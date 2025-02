https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/emeklilikler-tek-tek-iptal-ediliyor-hizmet-dokumunde-s-harfi-olanlar-dikkat-sgk-odemeleri-faiziyle-1093990259.html

Emeklilikler tek tek iptal ediliyor: Hizmet dökümünde ‘S’ harfi olanlar dikkat, SGK ödemeleri faiziyle geri alıyor

Emeklilikler tek tek iptal ediliyor: Hizmet dökümünde 'S' harfi olanlar dikkat, SGK ödemeleri faiziyle geri alıyor

SGK, sahte sigorta ile haksız yere emekli olanlara yönelik büyük bir denetim başlattı! 2023’te 89 bin, 2024’te 100 bine yakın sahte sigortalı tespit edildi. Hizmet dökümünde ‘S’ harfi bulunanların emeklilikleri iptal edilecek

SGK, son iki yılda artan sahte sigortalılık vakalarını tespit etmek için geniş çaplı bir denetim başlattı. Yapılan incelemelerde sahte iş yerleri üzerinden yapılan sigorta bildirimleri tek tek incelendi.📌 2023’te 89 bin, 2024’te 100 bine yakın sahte sigortalılık vakası tespit edildi.📌 SGK, sahte sigorta işlemleriyle bağlantılı 2 bin 114 iş yerini sahte ilan etti.📌 Haksız yere emekli olanların maaşları kesilecek, ödenen paralar iade edilecek.Özellikle sigorta primleri ödenmiş gibi gösterilen kişilere yönelik incelemeler derinleşirken, bu yolla emekli olanların maaşlarının iptal edileceği duyuruldu.Hizmet dökümünde 'S' harfi olanlar dikkatSGK, sahte sigorta işlemlerini hizmet dökümündeki özel harf kodlarıyla belirliyor. Eğer hizmet dökümünde ‘S’ harfi bulunuyorsa, bu kişinin sahte sigortalı olduğu anlamına geliyor ve emeklilik hakkı iptal ediliyor.📌 ‘S’ harfi: Sahte sigortalılık tespit edilen kişileri gösterir.📌 ‘Ş’ harfi: Şüpheli sigortalılık vakalarını ifade eder.📌 ‘K’ harfi: Kontrollü inceleme altındaki iş yerlerini gösterir.Bu kodlardan herhangi birine sahip olanlar hakkında SGK detaylı inceleme başlatırken, sahte sigorta ile emekli olan kişilerin maaşları tamamen kesilecek ve geçmişte yapılan ödemeler faiziyle geri alınacak.Haksız emekli maaşları geri alınıyorSGK, sahte sigortalılık nedeniyle haksız yere alınan maaşları ve sosyal güvenlik ödemelerini geri tahsil etmek için iki farklı yöntem uyguluyor:📌 SGK kaynaklı hata varsa: Son 5 yıllık ödemeler faizsiz geri alınacak.📌 Emekliden kaynaklı sahte sigorta işlemi varsa: Son 10 yılın maaş ödemeleri yasal faiziyle geri tahsil edilecek.Sahte sigorta işlemlerine karışan iş yerlerine de ağır cezalar uygulanıyor. Bu kapsamda 2 milyar 36 milyon TL ceza kesildiği açıklandı.Sahte sigortalılık nedir ve nasıl yapılıyor?Sahte sigortalılık, kişinin fiilen çalışmadığı halde bir iş yerinde çalışıyormuş gibi gösterilerek sigorta primi yatırılmasıdır. En yaygın sahte sigortalılık yöntemleri şunlardır:📌 Yakın akrabalar veya tanıdıklar üzerinden sigortalı gösterilmek.📌 Gerçekte faaliyet göstermeyen iş yerleri üzerinden sigorta primi ödemek.📌 Emekli olabilmek için çalışmadığı halde sigortalı gibi prim ödemek.SGK, bu tür usulsüzlükleri tespit etmek için özel denetim ekipleriyle incelemelerini sürdürüyor.Sahte emeklilik nasıl i̇ptal ediliyor?SGK, sahte sigorta işlemleri tespit edilen kişilerin emeklilik haklarını iptal etmek için belirli bir prosedür izliyor:📌 1. Dosya incelemesi: Şüpheli sigortalılar belirlenerek detaylı denetime alınıyor.📌 2. Usulsüzlük tespiti: Sahte sigorta işlemi kesinleşirse emeklilik iptal ediliyor.📌 3. Resmi bildirim: Emekli maaşı kesiliyor ve ödenen maaşların geri ödenmesi için kişiye tebligat yapılıyor.📌 4. İtiraz hakkı: Maaşı iptal edilen kişiler, 7 gün içinde SGK’ya itiraz edebiliyor.SGK, özellikle naylon şirketler aracılığıyla yapılan prim ödemelerine odaklanarak haksız emeklilik haklarını geri almayı hedefliyor.Sahte emeklilikle karşılaşanlar ne yapmalı?Eğer bir kişi, emekliliğinin iptal edildiğine dair SGK’dan resmi bir bildirim alırsa, öncelikle durumu öğrenmek için SGK ile iletişime geçmeli.📌 Haksız yere işlem yapıldığını düşünenler, belgeleriyle SGK'ya itiraz edebilir.📌 Sahte sigorta tespiti kesinleşirse, kişi ödenen maaşları faiziyle geri ödemek zorunda kalır.📌 Yasal süreçlere uygun olarak, Tüketici Hakem Heyeti veya mahkemeye başvuru yapılabilir.SGK’nın sahte emeklilikle mücadelesi devam ediyorSGK, sahte sigorta işlemlerini tespit etmek için her yıl denetimlerini artırıyor. Geriye dönük incelemelerde zaman sınırlaması bulunmadığından, geçmişte yapılan usulsüzlükler her an ortaya çıkarılabiliyor.📌 SGK, sahte emeklilikle mücadelede sıfır tolerans politikası uyguluyor.📌 Sahte sigortalılık yoluyla kazanılan emeklilik hakları iptal ediliyor.📌 Haksız kazanç sağlayanlar için hem para cezaları hem de yasal yaptırımlar uygulanıyor.

