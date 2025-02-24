https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/sgk-100-bine-yakin-sahte-sigorta-tespit-etti-maaslar-kesilecek-verilen-para-faiziyle-geri-alinacak-1093925088.html
SGK, 100 bine yakın sahte sigorta tespit etti: Maaşlar kesilecek, verilen para faiziyle geri alınacak
SGK, 100 bine yakın sahte sigorta tespit etti: Maaşlar kesilecek, verilen para faiziyle geri alınacak
Sputnik Türkiye
SGK, 2023'te 89 bin, 2024'te ise 100 bine yakın sahte sigorta tespit etti. Naylon şirketler üzerinden yapılan prim ödemelerine odaklanırken, usulsüzlük tespit... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-24T11:15+0300
2025-02-24T11:15+0300
2025-02-24T11:15+0300
ekonomi
sgk
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sigorta
sigorta dolandırıcılığı
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Sahte, hileli emeklilik ve prim usulsüzlüklerinin peşine düşen SGK, geri dönük işlemler sonucunda 2024'te 100 bine yakın usulsüzlük tespit etti. Usulsüzlüklere yönelik cezai işlem yürüten SGK, şüpheli işlemlere ilişkin de emeklilere tebligat göndererek ifadeye çağırıyor. Şüpheli işleme muhatap vatandaşların üç iş günü içinde SGK'ya gidip ifade vermesi gerekiyor. Usulsüzlük tespitinde hata SGK'dan kaynaklanıyorsa geriye doğru faizsiz 5 yıl, vatandaştan kaynaklanıyorsa geriye doğru faiziyle birlikte 10 yıl yapılmış ödemeler tahsil ediliyor. SGK, cezai işlemler için de savcılıklara suç duyurusunda bulunuyor.Sahte sigorta nedir? En çok hangi durumlarda 'sahte' sigorta yaptırılıyor?Sigortalı bildirildiği işyerinde gerçekte çalışmayan bir kişi, başka bir işle meşgul olsa veya başka bir iş yerinde ya da başka bir işte çalışıyor olsa dahi, fiilen çalışmadığı iş yerinden yapılan sigortalı bildirimi sahte sigortalılık sayılıyor.En çok kimler sahte sigorta yaptırıyor?Bu durum, yalnızca kayıt ve belge üstünde sigortalı gösterilme işlemi olarak açıklanıyor. Eş, dost ve akrabalar üzerinde yaygın gerçekleştirilen sahte sigortalılıkta son dönemde emeklilik hakkına sahip olma ve geçici iş göremezlik ödeneği almak isteyen hamile kadınların sigortalı gösterilmesinde artış gözlemleniyor.Emeklilik iptal ediliyor mu?Sabah'ın haberine göre, emekli aylığı ve emeklilik iptalleri, genellikle kişilerin iş yerinde fiilen çalışmamasına rağmen adlarına sigortalı bildirimi yapılması ve bu sahte sigortalılıktan dolayı emekli olmaları durumunda gerçekleşiyor. SGK, denetimlerinde özellikle "naylon şirketler" üzerinden yapılan prim ödemelerine odaklanıyor. Bu yöntemde, fiili bir çalışma olmadan, kişinin sadece emeklilik hakkı kazanabilmesi için sahte sigorta bildirimi yapılıyor.Usulsüz emeklilik işlemlerinde hangi yaptırımlar uygulanır? Alınan maaşlar geri mi ödenir?Yapılan incelemeler sonucunda yersiz ödeme tespit edilmesi durumunda, bu ödemelerin tahsiline ilişkin belirli kurallar uygulanır. Eğer yersiz ödemenin sebebi SGK'nın hatalı işlemi (örneğin, aylığa hak kazanma koşullarının hatalı tespiti) ise tespit tarihinden itibaren geriye doğru 5 yıl içindeki ödemeler tahsil edilir.Geri ödemelerde faiz uygulanıyor mu?Ayrıca, tespit tarihinden geriye doğru 24 ay içinde yapılan ödemeler için faiz uygulanmaz. Öte yandan yersiz ödemenin sigortalının kusurundan (örneğin sahte hizmet veya yanıltıcı/sahte belge kullanımı) kaynaklanması durumunda, tespit tarihinden geriye doğru 10 yıl içindeki ödemeler tahsil edilir ve bu ödemelere faiz uygulanır.Usulsüzlük tespiti halinde, emeklilik iptal edilir, kişilere ödenen maaşların yasal faizi ile SGK'ya geri ödemesi istenir, sigortalı bildiren iş yeri sahipleri ve sigortalı bildirilen kişiler hakkında cumhuriyet savcılıklarına resmî belgede sahtecilik ve SGK'yı zarar uğratma suçları çerçevesinde suç duyurusunda bulunulur..
