https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/cumhurbaskani-erdogan-duyurdu-vatandaslik-maasi-nedir-1093980193.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Vatandaşlık maaşı nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Vatandaşlık maaşı nedir?

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı vatandaşlık maaşı, dar gelirli ailelere asgari ücretin üçte ikisi oranında nakdi destek sağlayacak bir sosyal yardım... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-25T19:01+0300

2025-02-25T19:01+0300

2025-02-25T19:01+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dar gelirli vatandaşlar için duyurduğu yeni sosyal destek programı olan 'vatandaşlık maaşı', halkın yoğun ilgisini çekti. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, programın detaylarını paylaşarak, hane gelirlerinin asgari ücretin üçte ikisinin altında olan ailelere nakdi destek sağlanacağını açıkladı. İşte vatandaşlık maaşı hakkında merak edilen tüm detaylar...Vatandaşlık maaşı nedir?Vatandaşlık maaşı, dar gelirli ailelerin ekonomik durumunu iyileştirmek amacıyla hayata geçirilmesi planlanan bir sosyal yardım program olarak açıklandı. Bu kapsamda, hane geliri asgari ücretin üçte ikisinin altında olan ailelere düzenli nakdi destek sağlanacak. Program, özellikle ihtiyaç sahibi ve sosyal yardıma muhtaç bireylerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki dönemde aile bazlı vatandaşlık maaşı teklifimiz var. Her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir geliri olmasını temin etmek, o kadar geliri yoksa üstünü tamamlamak üzere tekliflerimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.Vatandaşlık maaşına kimler başvurabilir?Vatandaşlık maaşından yararlanmak için belirli şartların sağlanması gerekiyor. İşte başvuru yapabilecek kişilerin taşıması gereken kriterler:Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek?Vatandaşlık maaşı, özellikle dar gelirli ve sosyal yardıma muhtaç ailelere yönelik olacak. Program kapsamında;düzenli nakdi yardım alabilecek. Bu destek, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına ve yaşam standartlarını yükseltmelerine yardımcı olacak.Vatandaşlık maaşı başvuruları ne zaman?AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, vatandaşlık maaşı ile ilgili kanun teklifinin sunulduğunu duyurdu. Ancak başvuruların ne zaman başlayacağına dair kesin bir tarih henüz açıklanmadı. Programın hayata geçirilmesi için öncelikle yasal sürecin tamamlanması gerekiyor.Ev kadınlarına emeklilik hakkı ne zaman?Numan Kurtulmuş, vatandaşlık maaşı programının yanı sıra ev kadınlarına yönelik önemli bir müjdeyi de paylaştı. Ev kadınları için emeklilik hakkı getirileceğini belirten Kurtulmuş, "Ev kadınlarına da milletvekilleri gibi yıpranma payını koyarak emeklilik hakkını inşallah getireceğiz. Böylece çok büyük bir rahatlama olacak" dedi.

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