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Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Göztepe çeyrek finale yükseldi
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Göztepe çeyrek finale yükseldi
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK’yı 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler, grubu lider tamamladığı... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK’yı 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 17 ve 27. dakikalarda Anderson Talisca, 23. dakikada Youssef En-Nesyri ve 83. dakikada Filip Kostic kaydetti. Gaziantep FK’nin tek golü ise 75. dakikada Anel Husic’ten geldi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, adını çeyrek finale yazdırırken, 3 puanda kalan Gaziantep FK kupaya veda etti. Göztepe ise Kasımpaşa’yı 5-0’lık farklı skorla geçerek çeyrek finale adını yazdırdı.Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş sonucunda Göztepe ve Fenerbahçe’nin çeyrek final müsabakasındaki rakibi belli olacak.
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Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Göztepe çeyrek finale yükseldi

18:43 27.02.2025 (güncellendi: 18:44 27.02.2025)
© AA / Mustafa YalçınFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© AA / Mustafa Yalçın
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Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK’yı 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler, grubu lider tamamladığı için çeyrek final kurasında seri başı olacak. Göztepe ise Kasımpaşa’yı 5-0’lık farklı skorla geçerek B Grubu’nu gol yemeden tamamladı ve 2. sırada yer alarak çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK’yı 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 17 ve 27. dakikalarda Anderson Talisca, 23. dakikada Youssef En-Nesyri ve 83. dakikada Filip Kostic kaydetti. Gaziantep FK’nin tek golü ise 75. dakikada Anel Husic’ten geldi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, adını çeyrek finale yazdırırken, 3 puanda kalan Gaziantep FK kupaya veda etti. Göztepe ise Kasımpaşa’yı 5-0’lık farklı skorla geçerek çeyrek finale adını yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş sonucunda Göztepe ve Fenerbahçe’nin çeyrek final müsabakasındaki rakibi belli olacak.
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