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/sgk-uzmani-ozgur-erdursun-uyardi-emekli-maasiniz-kesilebilir-1092533412.html
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sahte sigorta, sahte sigorta nasıl tespit edilir, sahte sigorta tespit edilirse ne olur, sgk sahte sigortayı nasıl tespit eder, en çok kimler sahte sigorta yaptırıyor, sahte sigorta yaptıran ceza öder mi, sahte sigorta emeklilik maaşı, sahte sigorta nasıl iptal edilir
sahte sigorta, sahte sigorta nasıl tespit edilir, sahte sigorta tespit edilirse ne olur, sgk sahte sigortayı nasıl tespit eder, en çok kimler sahte sigorta yaptırıyor, sahte sigorta yaptıran ceza öder mi, sahte sigorta emeklilik maaşı, sahte sigorta nasıl iptal edilir
SGK, 100 bine yakın sahte sigorta tespit etti: Maaşlar kesilecek, verilen para faiziyle geri alınacak
SGK, 2023'te 89 bin, 2024'te ise 100 bine yakın sahte sigorta tespit etti. Naylon şirketler üzerinden yapılan prim ödemelerine odaklanırken, usulsüzlük tespit edilen emeklilikler iptal edilecek, ödenen maaşlar faiziyle geri alınacak.
Sahte, hileli emeklilik ve prim usulsüzlüklerinin peşine düşen SGK, geri dönük işlemler sonucunda 2024'te 100 bine yakın usulsüzlük tespit etti. Usulsüzlüklere yönelik cezai işlem yürüten SGK, şüpheli işlemlere ilişkin de emeklilere tebligat göndererek ifadeye çağırıyor. Şüpheli işleme muhatap vatandaşların üç iş günü içinde SGK'ya gidip ifade vermesi gerekiyor. Usulsüzlük tespitinde hata SGK'dan kaynaklanıyorsa geriye doğru faizsiz 5 yıl, vatandaştan kaynaklanıyorsa geriye doğru faiziyle birlikte 10 yıl yapılmış ödemeler tahsil ediliyor. SGK, cezai işlemler için de savcılıklara suç duyurusunda bulunuyor.
Sahte sigorta nedir? En çok hangi durumlarda 'sahte' sigorta yaptırılıyor?
Sigortalı bildirildiği işyerinde gerçekte çalışmayan bir kişi, başka bir işle meşgul olsa veya başka bir iş yerinde ya da başka bir işte çalışıyor olsa dahi, fiilen çalışmadığı iş yerinden yapılan sigortalı bildirimi sahte sigortalılık sayılıyor.
En çok kimler sahte sigorta yaptırıyor?
Bu durum, yalnızca kayıt ve belge üstünde sigortalı gösterilme işlemi olarak açıklanıyor. Eş, dost ve akrabalar üzerinde yaygın gerçekleştirilen sahte sigortalılıkta son dönemde emeklilik hakkına sahip olma ve geçici iş göremezlik ödeneği almak isteyen hamile kadınların sigortalı gösterilmesinde artış gözlemleniyor.
Emeklilik iptal ediliyor mu?
Sabah'ın haberine göre, emekli aylığı ve emeklilik iptalleri, genellikle kişilerin iş yerinde fiilen çalışmamasına rağmen adlarına sigortalı bildirimi yapılması ve bu sahte sigortalılıktan dolayı emekli olmaları durumunda gerçekleşiyor. SGK, denetimlerinde özellikle "naylon şirketler" üzerinden yapılan prim ödemelerine odaklanıyor. Bu yöntemde, fiili bir çalışma olmadan, kişinin sadece emeklilik hakkı kazanabilmesi için sahte sigorta bildirimi yapılıyor.
Usulsüz emeklilik işlemlerinde hangi yaptırımlar uygulanır? Alınan maaşlar geri mi ödenir?
Yapılan incelemeler sonucunda yersiz ödeme tespit edilmesi durumunda, bu ödemelerin tahsiline ilişkin belirli kurallar uygulanır. Eğer yersiz ödemenin sebebi SGK'nın hatalı işlemi (örneğin, aylığa hak kazanma koşullarının hatalı tespiti) ise tespit tarihinden itibaren geriye doğru 5 yıl içindeki ödemeler tahsil edilir.
Geri ödemelerde faiz uygulanıyor mu?
Ayrıca, tespit tarihinden geriye doğru 24 ay içinde yapılan ödemeler için faiz uygulanmaz. Öte yandan yersiz ödemenin sigortalının kusurundan (örneğin sahte hizmet veya yanıltıcı/sahte belge kullanımı) kaynaklanması durumunda, tespit tarihinden geriye doğru 10 yıl içindeki ödemeler tahsil edilir ve bu ödemelere faiz uygulanır.
Usulsüzlük tespiti halinde, emeklilik iptal edilir, kişilere ödenen maaşların yasal faizi ile SGK'ya geri ödemesi istenir, sigortalı bildiren iş yeri sahipleri ve sigortalı bildirilen kişiler hakkında cumhuriyet savcılıklarına resmî belgede sahtecilik ve SGK'yı zarar uğratma suçları çerçevesinde suç duyurusunda bulunulur.