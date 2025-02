https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/chp-merkez-yonetim-kurulu-olaganustu-toplandi-teror-orgutunun-silah-birakmasi-ve-kendini-feshetmesi-1094048719.html

CHP lideri Özel'den ilk açıklama: Terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı önemlidir'

CHP lideri Özel'den ilk açıklama: Terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı önemlidir'

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Öcalan'ın PKK'nın feshedilmesi çağrısı üzerine CHP Genel Başkanı Özel başkanlığında olağanüstü toplandı. Özel, toplantı... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), DEM Parti İmralı heyetinin düzenlediği basın toplantısına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı.Toplantının ardından CHP lideri Özel sosyal medyadan yazılı bir açıklama yaptı. CHP olarak, terörün ve şiddetin her türlüsüne her zaman karşı olduklarını belirten Özgür Özel "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ülkemizin tüm sorunlarının demokratik yollardan çözümü konusunda tarihsel tutarlılığımızı sürdürüyoruz. Aynı şekilde, terörün ve şiddetin her türlüsüne her zaman karşı olduk, bundan sonra da karşı olmaya devam edeceğiz" dedi.'Bugüne kadar yaptığımız katkıları, bundan sonra da esirgemeyeceğiz'Barış için tüm toplumun görüşlerinin, şehit ailelerinin, gazilerin ve bütün mağdurların rızalarının öncelendiği bir çözüme vurgu yapan Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Özel açıklamasında "Terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı önemlidir. Bu çağrının gereklerinin, muhatapları tarafından yapılmasını ve onbinlerce cana mal olan, ağır ekonomik ve toplumsal tahribat yaratan terörün ilelebet sonlanmasını temenni ediyoruz" ifadesine yer verdi.CHP lideri açıklamanın devamında şunları ifade etti:

