https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/bakan-yerlikaya-her-iki-kazadan-birine-motosiklet-turu-araclar-karisiyor-1094117755.html

Bakan Yerlikaya: Her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışıyor

Bakan Yerlikaya: Her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışıyor

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet türü araçların karıştığı kazalara dikkat çekerek "Şehir içinde meydana gelen kazaların %52,3’üne yani her iki kazadan... 02.03.2025, Sputnik Türkiye

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün motosiklet denetimlerine dair yaptığı açıklamada bir aylık dönemde 326 bin 472 adet işlem yapıldığını belirterek "Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım. Sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim" diye uyardı. Bakan Yerlikaya şehir içinde meydana gelen kazaların yüzde 52.3'üne motosiklet türü araçların karıştığına dikkat çekerek "Her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışmaktadır" dedi.50 çakarlı sürücüye işlem yapıldı20-27 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 2 Milyon 938 bin 674 aracın denetlendiğine dikkat çeken Yerlikaya, "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 50 sürücüye işlem yapıldı" dedi. 12 bin 898 ehliyeti olmayan sürücüye ceza kesildi.

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