https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/600-tondan-fazla-altin-new-yorktaki-kasalara-tasindi-uzman-isimden-olaganustu-durum-aciklamasi-1094063911.html

600 tondan fazla altın New York'taki kasalara taşındı: Uzman isimden 'olağanüstü durum' açıklaması

600 tondan fazla altın New York'taki kasalara taşındı: Uzman isimden 'olağanüstü durum' açıklaması

Sputnik Türkiye

Aralık ayından bu yana 600 tondan fazla altın New York'taki kasalara taşındı. Dünya Altın Konseyi'nin Asya ve Avrupa'dan sorumlu piyasa stratejisti John Reade... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T10:18+0300

2025-02-28T10:18+0300

2025-02-28T10:18+0300

ekonomi̇

altın

abd

külçe altın

new york

para

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103896/49/1038964951_50:0:1046:560_1920x0_80_0_0_e76e7d3c5c864c85a308ea65de9caf79.jpg

Son 3 aydır 600 tondan fazla altın New York'taki kasalara taşındı.New York'a altın taşınıyorHürriyet'in haberine göre BullionVault'un araştırma direktörü Adrian Ash, CNBC'ye yaptığı açıklamada, New York'taki kasalarda "altın bolluğu" olduğunu söyledi.Dünya Altın Konseyi tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Aralık ayından bu yana 600 tondan fazla veya yaklaşık 20 milyon ons altın şehrin kasalarına taşındı.Olağanüstü durumlar vurgusuDünya Altın Konseyi'nin Asya ve Avrupa'dan sorumlu piyasa stratejisti John Reade, bu miktarda altının normalde New York'a ait olmadığını söyledi.CNBC'ye konuşan Reade, "Sadece olağanüstü durumlar yaşandığında orada tutarsınız" dedi.Altına yönelik gümrük vergisi tehdidi, ABD bankalarını, yatırımcılarını ve tüccarlarını, normalde Londra'da depolanması gereken değerli metali New York'taki Emtia Borsası Merkezi'ne ve diğer kasalara kaydırmaya teşvik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/islam-memisten-kritik-mart-uyarisi-geldi-ilk-kez-bu-tahminde-bulundu-altin-fiyatlarinda-buyuk-dusus-1094055319.html

abd

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, abd, külçe altın, new york, para