https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/senol-gunes-ile-volkan-demirel-arasinda-gerginlik-oraya-it-de-gelse-hos-geldin-demek-zorundayim-1091884764.html
Şenol Güneş ile Volkan Demirel arasında gerginlik: 'Oraya it de gelse hoş geldin demek zorundayım'
Şenol Güneş ile Volkan Demirel arasında gerginlik: 'Oraya it de gelse hoş geldin demek zorundayım'
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor 3 maç sonra galip geldi. Sipay Bodrum FK'yı 1-0 yenen Trabzonspor'un Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Bodrum FK Teknik... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T02:22+0300
2024-12-23T02:22+0300
2024-12-23T02:26+0300
spor
şenol güneş
volkan demirel
trabzonspor
bodrumspor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091884914_0:0:2978:1676_1920x0_80_0_0_f5847fcbcf9b30028cc55a870a5abd50.jpg
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenen Trabzonspor, ligde 3 maç aradan sonra galibiyet aldı. Trabzon'daki karşılaşma öncesi ve sonrasında iki takımın teknik direktörleri arasındaki gerginlik maçın en çok konuşulan olayı oldu. Maç öncesi Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in uzattığı eli sıkmadı.Maç sonunda da teknik direktörler arasında soyunma odasına girerken tartışma yaşandı.'Ölüye saygısı olmayan insanın dirisine hiç saygım olmaz'Volkan Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile arasında yaşananlara ilişkin şunları söyledi:'Şenol Güneş'ten hiçbir zaman özür dilemiyorum'Güneş'in bu sözlerinin kendisini çok üzdüğünü söyleyen Demirel yaşananların spor camiasıyla hiç bir ilgisi olmadığını şöyle ifade etti:Şenol Güneş ise Volkan Demirel ile yaşananlarla ilgili, "Benim görevim buraya gelene hoş geldin demek. Oraya 'it' de gelse hoş geldin demek zorundayım" dedi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili konuşan Şenol Güneş şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/mac-sirasinda-sahaya-giren-taraftar-muslera-ve-torreira-ile-fotograf-cektirdi-1091879234.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091884914_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_7e8608b8df5f7fbe7f9bba3030b64294.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şenol güneş, volkan demirel, trabzonspor, bodrumspor
şenol güneş, volkan demirel, trabzonspor, bodrumspor
Şenol Güneş ile Volkan Demirel arasında gerginlik: 'Oraya it de gelse hoş geldin demek zorundayım'
02:22 23.12.2024 (güncellendi: 02:26 23.12.2024)
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor 3 maç sonra galip geldi. Sipay Bodrum FK'yı 1-0 yenen Trabzonspor'un Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel arasında gerginlik yaşandı. Demirel, Güneş'in uzattığı eli sıkmazken, Trabzonspor Teknik Direktörü "Oraya it de gelse hoş geldin demek zorundayım' dedi.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenen Trabzonspor, ligde 3 maç aradan sonra galibiyet aldı.
Trabzon'daki karşılaşma öncesi ve sonrasında iki takımın teknik direktörleri arasındaki gerginlik maçın en çok konuşulan olayı oldu.
Maç öncesi Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in uzattığı eli sıkmadı.
Maç sonunda da teknik direktörler arasında soyunma odasına girerken tartışma yaşandı.
'Ölüye saygısı olmayan insanın dirisine hiç saygım olmaz'
Volkan Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile arasında yaşananlara ilişkin şunları söyledi:
"Öncelikle şunu söyleyeyim, benim camialara saygım her zaman sonsuzdur. Herhangi bir futbol adamına da bugüne kadar saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Bugünkü saygısızlık sayılıyorsa... Sebebini söyleyeceğim. Ben hayatımda iki kere zorlandım. Birisi babamın vefatında, birisi de deprem zamanı. Deprem zamanının 12'nci, 13'üncü gününde şimdi ailelerin acılarını tekrar hatırlatmak istemiyorum ama cenaze varken bizim futbol oynayabileceğimizi söylediler. Söyleyen de Şenol hoca. Ölüye saygısı olmayan insanın dirisine hiç saygım olmaz. Ne söylüyorum, ölüye saygısı olmayanın dirisine hiç saygım olmaz. Orada insanların neler çektiğini, o ailelerin neler çektiğini bir bilsin, camialara şirin gözükmek için de böyle açıklamalar yapmasın."
'Şenol Güneş'ten hiçbir zaman özür dilemiyorum'
Güneş'in bu sözlerinin kendisini çok üzdüğünü söyleyen Demirel yaşananların spor camiasıyla hiç bir ilgisi olmadığını şöyle ifade etti:
"Bu beni çok üzmüştü ki gördüğüm yerde söyleyecektim. Üç yıldır bu işi yapıyorum, hiçbir zaman beni tünelin başında beklediğini görmedim. Şenol hoca bunu tahmin etti, kendinin çünkü yanlış bir şey söylediğini. Orada beni beklemeye çalıştı. Ama ben bugün onunla selamlaşmayacağımı, hatta fotoğraf karesi vermeyeceğimi kendi içimde söylemiştim. Bunu tekrar söylüyorum, camialarla hiçbir alakası yok. Bu tamamen benim şahsi bir durumumdur. Bu yüzden eğer birine de yanlış lanse olduysa bu kamuoyundan özür diliyorum ama Şenol Güneş'ten hiçbir zaman özür dilemiyorum" ifadelerini kullandı.
Şenol Güneş ise Volkan Demirel ile yaşananlarla ilgili, "Benim görevim buraya gelene hoş geldin demek. Oraya 'it' de gelse hoş geldin demek zorundayım" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili konuşan Şenol Güneş şunları söyledi:
"Benim görevim gelene hoş geldin demek. Bekledim ama daha önceden planlanmış bir şey. Oyunculara da söylemiş bana söyleneni söylüyorum. Benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kafasında kurgulamış. Deprem zamanında kendine menfaat sağlayıp da duygu sömürüsü yapanları normal insan olarak görmem ben. Deprem döneminde maçlar oynanmasın dendiğinde zaman ben ise bunları böyle yaparak kazanamazsınız. Bunun ölülerle bir ilgisi yok ki, kulüplerle ilgili bir şey söylüyorum. Alınan kararla ilgili söyledim. Karma karışık bir şey vardı o dönemde. Hatay'da benim dünürüm var, yakınını kaybetti. Yardıma gittim. Güya aklınca şark kurnazlığıyla bir şey söylemeye çalışıyorsunuz, yakışmıyor. Hoş geldin demek benim görevim. İt de gelse oraya fark etmez benim için hoş geldin demek zorundayım. Yok ben kurumsal konuşmuyorum, yok öyle yok böyle. Demagojilerle konuşmayın. Ona diyecek bir şeyim yok."