Prof. İpek Özkal Sayan: Diploma tartışmamız trajikomik

“Trajikomik bir durum aslında. Herhalde dünyanın başka hiçbir yerinde Cumhurbaşkanlarının ya da Cumhurbaşkanı adaylarının diploma meselesi konuşulmuyor ve tartışılmıyordur diye düşünüyorum. Tabii önce Sayın Cumhurbaşkanının diploması üzerinden bu konu Türkiye’de tartışılmaya başlandı. Bunu tabii muhalefet gündeme getirdi. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin Sayın Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterme niyetinde olması ile birlikte aslında Sayın Ekrem İmamoğlu üzerindeki tartışmalar arttı. Zaten uzun zamandır üzerinde sallanan bir demokrasi kılıcı olduğunu biliyoruz. O da bu ‘Ahmak davası’ ile ilgiliydi. Ahmak davası çok uzun süredir yargı sürecinde, bir türlü sonuca varmadı. Bunun dışında Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak farklı soruşturmalar da açıldı. En son da bu diploma meselesi.

Anladığım kadarıyla Sayın Ekrem İmamoğlu’nun okuduğu Kıbrıs’taki üniversitenin o dönemde İstanbul Üniversitesi’nde denkliği yokmuş. Öyle iddia ediliyor. Bunun üzerine bazı bilgiler ve belgeler isteniyor. Üniversitenin de bunun üzerine bir çalışma yapması istenmiş anladığım kadarıyla. Ama tabii bu o dönemde Sayın Ekrem İmamoğlu başvurmuş, üniversite de kabul etmiş. Sayın Ekrem İmamoğlu’nu bağlayacak bir mesele olup olmadığı tartışılır tabii ama ilginç olan bunun uzun zamandır Türkiye’de tartışılması.”