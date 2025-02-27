Emniyet duyurdu: Cübbeli Ahmet'in kızına çakar lambadan 139 bin 165 TL ceza kesildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Bayram ikramiyesi alacak emekliler için tek tek hesapladı
06:33
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul’da taksi sorunu çözülebilir mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi şikayetleri artıyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ÖZEL HABER
Cezaevlerinde yatacak yer yok: 100 bin kişiyi buldu
11:33
5 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mehmet Gem: 'Kaçak acentalık faaliyeti, reel sektörünün iki buçuk katına çıktı'
12:06
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya’dan çocuk oyunları
13:31
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye yatırım yoluyla vatandaşlıkta ilk 10’da
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
SESLİ HABER
Bankamatik yüzünüzü görmeden para vermeyecek
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Yeliz Albayrak: ‘Trump, artık Avrupa'nın arkasında değil'
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Trump'tan “altın kart” hamlesi: 5 milyon dolara ABD vatandaşlığı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
AK Parti’de tasfiye tartışması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Deliller ortada ama dosya kapandı: Hac vurgunu
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Gıda imalatında kullanılan uygunsuz fırçalar sağlığımızı riske mi atıyor?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Evde oynanacak aile oyunları.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Trump’ın yapay zekayla oluşturulmuş Gazze paylaşımının etik yönleri
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. İpek Özkal Sayan siyasetteki gelişmeleri yorumluyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
57 dk
GÜNDEM ÖZEL
İmralı Açıklaması Okundu
17:24
185 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/emniyet-duyurdu-cubbeli-ahmetin-kizina-cakar-lambadan-139-bin-165-tl-ceza-kesildi-1094049317.html
Emniyet duyurdu: Cübbeli Ahmet'in kızına çakar lambadan 139 bin 165 TL ceza kesildi
Emniyet duyurdu: Cübbeli Ahmet'in kızına çakar lambadan 139 bin 165 TL ceza kesildi
Sputnik Türkiye
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde çakar-siren tertibatı kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T22:36+0300
2025-02-27T22:36+0300
türki̇ye
cübbeli ahmet hoca
trafik
trafik kazası
trafik kontrolü
trafik ihlali
trafik cezası
fahri trafik müfettişi
trafik sigortası
trafik cezaları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104023/43/1040234379_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_dd59a89d4ee1da1af9f3b9a942094f73.jpg
Çakar lamba takılı lüks araçla trafik kurallarını ihlal eden Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu'na ceza kesildi.Yetkililer tarafından yapılan açıklamada Palazoğlu’na 139 bin 165 TL para cezası kesildiği açıklandı. Olayın ardından Palazoğlu, aracı kendisinin kullandığını doğrularken, aracın eşi Esat Palazoğlu üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Esat Palazoğlu, konuyla ilgili olarak "Çakar tahsisli. Haber yapanlar hakkında gerekli yasal süreç başlayacak" açıklamasında bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, izinsiz çakarlı araç kullanımına yönelik denetimlerin artırılacağını duyurdu.İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden resmi açıklamaEmniyet yetkilileri, olayın sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine sanal trafik devriyesi ekiplerince inceleme başlatıldığını ve sürücünün tespit edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/cakarli-luks-cipi-kullanan-cubbeli-ahmetin-kizi-cikti-1094046632.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104023/43/1040234379_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_782105050f80521089eff3e37fc2bb72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cübbeli ahmet hoca, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, fahri trafik müfettişi, trafik sigortası, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası, çakar, çakar lamba
cübbeli ahmet hoca, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, fahri trafik müfettişi, trafik sigortası, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası, çakar, çakar lamba

Emniyet duyurdu: Cübbeli Ahmet'in kızına çakar lambadan 139 bin 165 TL ceza kesildi

22:36 27.02.2025
© AA / Evrim AydınÇakar lamba
Çakar lamba - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© AA / Evrim Aydın
Abone ol
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde çakar-siren tertibatı kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu’na, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 139 bin 165 TL ceza kesildi. Olayın ardından Palazoğlu, aracı kendisinin kullandığını doğruladı.
Çakar lamba takılı lüks araçla trafik kurallarını ihlal eden Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu'na ceza kesildi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada Palazoğlu’na 139 bin 165 TL para cezası kesildiği açıklandı. Olayın ardından Palazoğlu, aracı kendisinin kullandığını doğrularken, aracın eşi Esat Palazoğlu üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Esat Palazoğlu, konuyla ilgili olarak "Çakar tahsisli. Haber yapanlar hakkında gerekli yasal süreç başlayacak" açıklamasında bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, izinsiz çakarlı araç kullanımına yönelik denetimlerin artırılacağını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden resmi açıklama

Emniyet yetkilileri, olayın sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine sanal trafik devriyesi ekiplerince inceleme başlatıldığını ve sürücünün tespit edildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun:
26/6. maddesi (Araçlarda, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin takılacağı yerlerin dışında bulundurulması ve kullanılması),
47/1-C maddesi (Trafik işaret levhalarına uymamak) kapsamında toplam 139.165 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Cübbeli Ahmet - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
TÜRKİYE
Çakarlı lüks cipi kullanan Cübbeli Ahmet'in kızı çıktı
18:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала