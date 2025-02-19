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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat: 81 ilde peşinatsız ev alma fırsatı için uygun vadeli konut satışı başlıyor
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat: 81 ilde peşinatsız ev alma fırsatı için uygun vadeli konut satışı başlıyor
Sputnik Türkiye
Emlak Konut GYO, konut sahibi olmayı kolaylaştırmak için yeni bir kampanya başlatıyor. Peşinatsız veya düşük peşinatlı ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmak... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T08:28+0300
2025-02-19T08:28+0300
ekonomi̇
emlak konut
murat kurum
i̇stanbul
ankara
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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
konut
toplu konut
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Yüksek kredi faizleri ve yüksek peşinat şartları nedeniyle konut alımında yaşanan zorlukları azaltmak için yeni bir kampanya hayata geçiriliyor. Emlak Konut GYO’nun başlattığı kampanya, orta ve orta üstü gelir grubuna hitap edecek.📌 En dikkat çeken özellik: Peşinatsız konut alma fırsatı!📌 Dileyenler için düşük peşinatlı seçenekler de sunulacak.📌 Konut kredi faizleri piyasa şartlarına göre daha avantajlı hale getirilecek.Şu anda bankalarda en düşük konut kredisi faizi yüzde 2.79 seviyesinde. Ancak kampanya kapsamında bu oran yüzde 1.5’e kadar çekilecek.Kampanya hangi i̇llerde geçerli olacak?Kampanya sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacak! Emlak Konut’un kendi projeleri ve özel sektör iş birlikleriyle geliştirdiği projeler farklı şehirlerde de uygulanacak.📍 İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Denizli ve Balıkesir gibi büyükşehirlerde binlerce konut uygun şartlarla satışa sunulacak.Bu kampanya, hem konut sahibi olmak isteyenler hem de yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunacak.Bakan Kurum’dan açıklama: Sektörü hareketlendireceğiz📢 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyayı duyurarak şu ifadeleri kullandı:✅ "Sektörün hareketliliğini artıracak kampanyayı Emlak Konut ile başlatıyoruz.✅ Dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut projeleri yaparken, orta ve üst gelir grubu için de peşinatsız ve düşük faizli konut projeleri sunuyoruz."Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hem vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıran hem de sektörü canlandıran kampanyalarla hareketliliği destekleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.81 i̇lde yeni sosyal konut projesi geliyorKamu, dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için yeni sosyal konut projeleri üzerinde çalışıyor.📌 81 ili kapsayacak proje, ilk defa ev sahibi olacaklara özel fırsatlar sunacak.📌 Ev fiyatları düşük tutulacak ve 20 yıl vadeli ödeme imkânı sağlanacak.📌 Özellikle evlenecek gençlere ve kiracı olan depremzedelere öncelik verilecek.📢 Bakan Kurum, bu proje hakkında da şu açıklamayı yaptı:🔹 "81 ilimize genelge gönderdik ve uygun arazileri belirliyoruz. Sosyal konut projelerini hızlandırarak dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız."Konut fiyatları i̇çin yeni düzenlemeler yolda📌 Konut fiyatlarındaki artışın en büyük nedenlerinden biri arsa maliyetleri.📌 Bakanlık, arsa maliyetlerini düşürerek konut fiyatlarını kontrol altına alacak.📢 Bakan Murat Kurum, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:✅ “Arsa maliyetlerini azaltarak konut fiyatlarının artmasını engelleyeceğiz.✅ Hazine arazilerini düşük maliyetle piyasaya sunarak, uygun fiyatlı konut üretimini destekleyeceğiz.”Bu düzenleme, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde konut fiyatlarının dengelenmesine yardımcı olacak.
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emlak konut kampanya, peşinatsız konut satışı, düşük faizli konut kredisi, emlak konut faiz oranı, konut kredisi faizleri düştü mü, 2024 konut kampanyası, ev almak için en iyi zaman, emlak konut hangi illerde, peşinatsız ev alma fırsatı, emlak konut projeleri 2024, sosyal konut projesi 2024, türkiye genelinde konut fiyatları, 81 ilde sosyal konut, emlak konut kredi faiz oranı, murat kurum konut açıklaması, düşük faizli konut kredisi nasıl alınır, konut fiyatları düşecek mi, konut yatırımı 2024, uygun fiyatlı konut projeleri, devlet destekli konut kredisi
emlak konut kampanya, peşinatsız konut satışı, düşük faizli konut kredisi, emlak konut faiz oranı, konut kredisi faizleri düştü mü, 2024 konut kampanyası, ev almak için en iyi zaman, emlak konut hangi illerde, peşinatsız ev alma fırsatı, emlak konut projeleri 2024, sosyal konut projesi 2024, türkiye genelinde konut fiyatları, 81 ilde sosyal konut, emlak konut kredi faiz oranı, murat kurum konut açıklaması, düşük faizli konut kredisi nasıl alınır, konut fiyatları düşecek mi, konut yatırımı 2024, uygun fiyatlı konut projeleri, devlet destekli konut kredisi

