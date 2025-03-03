https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/yasakli-gizli-gecit-uydu-haritalarindan-sansurlenmisti-okyanusun-ortasinda-sir-gibi-saklanan-bolge-1094138789.html

'Yasaklı gizli geçit' uydu haritalarından sansürlenmişti: Okyanusun ortasında sır gibi saklanan bölge ilk kez keşfedildi

'Yasaklı gizli geçit' uydu haritalarından sansürlenmişti: Okyanusun ortasında sır gibi saklanan bölge ilk kez keşfedildi

Sputnik Türkiye

Haritada keşfedilen gizemli ‘kara delik’, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! Okyanusun ortasındaki bu esrarengiz bölge sansürlü bir yer mi, yoksa doğanın gizemli bir oyunu mu? Gerçek ortaya çıkınca herkes şaşkına döndü!

2025-03-03T11:13+0300

2025-03-03T11:13+0300

2025-03-03T11:13+0300

okyanus

okyanus

okyanus

yaşam

pasifik okyanusu

antarktika

büyük britanya

national geographic

gizem

gizemli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/03/1094139217_7:0:855:477_1920x0_80_0_0_ffe1bdde5d9cfa4b05b9a4fc67dbe053.png

Sosyal medya kullanıcıları, uydu haritalarında okyanusun ortasında devasa bir kara delik keşfettiğini düşündü. Görüntü o kadar gizemliydi ki, bölgenin sansürlenmiş bir askeri üs mü, uzaylılarla ilgili bir alan mı, yoksa henüz keşfedilmemiş bir doğa harikası mı olduğu konusunda çılgın teoriler üretildi.Ancak aylar süren tartışmaların ardından, Kasım 2021'de gerçek ortaya çıktı!Kara delik değil, ıssız bir adaSöz konusu siyah bölgenin, aslında Pasifik Okyanusu'nda yer alan Vostok Adası olduğu açıklandı. Bu ada, Kiribati Cumhuriyeti'ne ait ıssız bir kara parçasıydı.Peki, ada neden tamamen karanlık görünüyordu? Uzaydan bakıldığında devasa bir boşluk gibi duran bu alanın sırrı, yoğun Pisonia ağaçlarıyla kaplı olmasından kaynaklanıyordu.Pisonia ağaçları her şeyi kararttıVostok Adası’nın yüzeyini neredeyse tamamen kaplayan Pisonia ağaçları, o kadar yoğun bir orman oluşturuyordu ki, bu durum uydu haritalarında adayı simsiyah bir boşluk gibi gösterdi.Bir sosyal medya kullanıcısı, "Siyah olarak gördüğünüz şey aslında çok koyu yeşil, çünkü bu ağaçlar çok sık bir arada büyüyor" diyerek tartışmalara açıklık getirdi.Dalgıçlar keşfetti, manzara şoke ettiKara delik sanılan Vostok Adası’nın gizemi çözülse de, bölgeye olan ilgi azalmadı. National Geographic'in 15 yıl önce yayınladığı bir belgesel, bu adada yapılan efsanevi bir dalışı gözler önüne serdi.Deneyimli dalgıç Enric Sala, adanın mercan resiflerine yaptığı keşif dalışını şu sözlerle anlattı:👉 "Vostok Adası'ndaki bir dalıştan yeni döndük. Hayatımın en iyi dalışını yaptım!"👉 "Etrafımızda köpekbalıkları, baraküdalar ve sayısız deniz canlısı vardı. İnanılmaz bir deneyimdi!"Bu açıklamalar, Vostok Adası'nın sadece gizemiyle değil, aynı zamanda el değmemiş doğal güzellikleriyle de dikkat çektiğini gösterdi.Komplo teorileri bitmiyorHer ne kadar adanın gerçek kimliği ortaya çıkmış olsa da, internet dünyasında çılgın teoriler tükenmek bilmiyor.Bir Reddit kullanıcısı, "İlk düşüncem buranın sansürlenmiş bir bölge olduğuydu" diyerek hala şüpheli olduğunu belirtti.Bir diğer kullanıcı ise "Bu, LOST dizisindeki kayıp ada olabilir mi?" diyerek ünlü televizyon dizisine gönderme yaptı.Vostok Adası’nın tarihi ve sahiplik tartışmalarıBrittanica'ya göre, Vostok Adası ilk kez 1820 yılında Rus Antarktika kaşifi Fabian Gottlieb von Bellingshausen tarafından keşfedildi.Daha sonra ada, 1860 yılında ABD, 1873 yılında ise Britanya tarafından talep edildi. Ancak şu anda Kiribati Cumhuriyeti'ne ait ve üzerinde herhangi bir insan yerleşimi bulunmuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/bu-kesif-antik-misir-tarihini-yeniden-yazacak-3-bin-yillik-kayip-altin-sehir-bulundu-colun-alti-1094072657.html

okyanus

pasifik okyanusu

antarktika

büyük britanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

google haritalar kara delik, google haritalar gizemli ada, okyanusun ortasında kara delik, haritalarda keşfedilen siyah bölge, google earth gizemleri, vostok adası nedir, vostok adası nerede, google haritalarda sansürlenen yerler, okyanustaki kara delik gerçek mi, google maps gizemleri, haritalarda görülen esrarengiz yerler, google earth kara delik görüntüsü, vostok adası google haritalar, haritalarda sansürlenen bölgeler, okyanusun ortasında gizemli ada