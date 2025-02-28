https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/islam-memisten-kritik-mart-uyarisi-geldi-ilk-kez-bu-tahminde-bulundu-altin-fiyatlarinda-buyuk-dusus-1094055319.html

İslam Memiş'ten kritik 'Mart uyarısı' geldi, ilk kez bu tahminde bulundu: Altın fiyatlarında büyük düşüş kapıda mı?

İslam Memiş'ten kritik 'Mart uyarısı' geldi, ilk kez bu tahminde bulundu: Altın fiyatlarında büyük düşüş kapıda mı?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatlarında sert düşüş kapıda mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yatırımcılara kritik uyarı! Gram altın 4000 TL’ye ulaşacak mı, şimdi altın almak mı yoksa satmak mı mantıklı?

2025-02-28T07:50+0300

2025-02-28T07:50+0300

2025-02-28T07:50+0300

ekonomi̇

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altın

yarım gram altın

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Altın piyasasında son dönemde yaşanan hızlı yükselişin ardından geri çekilme sinyalleri gelmeye başladı. Uzmanlar, Mart ayında altının sert bir düzeltme hareketine girebileceği uyarısında bulunuyor.💰 Gram altın ve ons altın yatırımcıları, fiyatların hangi yönde hareket edeceğini merakla takip ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında kısa vadeli bir baskılanma olabileceğini belirtti. Memiş, özellikle kripto para piyasalarına yönelim olabileceğini ve bunun altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olabileceğini ifade etti.Ons altında 2800 dolar senaryosu📉 Şu an ons altın 2940 dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak, uzmanlara göre 3000 dolar psikolojik direncinin kırılması halinde ons altında sert bir düşüş yaşanabilir. Teknik analizler, 2800 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme ihtimalinin olduğunu gösteriyor.🛑 Bu düşüş, uzun vadeli yatırımcılar için bir alım fırsatı mı? Uzmanlar, altının uzun vadede yükseliş eğiliminde olduğunu ve 2025 yılı içinde ons altının 3100 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor.Altın yükselişini sürdürebilecek mi?2024 yılında altın yüzde 27 oranında değer kazandı ve yatırımcılar için önemli bir güvenli liman olmaya devam ediyor. ABD enflasyonu, faiz politikaları ve küresel ekonomik belirsizlikler, altına olan ilgiyi artırıyor.📌 FED’in olası faiz indirimleri, altının daha cazip bir yatırım aracı haline gelmesine neden olabilir.📌 Altın destekli yatırım fonlarına (ETF) olan talep, fiyatları yukarı yönlü destekleyen bir diğer faktör.Ancak, kısa vadede piyasalarda oynaklık sürebilir ve yatırımcılar için dikkatli olunması gereken bir dönem yaşanabilir.Jeopolitik riskler ve merkez bankalarının rolüAltın fiyatlarını yalnızca ekonomik veriler değil, küresel jeopolitik gelişmeler de doğrudan etkiliyor.🌍 ABD’de yaklaşan başkanlık seçimleri, Çin ve Hindistan gibi büyük ekonomilerin altın rezervlerini artırması, küresel piyasalarda volatiliteyi artıran unsurlar arasında yer alıyor.🏦 Goldman Sachs gibi yatırım bankaları, yıl sonu ons altın hedefini 3100 dolar olarak belirledi.📈 Merkez bankalarının altın alımları, fiyatları destekleyen en önemli unsurlar arasında gösteriliyor.Altın yatırımcıları ne yapmalı?📢 İslam Memiş, özellikle kısa vadeli yatırımcılar için Mart ayında yaşanabilecek düşüşlerin beklenmesi gerektiğini belirtiyor.🔹 Altına yeni yatırım yapmayı düşünenler için mevcut fiyatlar riskli olabilir.🔹 Uzun vadeli yatırımcılar açısından ise altın, hala güçlü bir yükseliş trendinde.🔹 Mart ayında yaşanabilecek geri çekilmeler, alım fırsatı yaratabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/meteoroloji-uyardi-uzmanlardan-surpriz-tahmin-geldi-mart-ayinda-istanbula-kar-firtinasi-mi-geliyor--1094053391.html

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