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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Hacıosmanoğlu'na söylüyorum; seni kandırıyorlar
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Hacıosmanoğlu'na söylüyorum; seni kandırıyorlar
Sputnik Türkiye
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor’u 5-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, Türkiye Futbol... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
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Şenol Güneş, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na tarafsız olması gerektiğini hatırlatarak, onu kandıranlara karşı dikkatli olması konusunda uyardı.Geçen hafta yaptığı açıklamalar nedeniyle Hacıosmanoğlu’nun kendisine not gönderdiğini belirten Güneş, "Başkanımı üzmüşüz, bana not attı. Hacıosmanoğlu’na söylüyorum; seni kandırıyorlar, dikkat et. Camialarda taraf olma, sen tarafsızsın. TFF Başkanısın, hepsinin üstündesin" dedi.Hacıosmanoğlu’nun dürüst ve delikanlı bir insan olduğunu bildiğini ifade eden deneyimli teknik adam, federasyon başkanının herhangi bir kulübü destekleyici açıklamalar yapmasının diğer kulüpleri töhmet altında bırakabileceğini söyledi. Güneş, "Federasyon başkanı bir kulüp haksızlığa uğramışsa diğer kulüpleri suçlayacak beyanatlar vermemeli. Üzülüyorum çünkü dürüstlüğünü ve delikanlılığını biliyorum" ifadelerini kullandı.
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trabzonspor, türkiye futbol federasyonu (tff), i̇brahim hacıosmanoğlu, şenol güneş, trabzon, trabzon valiliği, trabzon emniyet müdürlüğü, galatasaray, fenerbahçe
trabzonspor, türkiye futbol federasyonu (tff), i̇brahim hacıosmanoğlu, şenol güneş, trabzon, trabzon valiliği, trabzon emniyet müdürlüğü, galatasaray, fenerbahçe

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Hacıosmanoğlu'na söylüyorum; seni kandırıyorlar

01:05 27.02.2025
© AA / Sefa KaracanŞenol Güneş
Şenol Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© AA / Sefa Karacan
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor’u 5-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yönelik önemli mesajlar vererek tarafsız olması gerektiğini vurguladı.
Şenol Güneş, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na tarafsız olması gerektiğini hatırlatarak, onu kandıranlara karşı dikkatli olması konusunda uyardı.
Geçen hafta yaptığı açıklamalar nedeniyle Hacıosmanoğlu’nun kendisine not gönderdiğini belirten Güneş, "Başkanımı üzmüşüz, bana not attı. Hacıosmanoğlu’na söylüyorum; seni kandırıyorlar, dikkat et. Camialarda taraf olma, sen tarafsızsın. TFF Başkanısın, hepsinin üstündesin" dedi.
Hacıosmanoğlu’nun dürüst ve delikanlı bir insan olduğunu bildiğini ifade eden deneyimli teknik adam, federasyon başkanının herhangi bir kulübü destekleyici açıklamalar yapmasının diğer kulüpleri töhmet altında bırakabileceğini söyledi. Güneş, "Federasyon başkanı bir kulüp haksızlığa uğramışsa diğer kulüpleri suçlayacak beyanatlar vermemeli. Üzülüyorum çünkü dürüstlüğünü ve delikanlılığını biliyorum" ifadelerini kullandı.
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