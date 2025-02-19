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Emekli olup çalışanlar dikkat: Kimler çift maaş alamayacak?
Emekli olup çalışanlar dikkat: Kimler çift maaş alamayacak?
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2008 sonrası emekli olanların maaşı kesilecek mi? Emekli olup çalışmaya devam edenler için yeni düzenleme ne getiriyor? SGDP uygulaması kalkıyor mu? 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar emekli olunca çift maaş alabilecek mi?
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Son günlerde emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin emekli maaşlarının kesileceği yönünde ortaya atılan iddialar, kamuoyunda büyük bir tartışma yarattı.📌 Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, bu konuda yanlış bir algı oluştuğunu belirterek, "2008 sonrası emekli olup çalışanların maaşı kesilmeyecek. Asıl konu, ilk kez 2008 sonrası sigortalı olanları ilgilendiriyor" dedi.Bu açıklamaya göre, Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar, emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederlerse emekli maaşı alamayacaklar. Ancak Ekim 2008 öncesi sigortalı olanlar için herhangi bir değişiklik söz konusu değil.2008 öncesi ve sonrası sigortalılar i̇çin farklı uygulamaTürkiye’de 1999 ve 2008 yıllarında sosyal güvenlik sisteminde yapılan iki büyük reform, emeklilik şartlarını ve maaş sistemini önemli ölçüde değiştirdi.📌 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olanlar:✅ Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edebilirler.✅ Hem emekli maaşı hem de çalıştıkları işyerinden maaş alabilirler.✅ Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışmaları mümkün.📌 1 Ekim 2008 sonrası ilk kez sigortalı olanlar:❌ Emekli olduktan sonra çalışmaları halinde maaşları kesilecek.❌ SGDP uygulaması kaldırılacağı için çift maaş alma hakları olmayacak.❌ Ya sadece emekli maaşı alabilecekler ya da çalışmaya devam edip emekli maaşlarını feda edecekler.Bu değişiklik, Ekim 2008 sonrası ilk kez sigortalı olanların emeklilikten sonra çalışmasını sınırlandıran önemli bir düzenleme olarak öne çıkıyor.SGDP nedir? Kimler çift maaş alabiliyor?Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP), emekli olup çalışmaya devam eden kişilerin maaşlarını koruyarak istihdamda kalmalarını sağlayan bir sistemdir.📌 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olanlar, SGDP ödeyerek hem emekli maaşı hem de çalıştıkları işyerinden maaş alabilir.📌 SGDP oranı yüzde 32 olup, bu kesinti işveren tarafından ödenir.📌 Ancak 1 Ekim 2008 sonrası sigortalılar için bu uygulama kaldırılacak.Bu değişiklikle birlikte, gelecekte emekli olacak 2008 sonrası sigortalılar, emekli maaşı alırken aynı anda çalışamayacaklar.Sosyal güvenlikte yeni reform olabilir mi?📌 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanların henüz emeklilik yaşı gelmedi.📌 Önümüzdeki yıllarda sosyal güvenlik sisteminde yeni bir reform yapılabilir.📌 Bu kurallar değişebilir mi? Şimdiden kestirmek zor.Ancak şu anki yasalar doğrultusunda 1 Ekim 2008 sonrası sigorta girişi olanların, emekli olduktan sonra çalışmaları durumunda emekli maaşı alamayacakları netleşmiş durumda.
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2008 sonrası emekli olanların maaşı kesilecek mi, emekli olup çalışanların maaşı kesilecek mi, 2008 sonrası sigortalı olanlar emekli olunca çalışabilir mi, sgdp nedir, sosyal güvenlik destek primi nasıl ödenir, emekli maaşı kesilir mi, 2008 sonrası emeklilik şartları, emekli olup çalışmak yasak mı, 2008 sonrası sigorta girişi olanlar emeklilik, çift maaş alabilir miyim, sgdp kimler öder, 1 ekim 2008 sonrası sigortalılar için emeklilik, 1 ekim 2008 öncesi sigortalılar maaş alabilir mi, emekli çalışmaya devam ederse maaş kesilir mi, 2024 emeklilik düzenlemeleri, yeni sosyal güvenlik reformu gelecek mi, emeklilikte yeni yasa, emekli çalışabilir mi, emekli maaşı kesintisi, emekli çalışanların hakları
2008 sonrası emekli olanların maaşı kesilecek mi, emekli olup çalışanların maaşı kesilecek mi, 2008 sonrası sigortalı olanlar emekli olunca çalışabilir mi, sgdp nedir, sosyal güvenlik destek primi nasıl ödenir, emekli maaşı kesilir mi, 2008 sonrası emeklilik şartları, emekli olup çalışmak yasak mı, 2008 sonrası sigorta girişi olanlar emeklilik, çift maaş alabilir miyim, sgdp kimler öder, 1 ekim 2008 sonrası sigortalılar için emeklilik, 1 ekim 2008 öncesi sigortalılar maaş alabilir mi, emekli çalışmaya devam ederse maaş kesilir mi, 2024 emeklilik düzenlemeleri, yeni sosyal güvenlik reformu gelecek mi, emeklilikte yeni yasa, emekli çalışabilir mi, emekli maaşı kesintisi, emekli çalışanların hakları

