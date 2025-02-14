https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/abdnin-serbest-biraktigi-vinnik-eve-dondum-ama-henuz-cocuklarimi-gormedim-1093661835.html
ABD’nin serbest bıraktığı Vinnik: Eve döndüm ama henüz çocuklarımı görmedim
ABD’nin serbest bıraktığı Vinnik: Eve döndüm ama henüz çocuklarımı görmedim
Sputnik Türkiye
Moskova ve Washington arasında varılan mahkum takası anlaşması kapsamında ABD’nin serbest bıraktığı Rusya vatandaşı Vinnik, eve döndüğünü bildirerek Devlet... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T11:10+0300
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2025-02-14T11:21+0300
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Rusya’ya dün akşam dönen Aleksandr Vinnik, Sputnik'e yaptığı açıklamada, bu süreçte ona herkese teşekkür ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: Polonya üzerinden geldiğini belirten Vinnik, “Uçuş normal geçti. ABD’den Polonya üzerinden özel uçakla. Önce ABD’nin doğu kıyısında, sonra Polonya’da yakıt ikmali yapıldı. Sonra buraya geldik” dedi.Artık evde ailesiyle birlikte olduğunu, ama henüz çocuklarını görmediğini söyleyen Vinnik, “Hâlâ buna inanamıyorum” diye ekledi.Vinnik kim?Aleksandr Vinnik, 25 Temmuz 2017'de ABD'nin talebiyle Yunanistan'da tutuklanmış, yaklaşık 8 yıldır suçlu olduğuna dair herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın ABD’de cezaevinde tutulmuştu.ABD'de davayla ilgili tek bir duruşması bile yapılmayan Vinnik, bilgisayar korsanlığı, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin transfer edilmesi, aklanması ve saklanması amacıyla kullanılan BTC-e kripto para borsasının yönetimine katılmakla suçlanmıştı.Suçlu bulunması halinde yaklaşık 200 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Vinnik, Mayıs 2024'te savcılıkla işbirliği yapma karşılığında cezasının 10 yıla kadar azaltılması yönünde bir anlaşma yapmıştı. Mahkemenin, Vinnik ile ilgili kararı önümüzdeki Haziran ayında vermesi bekleniyordu.Rus vatandaşı, iki ülke arasında varılan mahkum takası anlaşması kapsamında, Rusya’da uyuşturucu kaçakçılığı suçundan mahkum edilen ABD vatandaşı Marc Fogel karşılığında serbest bırakılmıştı.Vinnik’in Fransız avukatı Frederic Belo, Vinnik’e yönelik dava dosyasının kapatıldığını, Rus vatandaşın adının mahkumlar listesinden çıkarıldığını bildirmişti.
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rusya, aleksandr vinnik, abd, vladimir putin, donald trump, polonya
rusya, aleksandr vinnik, abd, vladimir putin, donald trump, polonya
ABD’nin serbest bıraktığı Vinnik: Eve döndüm ama henüz çocuklarımı görmedim
11:10 14.02.2025 (güncellendi: 11:21 14.02.2025)
Moskova ve Washington arasında varılan mahkum takası anlaşması kapsamında ABD’nin serbest bıraktığı Rusya vatandaşı Vinnik, eve döndüğünü bildirerek Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a teşekkür etti.
Rusya’ya dün akşam dönen Aleksandr Vinnik, Sputnik'e yaptığı açıklamada, bu süreçte ona herkese teşekkür ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Her şeyden önce Sayın Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin ve Dışişleri Bakanımız Lavrov’a teşekkür ediyorum. Tüm diplomatlarımıza, istihbarat servislerine, herkese herkese teşekkür ediyorum. Avukatlara, tüm yakınlarıma ve arkadaşlarıma, herkese herkese, özellikle de aileme teşekkür ediyorum. Ne söylemek istiyorum? Trump'a da teşekkür edebilirim. Sanırım o olmasaydı biraz zor olurdu.
Polonya üzerinden geldiğini belirten Vinnik, “Uçuş normal geçti. ABD’den Polonya üzerinden özel uçakla. Önce ABD’nin doğu kıyısında, sonra Polonya’da yakıt ikmali yapıldı. Sonra buraya geldik” dedi.
Artık evde ailesiyle birlikte olduğunu, ama henüz çocuklarını görmediğini söyleyen Vinnik, “Hâlâ buna inanamıyorum” diye ekledi.
Aleksandr Vinnik, 25 Temmuz 2017'de ABD'nin talebiyle Yunanistan'da tutuklanmış, yaklaşık 8 yıldır suçlu olduğuna dair herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın ABD’de cezaevinde tutulmuştu.
ABD'de davayla ilgili tek bir duruşması bile yapılmayan Vinnik, bilgisayar korsanlığı, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin transfer edilmesi, aklanması ve saklanması amacıyla kullanılan BTC-e kripto para borsasının yönetimine katılmakla suçlanmıştı.
Suçlu bulunması halinde yaklaşık 200 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Vinnik, Mayıs 2024'te savcılıkla işbirliği yapma karşılığında cezasının 10 yıla kadar azaltılması yönünde bir anlaşma yapmıştı. Mahkemenin, Vinnik ile ilgili kararı önümüzdeki Haziran ayında vermesi bekleniyordu.
Rus vatandaşı, iki ülke arasında varılan mahkum takası
anlaşması kapsamında, Rusya’da uyuşturucu kaçakçılığı suçundan mahkum edilen ABD vatandaşı Marc Fogel
karşılığında serbest bırakılmıştı.
Vinnik’in Fransız avukatı Frederic Belo
, Vinnik’e yönelik dava dosyasının kapatıldığını, Rus vatandaşın adının mahkumlar listesinden çıkarıldığını bildirmişti.