https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/alanyasporun-yildiz-ismi-ui-jo-hwang-kadinlari-gizlice-kaydetmekten-3-yil-hapis-cezasi-aldi-1093679578.html

Alanyaspor'un yıldız ismi Ui-jo Hwang kadınları gizlice kaydetmekten 3 yıl hapis cezası aldı

Alanyaspor'un yıldız ismi Ui-jo Hwang kadınları gizlice kaydetmekten 3 yıl hapis cezası aldı

Sputnik Türkiye

Alanyaspor'un Güney Koreli forveti Hwang Ui-jo, cinsel ilişki görüntülerini izinsiz kaydettiği gerekçesiyle Seul Mahkemesi tarafından 1 yıl hapis ve 2 yıl... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T19:54+0300

2025-02-14T19:54+0300

2025-02-14T19:54+0300

türkiye

alanya

alanya belediyesi

alanyaspor

maç

tarihi maç

maç yayını

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol maçı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0e/1093679406_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5699d0a4a7eb6c1b0ae342d6261aa11a.jpg

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’un forveti Hwang Ui-jo, cinsel ilişki görüntülerini izinsiz kaydettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.Seul Mahkemesi tarafından 1 yıl hapis ve 2 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılan Hwang Ui-jo'nun suçunu kabul etmesi, mağdurlardan özür dilemesi ve görüntülerin kendi bilgisi dışında yayıldığına dair kanıtların bulunması nedeniyle cezası ertelendi. Seul Mahkemesi’nde görülen davada yargıç Lee Yong-jee, Hwang’ın mağdurların rızası olmadan özel görüntülerini kaydettiğini belirterek, "Bu suç, toplumda ciddi bir zarara neden olduğu için ağır bir ceza kaçınılmazdı" dedi.Skandal nasıl ortaya çıktı?Hwang Ui-jo’nun gizli çekim skandalı, eski kayınbiraderinin söz konusu görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı. 2023 yılı Haziran ayında, çekimlerin üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra, eski akrabasının bu görüntüleri kullanarak futbolcuyu şantajla tehdit ettiği iddia edildi. Olayın mahkemeye taşınmasının ardından, şantaj suçlamasıyla yargılanan eski kayınbiraderi 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/oyuncu-ozan-guven-hakkinda-11-yil-6-aya-kadar-hapis-talebi-1093673203.html

türkiye

alanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alanya, alanya belediyesi, alanyaspor, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, sözlü taciz