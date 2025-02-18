https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/elazigin-sivrice-belediye-baskani-ebubekir-irmak-yeniden-refah-partisinden-ak-partiye-gecti-1093779823.html
Elazığ’ın Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçti
Elazığ’ın Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçti
Sputnik Türkiye
Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçme kararı aldı. Irmak, bu kararın ilçenin menfaatleri doğrultusunda... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T18:50+0300
2025-02-18T18:50+0300
2025-02-18T18:50+0300
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Elazığ Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, Yeniden Refah Partisi'nden ihraç edilme sürecindeyken AK Parti'ye katıldı.Elazığ’ın Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, daha önce Yeniden Refah Partisi tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Irmak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden aday olarak kazandığı belediye başkanlığı görevine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine AK Parti’de devam etme kararı aldı. Kararın ilçenin menfaatleri doğrultusunda alındığını belirten Irmak, Sivrice’nin gelişimi ve halkın beklentilerini karşılamak amacıyla bu adımı attığını ifade etti.Ebubekir Irmak kimdir?Ebubekir Irmak, 1971 yılında Elazığ’ın Sivrice ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Sivrice’de tamamladıktan sonra Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Yurt dışında bir süre yabancı dil eğitimi alan Irmak, aile şirketinde ticaretle uğraştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/cumhurbaskani-erdogan-baris-gorusmelerinde-ulkemiz-ideal-bir-ev-sahibi-olacaktir-1093777458.html
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yeniden refah partisi, ak parti, sivrice, ihraç, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkanlığı, belediye başkanları, belediye başkan adaylığı
yeniden refah partisi, ak parti, sivrice, ihraç, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkanlığı, belediye başkanları, belediye başkan adaylığı
Elazığ’ın Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçti
Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçme kararı aldı. Irmak, bu kararın ilçenin menfaatleri doğrultusunda alındığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştiğini belirtti.
Elazığ Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, Yeniden Refah Partisi'nden ihraç edilme sürecindeyken AK Parti'ye katıldı.
Elazığ’ın Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, daha önce Yeniden Refah Partisi tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Irmak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden aday olarak kazandığı belediye başkanlığı görevine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine AK Parti’de devam etme kararı aldı. Kararın ilçenin menfaatleri doğrultusunda alındığını belirten Irmak, Sivrice’nin gelişimi ve halkın beklentilerini karşılamak amacıyla bu adımı attığını ifade etti.
Ebubekir Irmak, 1971 yılında Elazığ’ın Sivrice ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Sivrice’de tamamladıktan sonra Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Yurt dışında bir süre yabancı dil eğitimi alan Irmak, aile şirketinde ticaretle uğraştı.