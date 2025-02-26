https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/populer-dizi-siyah-kalp-icin-beklenmedik-final-karari-son-bolum-ne-zaman-yayinlanacak-1093985973.html

Popüler dizi 'Siyah Kalp' için beklenmedik final kararı: Son bölüm ne zaman yayınlanacak?

Popüler dizi 'Siyah Kalp' için beklenmedik final kararı: Son bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sputnik Türkiye

Show TV'nin sevilen dizisi "Siyah Kalp" için final kararı alındı! 26. bölümüyle ekranlara veda edecek olan dizinin final tarihi belli oldu. Peki, "Siyah Kalp" neden bitiyor? Son bölüm ne zaman yayınlanacak?

2025-02-26T06:48+0300

2025-02-26T06:48+0300

2025-02-26T06:48+0300

yaşam

show tv

nuh

hafsanur sancaktutan

dizi

final

final

bölüm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084823823_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2ef0e92b628a083ce313fef644d1bdab.jpg

Show TV’nin Kapadokya’nın eşsiz manzaralarında çekilen dizisi "Siyah Kalp", ekran yolculuğunu tamamlıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, kanal yönetimi ve yapım ekibi bir süredir dizinin geleceğini masaya yatırıyordu. Alınan karar doğrultusunda 26. bölümde final yapılacağı oyunculara ve ekibe bildirildi.Her hafta perşembe akşamları ekrana gelen dizi, drama ve gerilim dolu senaryosuyla dikkat çekiyordu. Ancak izlenme oranlarının beklentileri karşılamaması nedeniyle yapımın erken final yapmasına karar verildiği öne sürülüyor."Siyah Kalp" final bölümüyle veda ediyorBaşrollerinde Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek) ve Leyla Tanlar (Sevilay) gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, bu hafta 22. bölümüyle ekrana gelecek. Final bölümü ise 27 Mart’ta yayınlanacak 26. bölüm olacak.Senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın’ın üstlendiği yapım, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuna rağmen ekran ömrünü tamamlıyor.İzleyiciden Son vedaDiziye olan ilgilerine rağmen final kararına üzülen Siyah Kalp hayranları, sosyal medyada dizinin devam etmesi için kampanyalar başlatsa da yapımcı ve kanal yönetimi bu kararından geri adım atmadı. "Siyah Kalp", 27 Mart Perşembe akşamı son bölümüyle ekranlara veda edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/izmire-kar-yagdi-1093983964.html

nuh

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

siyah kalp final, siyah kalp dizisi bitiyor mu, siyah kalp final bölümü ne zaman, siyah kalp neden bitiyor, siyah kalp 26. bölüm final, siyah kalp show tv final, siyah kalp dizisi neden final yapıyor, siyah kalp son bölüm tarihi, siyah kalp oyuncu kadrosu, siyah kalp final bölümü hangi gün, siyah kalp 27 mart final, siyah kalp dizisi kaç bölüm sürecek, siyah kalp dizisi reytingleri, siyah kalp dizisi konusu, siyah kalp final sebebi, show tv siyah kalp final yapıyor, siyah kalp dizisi son bölüm fragmanı, siyah kalp dizisi izleyici yorumları, siyah kalp final bölümü özeti, siyah kalp dizisi bitiş tarihi