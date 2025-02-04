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Bankaların faiz oranları belli oldu: 1 milyon TL konut kredisi için güncel ödeme planı açıklandı
Bankaların faiz oranları belli oldu: 1 milyon TL konut kredisi için güncel ödeme planı açıklandı
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalar konut kredisi faizlerini güncelledi. En düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 2,74’e kadar gerilerken, 1... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T10:53+0300
2025-02-04T10:53+0300
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Merkez Bankası’nın 23 Ocak’ta gerçekleştirdiği faiz indirimi sonrası konut kredisi faiz oranlarında da ilk düşüş yaşandı.🔹 Geçen hafta yüzde 2.79 olan en düşük konut kredisi faizi, yüzde 2.74 seviyesine kadar geriledi.🔹 Faiz oranlarındaki bu düşüşle birlikte, 120 ay vadeli kredi çekenlerin geri ödeme tutarlarında da değişiklik oldu.🔹 En uygun faiz oranı şu anda Vakıf Katılım tarafından sunuluyor.İşte bankaların güncel konut kredisi faiz oranları…Hangi banka kaç faiz oranı sunuyor?📌 3 Şubat 2025 itibarıyla bankaların sunduğu en uygun konut kredisi faiz oranları şöyle:🏦 Vakıf Katılım → yüzde 2.74 (Konut finansmanı kâr payı oranı)🏦 Ziraat Bankası → yüzde 2.79🏦 QNB Finansbank → yüzde 2.84🏦 Akbank → yüzde 2.85🏦 Garanti BBVA → yüzde 2.88🏦 TEB → yüzde 3.00🏦 İş Bankası → yüzde 3.00💰 En düşük konut kredisi faiz oranı, yüzde 2,74 ile Vakıf Katılım’da bulunuyor.1 milyon TL konut kredisi i̇çin aylık ve toplam ödeme planı1 milyon TL kredi çekenler için, yüzde 2,74 faiz oranıyla hesaplanan ödeme planı şu şekilde:📌 72 ay vade:💰 Aylık taksit: 31 bin 965 TL💰 Toplam geri ödeme: 2 milyon 302 bin 676 TL📌 84 ay vade:💰 Aylık taksit: 30 bin 555 TL💰 Toplam geri ödeme: 2 milyon 567 bin 801 TL📌 96 ay vade:💰 Aylık taksit: 29 bin 610 TL💰 Toplam geri ödeme: 2 milyon 843 bin 794 TL📌 108 ay vade:💰 Aylık taksit: 28 bin 963 TL💰 Toplam geri ödeme: 3 milyon 129 bin 217 TL📌 120 ay vade:💰 Aylık taksit: 28 bin 512 TL💰 Toplam geri ödeme: 3 milyon 422 bin 705 TL🚨 Önemli Not: Bankalar, kredi faiz oranlarını piyasa koşullarına göre değiştirebilir. En güncel faiz oranlarını öğrenmek için bankanızla iletişime geçin.Konut Kredisi Faizleri Daha da Düşer mi?Uzmanlara göre, faiz indirimlerinin devam etmesi halinde konut kredisi faiz oranlarında daha fazla düşüş görülebilir. Ancak:📌 Faiz oranlarının düşmesi, konut fiyatlarında artışa neden olabilir.📌 Kredi faizlerinin daha da gerilemesi, talebi artırarak piyasada hareketlilik yaratabilir.📌 En uygun faiz oranlarından yararlanmak için kredi başvurularının erken yapılması öneriliyor.
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Bankaların faiz oranları belli oldu: 1 milyon TL konut kredisi için güncel ödeme planı açıklandı

10:53 04.02.2025
© AAKonut kredisi
Konut kredisi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AA
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Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalar konut kredisi faizlerini güncelledi. En düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 2,74’e kadar gerilerken, 1 milyon TL kredi çekenlerin aylık ve toplam geri ödemeleri yeniden hesaplandı. Peki, bankaların güncel faiz oranları ne? Hangi vade seçeneğinde ne kadar ödeme yapılacak? İşte güncel ödeme planı.
Merkez Bankası’nın 23 Ocak’ta gerçekleştirdiği faiz indirimi sonrası konut kredisi faiz oranlarında da ilk düşüş yaşandı.
🔹 Geçen hafta yüzde 2.79 olan en düşük konut kredisi faizi, yüzde 2.74 seviyesine kadar geriledi.
🔹 Faiz oranlarındaki bu düşüşle birlikte, 120 ay vadeli kredi çekenlerin geri ödeme tutarlarında da değişiklik oldu.
🔹 En uygun faiz oranı şu anda Vakıf Katılım tarafından sunuluyor.
İşte bankaların güncel konut kredisi faiz oranları…

Hangi banka kaç faiz oranı sunuyor?

📌 3 Şubat 2025 itibarıyla bankaların sunduğu en uygun konut kredisi faiz oranları şöyle:
🏦 Vakıf Katılım → yüzde 2.74 (Konut finansmanı kâr payı oranı)
🏦 Ziraat Bankası → yüzde 2.79
🏦 QNB Finansbank → yüzde 2.84
🏦 Akbank → yüzde 2.85
🏦 Garanti BBVA → yüzde 2.88
🏦 TEB → yüzde 3.00
🏦 İş Bankası → yüzde 3.00
💰 En düşük konut kredisi faiz oranı, yüzde 2,74 ile Vakıf Katılım’da bulunuyor.

1 milyon TL konut kredisi i̇çin aylık ve toplam ödeme planı

1 milyon TL kredi çekenler için, yüzde 2,74 faiz oranıyla hesaplanan ödeme planı şu şekilde:
📌 72 ay vade:
💰 Aylık taksit: 31 bin 965 TL
💰 Toplam geri ödeme: 2 milyon 302 bin 676 TL
📌 84 ay vade:
💰 Aylık taksit: 30 bin 555 TL
💰 Toplam geri ödeme: 2 milyon 567 bin 801 TL
📌 96 ay vade:
💰 Aylık taksit: 29 bin 610 TL
💰 Toplam geri ödeme: 2 milyon 843 bin 794 TL
📌 108 ay vade:
💰 Aylık taksit: 28 bin 963 TL
💰 Toplam geri ödeme: 3 milyon 129 bin 217 TL
📌 120 ay vade:
💰 Aylık taksit: 28 bin 512 TL
💰 Toplam geri ödeme: 3 milyon 422 bin 705 TL
🚨 Önemli Not: Bankalar, kredi faiz oranlarını piyasa koşullarına göre değiştirebilir. En güncel faiz oranlarını öğrenmek için bankanızla iletişime geçin.

Konut Kredisi Faizleri Daha da Düşer mi?

Uzmanlara göre, faiz indirimlerinin devam etmesi halinde konut kredisi faiz oranlarında daha fazla düşüş görülebilir. Ancak:
📌 Faiz oranlarının düşmesi, konut fiyatlarında artışa neden olabilir.
📌 Kredi faizlerinin daha da gerilemesi, talebi artırarak piyasada hareketlilik yaratabilir.
📌 En uygun faiz oranlarından yararlanmak için kredi başvurularının erken yapılması öneriliyor.
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