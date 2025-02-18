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Gelecek Partili Doğan Demir: Milletvekili maaşımız yetmiyor
Gelecek Partili Doğan Demir: Milletvekili maaşımız yetmiyor
Sputnik Türkiye
Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, 196 bin 775 TL’lik milletvekili maaşlarının yetersiz olduğunu savundu. Sürekli etkinliklere katılmak ve... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T23:05+0300
2025-02-18T23:05+0300
politika
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Milletvekili maaşlarının yetersiz olduğunu söyleyen Gelecek Partisi Milletvekili Doğan Demir’e tepki yağdı.Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, milletvekili maaşlarının yetersiz olduğunu belirterek, dışarıdan bakıldığında yüksek görünen maaşların gerçekte birçok vekil için yeterli olmadığını savundu. Demir, Çağdaş Kocaeli Gazetesi'ne verdiği röportajda milletvekili maaşlarının getirdiği ekonomik zorluklara ve yapılması gereken düzenlemelere dair açıklamalarda bulundu.Son zamla 196 bin 775 TL’ye yükselen milletvekili maaşları hakkında konuşan Demir "Açıkça ifade etmek gerekirse, milletvekili maaşı Türkiye geneline bakıldığında asgari ücrete kıyasla büyük bir meblağ gibi görünüyor. Ancak Türkiye'deki asgari ücretin düşük olması ve vatandaşların geçim sıkıntısı nedeniyle milletvekili maaşları oldukça fazla eleştiriliyor. Bununla birlikte, milletvekili maaşları birçok vekil için bile yeterli olmuyor. Dışarıdan bakıldığında her şey farklı gözükse de, içerideki yaşam şartları çok başka. Bir milletvekili sürekli etkinliklere katılmak zorunda, yolları aşarak çok sayıda düğüne gidiyor ve aracında neredeyse her gün yolda zaman geçiriyor. Bu nedenle, milletvekili maaşı çoğu zaman iki-üç katı kadar harcama yapmayı gerektiriyor" dedi.'Asgari ücret artırılmalı'Demir, milletvekili maaşları konusundaki eleştirileri anlayışla karşıladığını ancak asıl sorunun asgari ücretin düşük olması olduğunu vurguladı. Türkiye’de asgari ücretin yaşam standartlarına uygun hale getirilmesi gerektiğini belirten vekil, tüm halkın refah seviyesinin artırılmasının esas çözüm olduğunu söyledi. İstanbul Milletvekili Demir, "Asıl yapılması gereken, asgari ücreti daha yaşanabilir bir seviyeye çekmek ve herkesin yaşam standardını iyileştirmektir." diyerek sözlerini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/elazigin-sivrice-belediye-baskani-ebubekir-irmak-yeniden-refah-partisinden-ak-partiye-gecti-1093779823.html
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doğan demir, gelecek partisi, maaş, brüt maaş, net maaş, maaş krizi, eşit maaş, yüksek maaş, emekli maaş farkı, emekli maaş zam oranı, maaş zammı, maaş farkı

Gelecek Partili Doğan Demir: Milletvekili maaşımız yetmiyor

23:05 18.02.2025
© Fotoğraf : Doğan Demir XDoğan Demir
Doğan Demir - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
© Fotoğraf : Doğan Demir X
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Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, 196 bin 775 TL’lik milletvekili maaşlarının yetersiz olduğunu savundu. Sürekli etkinliklere katılmak ve çeşitli harcamalar yapmak zorunda kaldıklarını belirten Demir, vekil maaşlarının genellikle iki-üç katı kadar masraf gerektirdiğini ifade etti.
Milletvekili maaşlarının yetersiz olduğunu söyleyen Gelecek Partisi Milletvekili Doğan Demir’e tepki yağdı.
Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, milletvekili maaşlarının yetersiz olduğunu belirterek, dışarıdan bakıldığında yüksek görünen maaşların gerçekte birçok vekil için yeterli olmadığını savundu. Demir, Çağdaş Kocaeli Gazetesi'ne verdiği röportajda milletvekili maaşlarının getirdiği ekonomik zorluklara ve yapılması gereken düzenlemelere dair açıklamalarda bulundu.
Son zamla 196 bin 775 TL’ye yükselen milletvekili maaşları hakkında konuşan Demir "Açıkça ifade etmek gerekirse, milletvekili maaşı Türkiye geneline bakıldığında asgari ücrete kıyasla büyük bir meblağ gibi görünüyor. Ancak Türkiye'deki asgari ücretin düşük olması ve vatandaşların geçim sıkıntısı nedeniyle milletvekili maaşları oldukça fazla eleştiriliyor. Bununla birlikte, milletvekili maaşları birçok vekil için bile yeterli olmuyor. Dışarıdan bakıldığında her şey farklı gözükse de, içerideki yaşam şartları çok başka. Bir milletvekili sürekli etkinliklere katılmak zorunda, yolları aşarak çok sayıda düğüne gidiyor ve aracında neredeyse her gün yolda zaman geçiriyor. Bu nedenle, milletvekili maaşı çoğu zaman iki-üç katı kadar harcama yapmayı gerektiriyor" dedi.

'Asgari ücret artırılmalı'

Demir, milletvekili maaşları konusundaki eleştirileri anlayışla karşıladığını ancak asıl sorunun asgari ücretin düşük olması olduğunu vurguladı. Türkiye’de asgari ücretin yaşam standartlarına uygun hale getirilmesi gerektiğini belirten vekil, tüm halkın refah seviyesinin artırılmasının esas çözüm olduğunu söyledi. İstanbul Milletvekili Demir, "Asıl yapılması gereken, asgari ücreti daha yaşanabilir bir seviyeye çekmek ve herkesin yaşam standardını iyileştirmektir." diyerek sözlerini tamamladı.
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