Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Hacıosmanoğlu'na söylüyorum; seni kandırıyorlar

Şenol Güneş, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na tarafsız olması gerektiğini hatırlatarak, onu kandıranlara karşı dikkatli olması konusunda uyardı.Geçen hafta yaptığı açıklamalar nedeniyle Hacıosmanoğlu’nun kendisine not gönderdiğini belirten Güneş, "Başkanımı üzmüşüz, bana not attı. Hacıosmanoğlu’na söylüyorum; seni kandırıyorlar, dikkat et. Camialarda taraf olma, sen tarafsızsın. TFF Başkanısın, hepsinin üstündesin" dedi.Hacıosmanoğlu’nun dürüst ve delikanlı bir insan olduğunu bildiğini ifade eden deneyimli teknik adam, federasyon başkanının herhangi bir kulübü destekleyici açıklamalar yapmasının diğer kulüpleri töhmet altında bırakabileceğini söyledi. Güneş, "Federasyon başkanı bir kulüp haksızlığa uğramışsa diğer kulüpleri suçlayacak beyanatlar vermemeli. Üzülüyorum çünkü dürüstlüğünü ve delikanlılığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

