerçek, çok daha şaşırtıcı çıktı!
Sosyal medya kullanıcıları, uydu haritalarında okyanusun ortasında devasa bir kara delik keşfettiğini düşündü. Görüntü o kadar gizemliydi ki, bölgenin sansürlenmiş bir askeri üs mü, uzaylılarla ilgili bir alan mı, yoksa henüz keşfedilmemiş bir doğa harikası mı olduğu konusunda çılgın teoriler üretildi.
Ancak aylar süren tartışmaların ardından, Kasım 2021'de gerçek ortaya çıktı!

Kara delik değil, ıssız bir ada

Söz konusu siyah bölgenin, aslında Pasifik Okyanusu'nda yer alan Vostok Adası olduğu açıklandı. Bu ada, Kiribati Cumhuriyeti'ne ait ıssız bir kara parçasıydı.
Peki, ada neden tamamen karanlık görünüyordu? Uzaydan bakıldığında devasa bir boşluk gibi duran bu alanın sırrı, yoğun Pisonia ağaçlarıyla kaplı olmasından kaynaklanıyordu.

Pisonia ağaçları her şeyi kararttı

Vostok Adası’nın yüzeyini neredeyse tamamen kaplayan Pisonia ağaçları, o kadar yoğun bir orman oluşturuyordu ki, bu durum uydu haritalarında adayı simsiyah bir boşluk gibi gösterdi.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Siyah olarak gördüğünüz şey aslında çok koyu yeşil, çünkü bu ağaçlar çok sık bir arada büyüyor" diyerek tartışmalara açıklık getirdi.

Dalgıçlar keşfetti, manzara şoke etti

Kara delik sanılan Vostok Adası’nın gizemi çözülse de, bölgeye olan ilgi azalmadı. National Geographic'in 15 yıl önce yayınladığı bir belgesel, bu adada yapılan efsanevi bir dalışı gözler önüne serdi.
Deneyimli dalgıç Enric Sala, adanın mercan resiflerine yaptığı keşif dalışını şu sözlerle anlattı:
👉 "Vostok Adası'ndaki bir dalıştan yeni döndük. Hayatımın en iyi dalışını yaptım!"
👉 "Etrafımızda köpekbalıkları, baraküdalar ve sayısız deniz canlısı vardı. İnanılmaz bir deneyimdi!"
Bu açıklamalar, Vostok Adası'nın sadece gizemiyle değil, aynı zamanda el değmemiş doğal güzellikleriyle de dikkat çektiğini gösterdi.

Komplo teorileri bitmiyor

Her ne kadar adanın gerçek kimliği ortaya çıkmış olsa da, internet dünyasında çılgın teoriler tükenmek bilmiyor.
Bir Reddit kullanıcısı, "İlk düşüncem buranın sansürlenmiş bir bölge olduğuydu" diyerek hala şüpheli olduğunu belirtti.
Bir diğer kullanıcı ise "Bu, LOST dizisindeki kayıp ada olabilir mi?" diyerek ünlü televizyon dizisine gönderme yaptı.

Vostok Adası’nın tarihi ve sahiplik tartışmaları

Brittanica'ya göre, Vostok Adası ilk kez 1820 yılında Rus Antarktika kaşifi Fabian Gottlieb von Bellingshausen tarafından keşfedildi.
Daha sonra ada, 1860 yılında ABD, 1873 yılında ise Britanya tarafından talep edildi. Ancak şu anda Kiribati Cumhuriyeti'ne ait ve üzerinde herhangi bir insan yerleşimi bulunmuyor.
Bu keşif antik Mısır tarihini yeniden yazacak: 3 bin yıllık kayıp 'Altın Şehir' bulundu, çölün altı hazine dolu çıkı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
YAŞAM
Bu keşif antik Mısır tarihini yeniden yazacak: 3 bin yıllık kayıp 'Altın Şehir' bulundu, çölün altı hazine dolu çıktı
28 Şubat, 11:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала