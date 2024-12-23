Şenol Güneş ile Volkan Demirel arasında gerginlik: 'Oraya it de gelse hoş geldin demek zorundayım'

"Benim görevim gelene hoş geldin demek. Bekledim ama daha önceden planlanmış bir şey. Oyunculara da söylemiş bana söyleneni söylüyorum. Benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kafasında kurgulamış. Deprem zamanında kendine menfaat sağlayıp da duygu sömürüsü yapanları normal insan olarak görmem ben. Deprem döneminde maçlar oynanmasın dendiğinde zaman ben ise bunları böyle yaparak kazanamazsınız. Bunun ölülerle bir ilgisi yok ki, kulüplerle ilgili bir şey söylüyorum. Alınan kararla ilgili söyledim. Karma karışık bir şey vardı o dönemde. Hatay'da benim dünürüm var, yakınını kaybetti. Yardıma gittim. Güya aklınca şark kurnazlığıyla bir şey söylemeye çalışıyorsunuz, yakışmıyor. Hoş geldin demek benim görevim. İt de gelse oraya fark etmez benim için hoş geldin demek zorundayım. Yok ben kurumsal konuşmuyorum, yok öyle yok böyle. Demagojilerle konuşmayın. Ona diyecek bir şeyim yok."