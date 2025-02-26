https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/populer-dizi-siyah-kalp-icin-beklenmedik-final-karari-son-bolum-ne-zaman-yayinlanacak-1093985973.html
Popüler dizi 'Siyah Kalp' için beklenmedik final kararı: Son bölüm ne zaman yayınlanacak?
Popüler dizi 'Siyah Kalp' için beklenmedik final kararı: Son bölüm ne zaman yayınlanacak?
Sputnik Türkiye
Show TV'nin sevilen dizisi "Siyah Kalp" için final kararı alındı! 26. bölümüyle ekranlara veda edecek olan dizinin final tarihi belli oldu. Peki, "Siyah Kalp" neden bitiyor? Son bölüm ne zaman yayınlanacak?
2025-02-26T06:48+0300
2025-02-26T06:48+0300
2025-02-26T06:48+0300
yaşam
show tv
nuh
hafsanur sancaktutan
dizi
final
final
bölüm
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Show TV’nin Kapadokya’nın eşsiz manzaralarında çekilen dizisi "Siyah Kalp", ekran yolculuğunu tamamlıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, kanal yönetimi ve yapım ekibi bir süredir dizinin geleceğini masaya yatırıyordu. Alınan karar doğrultusunda 26. bölümde final yapılacağı oyunculara ve ekibe bildirildi.Her hafta perşembe akşamları ekrana gelen dizi, drama ve gerilim dolu senaryosuyla dikkat çekiyordu. Ancak izlenme oranlarının beklentileri karşılamaması nedeniyle yapımın erken final yapmasına karar verildiği öne sürülüyor."Siyah Kalp" final bölümüyle veda ediyorBaşrollerinde Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek) ve Leyla Tanlar (Sevilay) gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, bu hafta 22. bölümüyle ekrana gelecek. Final bölümü ise 27 Mart’ta yayınlanacak 26. bölüm olacak.Senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın’ın üstlendiği yapım, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuna rağmen ekran ömrünü tamamlıyor.İzleyiciden Son vedaDiziye olan ilgilerine rağmen final kararına üzülen Siyah Kalp hayranları, sosyal medyada dizinin devam etmesi için kampanyalar başlatsa da yapımcı ve kanal yönetimi bu kararından geri adım atmadı. "Siyah Kalp", 27 Mart Perşembe akşamı son bölümüyle ekranlara veda edecek.
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Popüler dizi 'Siyah Kalp' için beklenmedik final kararı: Son bölüm ne zaman yayınlanacak?
Show TV’de geçtiğimiz eylül ayında yayın hayatına başlayan "Siyah Kalp" dizisi için final kararı alındı. Bir süredir sona ereceği konuşulan dizinin 26. bölümle ekranlara veda edeceği kesinleşti. Tims&B imzalı yapımın final bölümü, 27 Mart Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak.
Show TV’nin Kapadokya’nın eşsiz manzaralarında çekilen dizisi "Siyah Kalp", ekran yolculuğunu tamamlıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, kanal yönetimi ve yapım ekibi bir süredir dizinin geleceğini masaya yatırıyordu. Alınan karar doğrultusunda 26. bölümde final yapılacağı oyunculara ve ekibe bildirildi.Her hafta perşembe akşamları ekrana gelen dizi, drama ve gerilim dolu senaryosuyla dikkat çekiyordu. Ancak izlenme oranlarının beklentileri karşılamaması nedeniyle yapımın erken final yapmasına karar verildiği öne sürülüyor.
"Siyah Kalp" final bölümüyle veda ediyor
Başrollerinde Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek) ve Leyla Tanlar (Sevilay)
gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, bu hafta 22. bölümüyle ekrana gelecek
. Final bölümü ise 27 Mart’ta yayınlanacak 26. bölüm olacak.
Senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı
, yönetmenliğini ise Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın’ın üstlendiği
yapım, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuna rağmen
ekran ömrünü tamamlıyor.İzleyiciden
Diziye olan ilgilerine rağmen final kararına üzülen Siyah Kalp hayranları, sosyal medyada dizinin devam etmesi için kampanyalar başlatsa da yapımcı ve kanal yönetimi bu kararından geri adım atmadı. "Siyah Kalp", 27 Mart Perşembe akşamı son bölümüyle ekranlara veda edecek.