Emekli olup çalışanlar dikkat: Kimler çift maaş alamayacak?

08:35 19.02.2025
© İHAEmekli maaş zammı
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
© İHA
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Son günlerde emekli olup çalışanların maaşlarının kesileceği yönündeki iddialar gündemi meşgul ediyor. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, bu konuda yaşanan kafa karışıklığını gidermek için önemli açıklamalarda bulundu. 2008 sonrası emekli olanlar için maaş kesintisi söz konusu değil, ancak ilk kez 2008 sonrası sigortalı olanlar için durum farklı.
Son günlerde emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin emekli maaşlarının kesileceği yönünde ortaya atılan iddialar, kamuoyunda büyük bir tartışma yarattı.
📌 Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, bu konuda yanlış bir algı oluştuğunu belirterek, "2008 sonrası emekli olup çalışanların maaşı kesilmeyecek. Asıl konu, ilk kez 2008 sonrası sigortalı olanları ilgilendiriyor" dedi.
Bu açıklamaya göre, Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar, emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederlerse emekli maaşı alamayacaklar. Ancak Ekim 2008 öncesi sigortalı olanlar için herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

2008 öncesi ve sonrası sigortalılar i̇çin farklı uygulama

Türkiye’de 1999 ve 2008 yıllarında sosyal güvenlik sisteminde yapılan iki büyük reform, emeklilik şartlarını ve maaş sistemini önemli ölçüde değiştirdi.
📌 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olanlar:
Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edebilirler.
Hem emekli maaşı hem de çalıştıkları işyerinden maaş alabilirler.
Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışmaları mümkün.
📌 1 Ekim 2008 sonrası ilk kez sigortalı olanlar:
Emekli olduktan sonra çalışmaları halinde maaşları kesilecek.
SGDP uygulaması kaldırılacağı için çift maaş alma hakları olmayacak.
Ya sadece emekli maaşı alabilecekler ya da çalışmaya devam edip emekli maaşlarını feda edecekler.
Bu değişiklik, Ekim 2008 sonrası ilk kez sigortalı olanların emeklilikten sonra çalışmasını sınırlandıran önemli bir düzenleme olarak öne çıkıyor.

SGDP nedir? Kimler çift maaş alabiliyor?

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP), emekli olup çalışmaya devam eden kişilerin maaşlarını koruyarak istihdamda kalmalarını sağlayan bir sistemdir.
📌 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olanlar, SGDP ödeyerek hem emekli maaşı hem de çalıştıkları işyerinden maaş alabilir.
📌 SGDP oranı yüzde 32 olup, bu kesinti işveren tarafından ödenir.
📌 Ancak 1 Ekim 2008 sonrası sigortalılar için bu uygulama kaldırılacak.
Bu değişiklikle birlikte, gelecekte emekli olacak 2008 sonrası sigortalılar, emekli maaşı alırken aynı anda çalışamayacaklar.

Sosyal güvenlikte yeni reform olabilir mi?

📌 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanların henüz emeklilik yaşı gelmedi.
📌 Önümüzdeki yıllarda sosyal güvenlik sisteminde yeni bir reform yapılabilir.
📌 Bu kurallar değişebilir mi? Şimdiden kestirmek zor.
Ancak şu anki yasalar doğrultusunda 1 Ekim 2008 sonrası sigorta girişi olanların, emekli olduktan sonra çalışmaları durumunda emekli maaşı alamayacakları netleşmiş durumda.
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