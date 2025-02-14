https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/abdnin-serbest-biraktigi-vinnik-eve-dondum-ama-henuz-cocuklarimi-gormedim-1093661835.html

ABD’nin serbest bıraktığı Vinnik: Eve döndüm ama henüz çocuklarımı görmedim

ABD’nin serbest bıraktığı Vinnik: Eve döndüm ama henüz çocuklarımı görmedim

Sputnik Türkiye

Moskova ve Washington arasında varılan mahkum takası anlaşması kapsamında ABD’nin serbest bıraktığı Rusya vatandaşı Vinnik, eve döndüğünü bildirerek Devlet... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T11:10+0300

2025-02-14T11:10+0300

2025-02-14T11:21+0300

dünya

rusya

aleksandr vinnik

abd

vladimir putin

donald trump

polonya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0e/1093659829_0:121:1438:930_1920x0_80_0_0_f0ee6d38652852c6a5e31f492ca1fec5.jpg

Rusya’ya dün akşam dönen Aleksandr Vinnik, Sputnik'e yaptığı açıklamada, bu süreçte ona herkese teşekkür ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: Polonya üzerinden geldiğini belirten Vinnik, “Uçuş normal geçti. ABD’den Polonya üzerinden özel uçakla. Önce ABD’nin doğu kıyısında, sonra Polonya’da yakıt ikmali yapıldı. Sonra buraya geldik” dedi.Artık evde ailesiyle birlikte olduğunu, ama henüz çocuklarını görmediğini söyleyen Vinnik, “Hâlâ buna inanamıyorum” diye ekledi.Vinnik kim?Aleksandr Vinnik, 25 Temmuz 2017'de ABD'nin talebiyle Yunanistan'da tutuklanmış, yaklaşık 8 yıldır suçlu olduğuna dair herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın ABD’de cezaevinde tutulmuştu.ABD'de davayla ilgili tek bir duruşması bile yapılmayan Vinnik, bilgisayar korsanlığı, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin transfer edilmesi, aklanması ve saklanması amacıyla kullanılan BTC-e kripto para borsasının yönetimine katılmakla suçlanmıştı.Suçlu bulunması halinde yaklaşık 200 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Vinnik, Mayıs 2024'te savcılıkla işbirliği yapma karşılığında cezasının 10 yıla kadar azaltılması yönünde bir anlaşma yapmıştı. Mahkemenin, Vinnik ile ilgili kararı önümüzdeki Haziran ayında vermesi bekleniyordu.Rus vatandaşı, iki ülke arasında varılan mahkum takası anlaşması kapsamında, Rusya’da uyuşturucu kaçakçılığı suçundan mahkum edilen ABD vatandaşı Marc Fogel karşılığında serbest bırakılmıştı.Vinnik’in Fransız avukatı Frederic Belo, Vinnik’e yönelik dava dosyasının kapatıldığını, Rus vatandaşın adının mahkumlar listesinden çıkarıldığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/putin-trump-gorusmesinin-etkisi-japonya-disisleri-bakani-iwayadan-karsilikli-anlayis-cagrisi-1093657679.html

rusya

abd

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, aleksandr vinnik, abd, vladimir putin, donald trump, polonya