CHP lideri Özel'den ilk açıklama: Terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı önemlidir'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Bayram ikramiyesi alacak emekliler için tek tek hesapladı
06:33
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul’da taksi sorunu çözülebilir mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi şikayetleri artıyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ÖZEL HABER
Cezaevlerinde yatacak yer yok: 100 bin kişiyi buldu
11:33
5 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mehmet Gem: 'Kaçak acentalık faaliyeti, reel sektörünün iki buçuk katına çıktı'
12:06
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya’dan çocuk oyunları
13:31
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye yatırım yoluyla vatandaşlıkta ilk 10’da
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
SESLİ HABER
Bankamatik yüzünüzü görmeden para vermeyecek
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Yeliz Albayrak: ‘Trump, artık Avrupa'nın arkasında değil'
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Trump'tan “altın kart” hamlesi: 5 milyon dolara ABD vatandaşlığı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
AK Parti’de tasfiye tartışması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Deliller ortada ama dosya kapandı: Hac vurgunu
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Gıda imalatında kullanılan uygunsuz fırçalar sağlığımızı riske mi atıyor?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Evde oynanacak aile oyunları.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Trump’ın yapay zekayla oluşturulmuş Gazze paylaşımının etik yönleri
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. İpek Özkal Sayan siyasetteki gelişmeleri yorumluyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
57 dk
GÜNDEM ÖZEL
İmralı Açıklaması Okundu
17:24
185 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/chp-merkez-yonetim-kurulu-olaganustu-toplandi-teror-orgutunun-silah-birakmasi-ve-kendini-feshetmesi-1094048719.html
CHP lideri Özel'den ilk açıklama: Terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı önemlidir'
CHP lideri Özel'den ilk açıklama: Terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı önemlidir'
Sputnik Türkiye
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Öcalan'ın PKK'nın feshedilmesi çağrısı üzerine CHP Genel Başkanı Özel başkanlığında olağanüstü toplandı. Özel, toplantı... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T21:33+0300
2025-02-27T21:52+0300
türki̇ye
terör
terör örgütü
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
abdullah öcalan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/08/1093494303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c8d9af62baa3be2a49344a92d6854cdb.jpg
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), DEM Parti İmralı heyetinin düzenlediği basın toplantısına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı.Toplantının ardından CHP lideri Özel sosyal medyadan yazılı bir açıklama yaptı. CHP olarak, terörün ve şiddetin her türlüsüne her zaman karşı olduklarını belirten Özgür Özel "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ülkemizin tüm sorunlarının demokratik yollardan çözümü konusunda tarihsel tutarlılığımızı sürdürüyoruz. Aynı şekilde, terörün ve şiddetin her türlüsüne her zaman karşı olduk, bundan sonra da karşı olmaya devam edeceğiz" dedi.'Bugüne kadar yaptığımız katkıları, bundan sonra da esirgemeyeceğiz'Barış için tüm toplumun görüşlerinin, şehit ailelerinin, gazilerin ve bütün mağdurların rızalarının öncelendiği bir çözüme vurgu yapan Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Özel açıklamasında "Terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı önemlidir. Bu çağrının gereklerinin, muhatapları tarafından yapılmasını ve onbinlerce cana mal olan, ağır ekonomik ve toplumsal tahribat yaratan terörün ilelebet sonlanmasını temenni ediyoruz" ifadesine yer verdi.CHP lideri açıklamanın devamında şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/dem-parti-imrali-heyeti-ocalanin-mektubunu-okuyor-1094042838.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/08/1093494303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a10e4949bc3c2731ff9b61c125692557.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
terör, terör örgütü, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), abdullah öcalan
terör, terör örgütü, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), abdullah öcalan

CHP lideri Özel'den ilk açıklama: Terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı önemlidir'

21:33 27.02.2025 (güncellendi: 21:52 27.02.2025)
© AA / Harun ÖzalpCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© AA / Harun Özalp
Abone ol
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Öcalan'ın PKK'nın feshedilmesi çağrısı üzerine CHP Genel Başkanı Özel başkanlığında olağanüstü toplandı. Özel, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı önemlidir" dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), DEM Parti İmralı heyetinin düzenlediği basın toplantısına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı.
Toplantının ardından CHP lideri Özel sosyal medyadan yazılı bir açıklama yaptı. CHP olarak, terörün ve şiddetin her türlüsüne her zaman karşı olduklarını belirten Özgür Özel "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ülkemizin tüm sorunlarının demokratik yollardan çözümü konusunda tarihsel tutarlılığımızı sürdürüyoruz. Aynı şekilde, terörün ve şiddetin her türlüsüne her zaman karşı olduk, bundan sonra da karşı olmaya devam edeceğiz" dedi.

'Bugüne kadar yaptığımız katkıları, bundan sonra da esirgemeyeceğiz'

Barış için tüm toplumun görüşlerinin, şehit ailelerinin, gazilerin ve bütün mağdurların rızalarının öncelendiği bir çözüme vurgu yapan Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kürt meselesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, toplumun tüm kesimlerini kapsayarak, şeffaflıkla ele alınması ve çözülmesi yönündeki tavrımızı koruyoruz. Demokrasi, hukuk devleti ve toplumsal barış için tüm toplumun görüşlerinin, şehit ailelerinin, gazilerimizin ve bütün mağdurların rızalarının öncelendiği çözüm için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bugüne kadar yaptığımız katkıları, bundan sonra da esirgemeyeceğiz.

Özel açıklamasında "Terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı önemlidir. Bu çağrının gereklerinin, muhatapları tarafından yapılmasını ve onbinlerce cana mal olan, ağır ekonomik ve toplumsal tahribat yaratan terörün ilelebet sonlanmasını temenni ediyoruz" ifadesine yer verdi.
CHP lideri açıklamanın devamında şunları ifade etti:

Hiç şüphesiz meseleler, temennilerle değil, güven ortamı tesis edilerek ve icraatlarla çözülür. Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümü ancak iç barışın sağlanmasıyla mümkündür. İç barış ise, otoriter bir sistemde değil, demokratik düzende, hukuk devleti ilkelerine uymakla, adalet ve eşitlikle sağlanır.

Demokratikleşme için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması kadar, mevcut kanunların uygulanmasındaki hukuk dışı yaklaşımların terk edilmesi ve anayasa ihlallerine son verilmesi elzemdir.

Cumhuriyet Halk Partisi, toplumun barış ve demokrasi taleplerinin hiçbir makam, mevki ve aktör tarafından kendi siyasi hedefleri doğrultusunda istismar edilmesine izin vermeyecektir.

Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi doğrultusunda, her zaman barış ve demokrasi çabalarının yanında; savaşın, terörün, çatışmanın ve otokrasinin karşısındayız.

İmralı heyeti PKK elebaşı Öcalan'la yaptıkları görüşmenin fotoğrafını düzenledikleri basın toplantısında yayınladı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
TÜRKİYE
DEM Parti İmralı heyeti Öcalan'ın mektubunu okudu: 'PKK kendini feshetmelidir'
16:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала