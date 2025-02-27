https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/emniyet-duyurdu-cubbeli-ahmetin-kizina-cakar-lambadan-139-bin-165-tl-ceza-kesildi-1094049317.html
Emniyet duyurdu: Cübbeli Ahmet'in kızına çakar lambadan 139 bin 165 TL ceza kesildi
Emniyet duyurdu: Cübbeli Ahmet'in kızına çakar lambadan 139 bin 165 TL ceza kesildi
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İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde çakar-siren tertibatı kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T22:36+0300
2025-02-27T22:36+0300
2025-02-27T22:36+0300
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cübbeli ahmet hoca
trafik
trafik kazası
trafik kontrolü
trafik ihlali
trafik cezası
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trafik sigortası
trafik cezaları
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Çakar lamba takılı lüks araçla trafik kurallarını ihlal eden Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu'na ceza kesildi.Yetkililer tarafından yapılan açıklamada Palazoğlu’na 139 bin 165 TL para cezası kesildiği açıklandı. Olayın ardından Palazoğlu, aracı kendisinin kullandığını doğrularken, aracın eşi Esat Palazoğlu üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Esat Palazoğlu, konuyla ilgili olarak "Çakar tahsisli. Haber yapanlar hakkında gerekli yasal süreç başlayacak" açıklamasında bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, izinsiz çakarlı araç kullanımına yönelik denetimlerin artırılacağını duyurdu.İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden resmi açıklamaEmniyet yetkilileri, olayın sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine sanal trafik devriyesi ekiplerince inceleme başlatıldığını ve sürücünün tespit edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/cakarli-luks-cipi-kullanan-cubbeli-ahmetin-kizi-cikti-1094046632.html
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cübbeli ahmet hoca, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, fahri trafik müfettişi, trafik sigortası, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası, çakar, çakar lamba
cübbeli ahmet hoca, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, fahri trafik müfettişi, trafik sigortası, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası, çakar, çakar lamba
Emniyet duyurdu: Cübbeli Ahmet'in kızına çakar lambadan 139 bin 165 TL ceza kesildi
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde çakar-siren tertibatı kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu’na, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 139 bin 165 TL ceza kesildi. Olayın ardından Palazoğlu, aracı kendisinin kullandığını doğruladı.
Çakar lamba takılı lüks araçla trafik kurallarını ihlal eden Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu'na ceza kesildi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada Palazoğlu’na 139 bin 165 TL para cezası kesildiği açıklandı. Olayın ardından Palazoğlu, aracı kendisinin kullandığını doğrularken, aracın eşi Esat Palazoğlu üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Esat Palazoğlu, konuyla ilgili olarak "Çakar tahsisli. Haber yapanlar hakkında gerekli yasal süreç başlayacak" açıklamasında bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, izinsiz çakarlı araç kullanımına yönelik denetimlerin artırılacağını duyurdu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden resmi açıklama
Emniyet yetkilileri, olayın sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine sanal trafik devriyesi ekiplerince inceleme başlatıldığını ve sürücünün tespit edildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun:
26/6. maddesi
(Araçlarda, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin takılacağı yerlerin dışında bulundurulması ve kullanılması),
47/1-C maddesi
(Trafik işaret levhalarına uymamak) kapsamında toplam 139.165 TL idari para cezası
uygulandığı bildirildi.