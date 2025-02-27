https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/89-yasindaki-fifa-eski-baskani-blatter-rusvet-davasinda-tanik-olarak-ifade-verdi-hatirlamiyorum-1094048596.html

89 yaşındaki FIFA eski Başkanı Blatter rüşvet davasında tanık olarak ifade verdi: 'Hatırlamıyorum'

89 yaşındaki FIFA eski Başkanı Blatter rüşvet davasında tanık olarak ifade verdi: 'Hatırlamıyorum'

Sputnik Türkiye

Eski FIFA Başkanı Joseph Blatter, Frankfurt Bölge Mahkemesi'nde görülen 2006 Dünya Kupası davasında, organizasyonla ilgili şüpheli para akışları hakkında bilgi... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T21:10+0300

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2025-02-27T21:10+0300

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rüşvet teklifi

rüşvetçilik

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2006 dünya kupası

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Eski FIFA Başkanı Joseph Blatter, 2006 Dünya Kupası'yla ilgili rüşvet iddialarına ilişkin davada tanık olarak ifade verdi. Blatter, Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) FIFA'ya aktardığı 6.7 milyon euroyu 'sadece bir bankacılık işlemi' olarak nitelendirdi. Franz Beckenbauer'ın eski ortağı Fedor Radmann ise paranın FIFA'dan alınan 250 milyon franklık hibe için teminat olarak kullanıldığını iddia etti. Blatter, Beckenbauer ile yaptığı görüşmeyi hatırlamadığını belirtirken davada tek sanık olan eski DFB Başkanı Theo Zwanziger, vergi kaçırma suçlamalarını reddetti. Duruşmada eski başkanın akli melekelerinin yerinde olduğu ifade edildi.Beckenbauer, 2006 Dünya Kupası ev sahipliği sürecinde rüşvet iddialarıyla gündeme gelmişti. İddiaya göre 2002 yılında Louis-Dreyfus, Dünya Kupası Organizasyon Komitesi Başkanı Franz Beckenbauer'ın hesabına 10 milyon İsviçre frangı tutarında bir kredi transfer etmişti. Bu para, daha sonra FIFA Başkan Yardımcısı Mohamed bin Hammam'ın Katar'daki bir şirket hesabına aktarıldı.

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