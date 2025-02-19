https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/ulastirma-ve-altyapi-bakanligindan-19-21-subat-arasi-istanbul-ucuslariyla-ilgili-aciklama-1093784660.html
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan 19-21 Şubat arası İstanbul uçuşlarıyla ilgili açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan 19-21 Şubat arası İstanbul uçuşlarıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Şubat'ta yaklaşık 150 uçuşunun, 21 Şubat'ta ise yaklaşık 200 uçuşunun... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T01:46+0300
2025-02-19T01:46+0300
2025-02-19T01:49+0300
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'da 19-21 Şubat'ta beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle alınan önlemler ve iptal edilen uçuşlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarındaki kriz merkezlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısı gerçekleştirilerek gerekli önlemlerin alındığı bildirilen açıklamada İstanbul Havalimanı'nda bugün yüzde 15'e kadar, 21 Şubat Cuma günü ise yüzde 20 kapasite azaltılmasına karar verildiği bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, "Türk Hava Yolları'nın günlük ortalama 1000 uçuş gerçekleştirdiği göz önünde bulundurulduğunda, 19 Şubat'ta yaklaşık 150 uçuşunun, 21 Şubat'ta ise yaklaşık 200 uçuşunun iptal edileceği öngörülmektedir. Bu sayılar anlık gerçekleşen ve güncellenen meteorolojik koşullara göre kesinlik kazanacaktır" ifadesi kullanıldı.Açıklamaya göre Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19 Şubat'ta uçuş iptalinin gerekli olmadığı değerlendirildi. 20 Şubat Perşembe günü yapılacak uçuşlar için tedbiren yüzde 10 uçuş iptali yapılmasına karar verildi.Bu kapsamda Pegasus tarafından 46, Ajet tarafından ise 22 uçuş iptali yapılmasına karar verildi.Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/istanbul-valisi-gul-uyardi-19-21-subat-zorlu-gececek-1093781856.html
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sabiha gökçen, sabiha gökçen havalimanı, istanbul, uçuş, uçak, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, istanbul havalimanı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan 19-21 Şubat arası İstanbul uçuşlarıyla ilgili açıklama
01:46 19.02.2025 (güncellendi: 01:49 19.02.2025)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Şubat'ta yaklaşık 150 uçuşunun, 21 Şubat'ta ise yaklaşık 200 uçuşunun iptal edileceği öngörüldüğünü açıkladı. Bakanlık, iptal uçuşların anlık gerçekleşen ve güncellenen meteorolojik koşullara göre kesinlik kazanacağını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'da 19-21 Şubat'ta beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle alınan önlemler ve iptal edilen uçuşlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarındaki kriz merkezlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısı gerçekleştirilerek gerekli önlemlerin alındığı bildirilen açıklamada İstanbul Havalimanı'nda bugün yüzde 15'e kadar, 21 Şubat Cuma günü ise yüzde 20 kapasite azaltılmasına karar verildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, "Türk Hava Yolları'nın günlük ortalama 1000 uçuş gerçekleştirdiği göz önünde bulundurulduğunda, 19 Şubat'ta yaklaşık 150 uçuşunun, 21 Şubat'ta ise yaklaşık 200 uçuşunun iptal edileceği öngörülmektedir. Bu sayılar anlık gerçekleşen ve güncellenen meteorolojik koşullara göre kesinlik kazanacaktır" ifadesi kullanıldı.
Açıklamaya göre Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19 Şubat'ta uçuş iptalinin gerekli olmadığı değerlendirildi. 20 Şubat Perşembe günü yapılacak uçuşlar için tedbiren yüzde 10 uçuş iptali yapılmasına karar verildi.
Bu kapsamda Pegasus tarafından 46, Ajet tarafından ise 22 uçuş iptali yapılmasına karar verildi.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:
"21 Şubat Cuma günündeki uçuşlar değerlendirilmiş olup ilişkili tüm gün uçuşları için tedbiren yüzde 15 oranında uçuş iptali yapılmasına, bu kapsamda Pegasus tarafından 68 uçuş, Ajet tarafından 34 uçuş iptali yapılmasına karar verilmiştir. Her iki havalimanı içinde uçuş ekiplerinin uçuş programları işletmeler tarafından gözden geçirilmiş olup kritik mesaisi olan ekiplerde düzenlemeler yapılmıştır. Uçuş ekiplerindeki nöbetçi sayıları gözden geçirilmiş, gerekli takviyeler işletmeler tarafından yapılmaktadır."