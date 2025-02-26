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Taksilerde yeni uygulama, artık zorunlu olacak: Sadece 3 gün kaldı
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1 Mart 2025 itibarıyla ticari taksilerde araç içi kamera zorunluluğu resmen yürürlüğe giriyor. Yeni düzenlemeye göre, kamerası olmayan taksiler trafiğe... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
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kamera
muayene
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Ticari taksilerde kamera zorunluluğu 1 Mart 2025 itibarıyla devreye giriyor. Bu tarihten sonra, araç içi kamera sistemi bulunmayan taksiler trafiğe çıkamayacak. Düzenlemeye uymayan araçlar muayeneden geçemeyecek, dolayısıyla çalışma izni de alamayacak.Yeni sistem, yalnızca yolcu bölümünü değil, sürücü koltuğu ve ön yol görüşünü de kayıt altına alacak şekilde tasarlandı. Kamera sisteminin amacı, hem yolcu hem de sürücü güvenliğini artırmak ve olası suç olaylarına karşı caydırıcılık sağlamak.Kamera kayıtları en az 1 ay saklanacakİçişleri Bakanlığı, araç içi kamera kayıtlarının en az 1 ay boyunca saklanmasını zorunlu hale getirdi. Kayıt süreleri, taksilerin bağlı olduğu İl Ulaşım Koordinasyon Merkezleri ve İl Trafik Komisyonları tarafından artırılabilecek.Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, gerekli gördüğü durumlarda bu görüntülere erişim sağlayarak suç olaylarına hızlı müdahale edebilecek. Bu düzenleme, taksi şoförlerine yönelik saldırıları ve hırsızlık vakalarını en aza indirmeyi amaçlıyor.Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandıİçişleri Bakanlığı, ticari taksilere kamera zorunluluğu getiren düzenlemeyi 29 Kasım 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı. Yeni kurallar kapsamında, acil durum butonu ve kamera sistemleri zorunlu hale getirildi.Düzenleme, taksi şoförlerinin karşılaştığı güvenlik tehditlerini azaltmak, yolcu güvenliğini artırmak ve suçları aydınlatmada daha etkili kanıtlar sunmak amacıyla yürürlüğe konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/arac-muayene-istasyonlarinda-yeni-donem-muayene-ucretleri-ne-kadar-olacak-ucretsiz-hizmetler-1093987861.html
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taksi, kamera, muayene, araç muayene
taksi, kamera, muayene, araç muayene

Taksilerde yeni uygulama, artık zorunlu olacak: Sadece 3 gün kaldı

09:20 26.02.2025 (güncellendi: 09:30 26.02.2025)
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© AA
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1 Mart 2025 itibarıyla ticari taksilerde araç içi kamera zorunluluğu resmen yürürlüğe giriyor. Yeni düzenlemeye göre, kamerası olmayan taksiler trafiğe çıkamayacak ve muayeneden geçemeyecek. Kayıt altına alınan görüntüler en az 1 ay saklanacak ve güvenlik güçleri gerektiğinde bu kayıtlara erişebilecek.
Ticari taksilerde kamera zorunluluğu 1 Mart 2025 itibarıyla devreye giriyor. Bu tarihten sonra, araç içi kamera sistemi bulunmayan taksiler trafiğe çıkamayacak. Düzenlemeye uymayan araçlar muayeneden geçemeyecek, dolayısıyla çalışma izni de alamayacak.
Yeni sistem, yalnızca yolcu bölümünü değil, sürücü koltuğu ve ön yol görüşünü de kayıt altına alacak şekilde tasarlandı. Kamera sisteminin amacı, hem yolcu hem de sürücü güvenliğini artırmak ve olası suç olaylarına karşı caydırıcılık sağlamak.

Kamera kayıtları en az 1 ay saklanacak

İçişleri Bakanlığı, araç içi kamera kayıtlarının en az 1 ay boyunca saklanmasını zorunlu hale getirdi. Kayıt süreleri, taksilerin bağlı olduğu İl Ulaşım Koordinasyon Merkezleri ve İl Trafik Komisyonları tarafından artırılabilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, gerekli gördüğü durumlarda bu görüntülere erişim sağlayarak suç olaylarına hızlı müdahale edebilecek. Bu düzenleme, taksi şoförlerine yönelik saldırıları ve hırsızlık vakalarını en aza indirmeyi amaçlıyor.

Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı

İçişleri Bakanlığı, ticari taksilere kamera zorunluluğu getiren düzenlemeyi 29 Kasım 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı. Yeni kurallar kapsamında, acil durum butonu ve kamera sistemleri zorunlu hale getirildi.
Düzenleme, taksi şoförlerinin karşılaştığı güvenlik tehditlerini azaltmak, yolcu güvenliğini artırmak ve suçları aydınlatmada daha etkili kanıtlar sunmak amacıyla yürürlüğe konuldu.
İkinci el araç - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
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