https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/alanyasporun-yildiz-ismi-ui-jo-hwang-kadinlari-gizlice-kaydetmekten-3-yil-hapis-cezasi-aldi-1093679578.html
Alanyaspor'un yıldız ismi Ui-jo Hwang kadınları gizlice kaydetmekten 3 yıl hapis cezası aldı
Alanyaspor'un yıldız ismi Ui-jo Hwang kadınları gizlice kaydetmekten 3 yıl hapis cezası aldı
Sputnik Türkiye
Alanyaspor'un Güney Koreli forveti Hwang Ui-jo, cinsel ilişki görüntülerini izinsiz kaydettiği gerekçesiyle Seul Mahkemesi tarafından 1 yıl hapis ve 2 yıl... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T19:54+0300
2025-02-14T19:54+0300
2025-02-14T19:54+0300
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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’un forveti Hwang Ui-jo, cinsel ilişki görüntülerini izinsiz kaydettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.Seul Mahkemesi tarafından 1 yıl hapis ve 2 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılan Hwang Ui-jo'nun suçunu kabul etmesi, mağdurlardan özür dilemesi ve görüntülerin kendi bilgisi dışında yayıldığına dair kanıtların bulunması nedeniyle cezası ertelendi. Seul Mahkemesi’nde görülen davada yargıç Lee Yong-jee, Hwang’ın mağdurların rızası olmadan özel görüntülerini kaydettiğini belirterek, "Bu suç, toplumda ciddi bir zarara neden olduğu için ağır bir ceza kaçınılmazdı" dedi.Skandal nasıl ortaya çıktı?Hwang Ui-jo’nun gizli çekim skandalı, eski kayınbiraderinin söz konusu görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı. 2023 yılı Haziran ayında, çekimlerin üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra, eski akrabasının bu görüntüleri kullanarak futbolcuyu şantajla tehdit ettiği iddia edildi. Olayın mahkemeye taşınmasının ardından, şantaj suçlamasıyla yargılanan eski kayınbiraderi 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/oyuncu-ozan-guven-hakkinda-11-yil-6-aya-kadar-hapis-talebi-1093673203.html
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Alanyaspor'un yıldız ismi Ui-jo Hwang kadınları gizlice kaydetmekten 3 yıl hapis cezası aldı
Alanyaspor'un Güney Koreli forveti Hwang Ui-jo, cinsel ilişki görüntülerini izinsiz kaydettiği gerekçesiyle Seul Mahkemesi tarafından 1 yıl hapis ve 2 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Mahkeme, oyuncunun suçunu kabul etmesi ve mağdurlardan özür dilemesi nedeniyle cezayı erteledi.
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’un forveti Hwang Ui-jo, cinsel ilişki görüntülerini izinsiz kaydettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.
Seul Mahkemesi tarafından 1 yıl hapis ve 2 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılan Hwang Ui-jo'nun suçunu kabul etmesi, mağdurlardan özür dilemesi ve görüntülerin kendi bilgisi dışında yayıldığına dair kanıtların bulunması nedeniyle cezası ertelendi. Seul Mahkemesi’nde görülen davada yargıç Lee Yong-jee, Hwang’ın mağdurların rızası olmadan özel görüntülerini kaydettiğini belirterek, "Bu suç, toplumda ciddi bir zarara neden olduğu için ağır bir ceza kaçınılmazdı" dedi.
Skandal nasıl ortaya çıktı?
Hwang Ui-jo’nun gizli çekim skandalı, eski kayınbiraderinin söz konusu görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı. 2023 yılı Haziran ayında, çekimlerin üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra, eski akrabasının bu görüntüleri kullanarak futbolcuyu şantajla tehdit ettiği iddia edildi. Olayın mahkemeye taşınmasının ardından, şantaj suçlamasıyla yargılanan eski kayınbiraderi 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.