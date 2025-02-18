https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/istanbul-valisi-gul-uyardi-19-21-subat-zorlu-gececek-1093781856.html
İstanbul Valisi Gül uyardı: 19-21 Şubat zorlu geçecek
İstanbul Valisi Gül uyardı: 19-21 Şubat zorlu geçecek
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 19-21 Şubat tarihlerinde zorlu hava koşulları bekleniyor. Kent valisi Gül, vatandaşlara beklenen hava koşullarına yönelik uyarılarda bulundu. 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T21:36+0300
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2025-02-18T21:36+0300
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İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından İstanbul'da olumsuz hava koşulları beklentilerine dair vatandaşlara uyarılarda bulundu.19-21 Şubat zorlu geçecekPaylaşımında Vali Gül, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat'ta İstanbul'da olumsuz hava koşulları olabileceğini ifade etti.Açıklamasında Gül, zorlu hava koşullarına yönelik tedbirleri hatırlatarak şu ifadelerde bulundu:Ayrıca Gül, resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamalarının takip edilmesini istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/valilikler-duyurdu-yarin-egitime-1-gun-ara-verildi-1093781316.html
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İstanbul Valisi Gül uyardı: 19-21 Şubat zorlu geçecek
İstanbul'da 19-21 Şubat tarihlerinde zorlu hava koşulları bekleniyor. Kent valisi Gül, vatandaşlara beklenen hava koşullarına yönelik uyarılarda bulundu.
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından İstanbul'da olumsuz hava koşulları beklentilerine dair vatandaşlara uyarılarda bulundu.
19-21 Şubat zorlu geçecek
Paylaşımında Vali Gül, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat'ta İstanbul'da olumsuz hava koşulları olabileceğini ifade etti.
Açıklamasında Gül, zorlu hava koşullarına yönelik tedbirleri hatırlatarak şu ifadelerde bulundu:
"Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir"
Ayrıca Gül, resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamalarının takip edilmesini istedi.