https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/ev-alacaklar-dikkat-istanbul-ankara-ve-izmirde-konut-kredisi-icin-ne-kadar-gelir-isteniyor-1093679708.html

Ev alacaklar dikkat: İstanbul, Ankara ve İzmir’de konut kredisi için ne kadar gelir isteniyor?

Ev alacaklar dikkat: İstanbul, Ankara ve İzmir’de konut kredisi için ne kadar gelir isteniyor?

Sputnik Türkiye

Son aylarda konut fiyatlarında belirgin bir gerileme yaşanıyor. Ekonomik koşullar, faiz oranlarındaki düşüş ve azalan talep, fiyatların aşağı yönlü hareket... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T20:34+0300

2025-02-14T20:34+0300

2025-02-14T20:45+0300

ekonomi

istanbul

ankara

izmir

brüt maaş

net maaş

eşit maaş

yüksek maaş

maaş

maaş krizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091980475_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d0baca5d6f9d4bbbb84988aada24b1cf.jpg

Kira fiyatlarında yaşanan artış sonrası bir çok kişi ev sahibi olmak için konut kredilerini araştırmaya başladı.Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıtaş, konut kredisi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte ev sahibi olmanın daha kolay hale geldiğini ifade etti. TV100 muhabiri Başak Bilgin'e konuşan Kırmızıtaş, "2.79’luk faiz oranları bir puan bile düştüğünde, hatta 0.05 veya 0.50 gibi küçük değişimlerde bile aylık ödemeler daha ulaşılabilir hale geliyor. Örneğin, 5 milyon TL’lik bir kredi kullanacak biri, bankaların sunduğu yüzde 80 kredi imkânıyla 4 milyon TL’ye kadar finansman sağlayabiliyor. 120 ay vadeli, 2.79 faiz oranlı krediyle ev sahibi olmak mümkün" dedi. Uzman isim 5 ila 10 milyon TL arasında kredi kullanacak kişiler için bankaların sunduğu kredi oranının yüzde 70’e düştüğünü belirtirken maksimum 3.5 milyon TL kredi çekilebileceğini belirtti.3 büyükşehirde ev almanın bedeli açıklandıKonut almak isteyenler için en önemli faktörlerden biri de hane gelirinin yeterliliği. Türkiye’nin üç büyük şehrinde, krediyle konut almak isteyenlerin en az ne kadar gelire sahip olması gerektiği hesaplandı. İstanbul’da en düşük konut fiyatları Esenyurt’ta bulunuyor. Burada bile ev sahibi olmak isteyen bir kişinin aylık en az 127 bin TL gelire sahip olması gerekiyor.Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıtaş, "İstanbul’da Esenyurt bölgesinde 2+1 bir daire almak isteyenler için konut fiyatları yaklaşık 2 milyon 200 bin TL seviyesinde. Bankadan bu rakam için kredi kullanıldığında, aylık ödeme 51 bin TL’ye denk geliyor. Bankalar, kredi onayında aylık gelirin en az yüzde 40’ını kredi taksitine ayırabilmeyi şart koşuyor. Bu da hane gelirinin minimum 127 bin TL olması gerektiğini gösteriyor" dedi.Ankara'da en az 122 bin TL gelir isteniyor Başkent Ankara’da, ilçelere göre farklılık gösteren hane gelirleriyle konut sahibi olmanın mümkün olduğu açıklandı. Sincan’da en az 122 bin TL, Etimesgut’ta 165 bin TL, Çankaya’da ise 188 bin TL gelir sahibi olmak gerekiyor.İzmir'de en az 151 bin TL gelir gerekiyorİzmir’de ise konut almak isteyen bir ailenin en az 151 bin TL gelire sahip olmasının şart olduğu belirtildi.Ev almanın doğru zamanı şimdi mi?Uzmanlara göre, konut fiyatlarında yaşanan düşüş ve faiz oranlarındaki değişiklikler, ev almak isteyenler için avantajlı bir dönem yarattı. Özellikle İstanbul’un Esenyurt, Beylikdüzü ve Başakşehir gibi bölgelerinde metrekare fiyatlarının daha erişilebilir seviyelerde olduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/bankalarin-faiz-oranlari-belli-oldu-1-milyon-tl-konut-kredisi-icin-guncel-odeme-plani-aciklandi-1093332598.html

istanbul

ankara

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, ankara, izmir, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, yüksek maaş, maaş, maaş krizi, maaş zammı, maaş farkı, emekli maaş zam oranı, konut, toplu konut, konut satışı, konut fiyatları, konut kredisi