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat: 81 ilde peşinatsız ev alma fırsatı için uygun vadeli konut satışı başlıyor

08:28 19.02.2025
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN-AW104994bina - konut - deprem - ev
bina - konut - deprem - ev - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN-AW104994
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Emlak Konut GYO, konut sahibi olmayı kolaylaştırmak için yeni bir kampanya başlatıyor. Peşinatsız veya düşük peşinatlı ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmak mümkün olacak. Ayrıca, konut kredi faizleri piyasa şartlarının çok altına çekilecek. Kampanya, Emlak Konut projeleri ve özel sektör iş birlikleriyle binlerce evi kapsayacak.
Yüksek kredi faizleri ve yüksek peşinat şartları nedeniyle konut alımında yaşanan zorlukları azaltmak için yeni bir kampanya hayata geçiriliyor. Emlak Konut GYO’nun başlattığı kampanya, orta ve orta üstü gelir grubuna hitap edecek.
📌 En dikkat çeken özellik: Peşinatsız konut alma fırsatı!
📌 Dileyenler için düşük peşinatlı seçenekler de sunulacak.
📌 Konut kredi faizleri piyasa şartlarına göre daha avantajlı hale getirilecek.
Şu anda bankalarda en düşük konut kredisi faizi yüzde 2.79 seviyesinde. Ancak kampanya kapsamında bu oran yüzde 1.5’e kadar çekilecek.

Kampanya hangi i̇llerde geçerli olacak?

Kampanya sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacak! Emlak Konut’un kendi projeleri ve özel sektör iş birlikleriyle geliştirdiği projeler farklı şehirlerde de uygulanacak.
📍 İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Denizli ve Balıkesir gibi büyükşehirlerde binlerce konut uygun şartlarla satışa sunulacak.
Bu kampanya, hem konut sahibi olmak isteyenler hem de yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunacak.

Bakan Kurum’dan açıklama: Sektörü hareketlendireceğiz

📢 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyayı duyurarak şu ifadeleri kullandı:
"Sektörün hareketliliğini artıracak kampanyayı Emlak Konut ile başlatıyoruz.
Dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut projeleri yaparken, orta ve üst gelir grubu için de peşinatsız ve düşük faizli konut projeleri sunuyoruz."
Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hem vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıran hem de sektörü canlandıran kampanyalarla hareketliliği destekleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

81 i̇lde yeni sosyal konut projesi geliyor

Kamu, dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için yeni sosyal konut projeleri üzerinde çalışıyor.
📌 81 ili kapsayacak proje, ilk defa ev sahibi olacaklara özel fırsatlar sunacak.
📌 Ev fiyatları düşük tutulacak ve 20 yıl vadeli ödeme imkânı sağlanacak.
📌 Özellikle evlenecek gençlere ve kiracı olan depremzedelere öncelik verilecek.
📢 Bakan Kurum, bu proje hakkında da şu açıklamayı yaptı:
🔹 "81 ilimize genelge gönderdik ve uygun arazileri belirliyoruz. Sosyal konut projelerini hızlandırarak dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız."

Konut fiyatları i̇çin yeni düzenlemeler yolda

📌 Konut fiyatlarındaki artışın en büyük nedenlerinden biri arsa maliyetleri.
📌 Bakanlık, arsa maliyetlerini düşürerek konut fiyatlarını kontrol altına alacak.
📢 Bakan Murat Kurum, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Arsa maliyetlerini azaltarak konut fiyatlarının artmasını engelleyeceğiz.
Hazine arazilerini düşük maliyetle piyasaya sunarak, uygun fiyatlı konut üretimini destekleyeceğiz.”
Bu düzenleme, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde konut fiyatlarının dengelenmesine yardımcı olacak.
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