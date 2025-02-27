https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/emniyet-duyurdu-cubbeli-ahmetin-kizina-cakar-lambadan-139-bin-165-tl-ceza-kesildi-1094049317.html

Emniyet duyurdu: Cübbeli Ahmet'in kızına çakar lambadan 139 bin 165 TL ceza kesildi

Emniyet duyurdu: Cübbeli Ahmet'in kızına çakar lambadan 139 bin 165 TL ceza kesildi

Sputnik Türkiye

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde çakar-siren tertibatı kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T22:36+0300

2025-02-27T22:36+0300

2025-02-27T22:36+0300

türki̇ye

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Çakar lamba takılı lüks araçla trafik kurallarını ihlal eden Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu'na ceza kesildi.Yetkililer tarafından yapılan açıklamada Palazoğlu’na 139 bin 165 TL para cezası kesildiği açıklandı. Olayın ardından Palazoğlu, aracı kendisinin kullandığını doğrularken, aracın eşi Esat Palazoğlu üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Esat Palazoğlu, konuyla ilgili olarak "Çakar tahsisli. Haber yapanlar hakkında gerekli yasal süreç başlayacak" açıklamasında bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, izinsiz çakarlı araç kullanımına yönelik denetimlerin artırılacağını duyurdu.İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden resmi açıklamaEmniyet yetkilileri, olayın sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine sanal trafik devriyesi ekiplerince inceleme başlatıldığını ve sürücünün tespit edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/cakarli-luks-cipi-kullanan-cubbeli-ahmetin-kizi-cikti-1094046632.html

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