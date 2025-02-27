https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/turkiye-kupasinda-fenerbahce-ve-goztepe-ceyrek-finale-yukseldi-1094047196.html

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Göztepe çeyrek finale yükseldi

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Göztepe çeyrek finale yükseldi

Sputnik Türkiye

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK’yı 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler, grubu lider tamamladığı... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T18:43+0300

2025-02-27T18:43+0300

2025-02-27T18:44+0300

spor

göztepe

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

ziraat türkiye kupası

maç

tarihi maç

maç yayını

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093872242_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3c9e04898cff824062aec851560e223.jpg

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK’yı 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 17 ve 27. dakikalarda Anderson Talisca, 23. dakikada Youssef En-Nesyri ve 83. dakikada Filip Kostic kaydetti. Gaziantep FK’nin tek golü ise 75. dakikada Anel Husic’ten geldi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, adını çeyrek finale yazdırırken, 3 puanda kalan Gaziantep FK kupaya veda etti. Göztepe ise Kasımpaşa’yı 5-0’lık farklı skorla geçerek çeyrek finale adını yazdırdı.Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş sonucunda Göztepe ve Fenerbahçe’nin çeyrek final müsabakasındaki rakibi belli olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/karadeniz-derbisinde-7-gol-cikti-trabzonspor-ve-iskenderunspor-ceyrek-finale-yukseldi-1094016151.html

göztepe

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

göztepe, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, ziraat türkiye kupası, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı