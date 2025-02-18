https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/istanbul-valisi-gul-uyardi-19-21-subat-zorlu-gececek-1093781856.html

İstanbul Valisi Gül uyardı: 19-21 Şubat zorlu geçecek

İstanbul Valisi Gül uyardı: 19-21 Şubat zorlu geçecek

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 19-21 Şubat tarihlerinde zorlu hava koşulları bekleniyor. Kent valisi Gül, vatandaşlara beklenen hava koşullarına yönelik uyarılarda bulundu. 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T21:36+0300

2025-02-18T21:36+0300

2025-02-18T21:36+0300

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İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından İstanbul'da olumsuz hava koşulları beklentilerine dair vatandaşlara uyarılarda bulundu.19-21 Şubat zorlu geçecekPaylaşımında Vali Gül, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat'ta İstanbul'da olumsuz hava koşulları olabileceğini ifade etti.Açıklamasında Gül, zorlu hava koşullarına yönelik tedbirleri hatırlatarak şu ifadelerde bulundu:Ayrıca Gül, resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamalarının takip edilmesini istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/valilikler-duyurdu-yarin-egitime-1-gun-ara-verildi-1093781316.html

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